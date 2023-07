O Frooma a spol. pečuje český masér. Manželka peče koláčky, klukům ale vše vážím, směje se

Domácí servis má Chris Froome (38) a jeho parťáci během Czech Tour. Masér týmu Israel-Premier Tech Tomáš Rak je totiž z Hlušovic u Olomouce. A tak jeho domov slouží i jako detašovaná základna týmu, který slavil vítězství v úvodní etapě největšího domácího etapového závodu.

Tomáš Rak, který o Frooma pečoval kupříkladu minulý rok během Tour de France, nejslavnější etapový závod planety absolvoval i letos. Byl tak u toho, když tým slavil vítězství na legendární sopce Puy de Dome, kam neuvěřitelným způsobem "vyletěl" Michael Woods. Ještě v úterý byl v Paříži, kam za mužem se "zlatýma rukama" dorazila na poslední etapu Grande Boucle rodina.

"Kluci hrají fotbal, takže jsme vyrazili v pondělí na prohlídku stadionu PSG, Eiffelovku a takovou tu pařížskou klasiku," usmívá se Tomáš Rak. V úterý sedl v hlavním městě Francie do týmového auta a s rodinou vyrazil do Olomouce. Už ve středu musel plnit povinnosti u týmu při Czech Tour.

Členové týmu Israel Premier-Tech. Czech Tour

"Na Tour nás bylo sedm masérů. Tady jsme dva. Oba jsme jeli z Francie. Už funguji trošku na dluh. Ale nebyla jiná možnost, máme děsně nabitý kalendář," krčí rameny muž, který v minulosti pečoval o olympijskou vítězku Martinu Sáblíkovou. Ujišťuje, že po francouzském zápřahu by klidně domácí závod oželel. "Moc jsem toho nenaspal. Hned po Czech Tour mám týden volno. Tak doženu spánkový deficit," těší se Rak.

Nicméně během čtyř etap je v permanenci nejen samotný masér Israel-Premier Tech. Zapojil totiž i manželku. "Nemáme tady food truck ani týmového kuchaře, takže mi pomáhá chystat doma jídlo. Pro závodníky i kluky z aut," vykládá masér týmu Israel-Premier Tech.

Po čtvrteční vítězné etapě mířil nejprve na hotel v Olomouci, kde je tým ubytovaný. Podle přání cyklistů masíroval zmožené svaly. Následně si dal s celým týmem večeři a také sklenku šampaňského na oslavu vítězství v úvodní etapě. "Pak jsem připravil food room, kdyby si kluci chtěli něco ještě zobnout večer nebo vzít na pokoj něco k zakousnutí."

Legendární závodník Chris Froome. Czech Tour

Následně zamířil k domovu. Tam naházel do pračky dresy a týmové kraťasy, potom vše putovalo do sušičky. Mezi tím s ženou chystali jídlo. Závodníkům kuře s rýží, pro doprovod týmu kuřecí wrap se zeleninou. "Manželka jako bonus napekla ještě koláčky. Ale vážně jenom pro řidiče, mechaniky a sportovní ředitele. Cyklistům vše poctivě vážím na základě pokynů našeho nutričního specialisty, který mi dal plán na každý den. Takže jsem jim nandal jídlo do boxů a ráno je uložil do lednice v camperu, který na kluky čekal v cíli, aby hned po dojezdu doplnili energii," vypravuje Tomáš Rak.

Den pro něj začíná dávno před budíčkem prvního z členů Israel-Premier Tech. Doma v Hlušovicích naházel všechny věci do auta a spěchal do hotelu, kdyby Froome či kdokoliv z jeho parťáků měli ještě po snídani před cestou na start etapy nějaké speciální přání.

A největší odměna kromě dalšího případného vítězství? "Asi měsíční volno v září, kdy jdou moji dva kluci do první třídy, takže si to s nimi užiju. Pak mě ještě čeká etapák v Lucembrusku, blok italských závodů a Lombardie, než bude konec sezony."