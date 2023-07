Závěrečnou etapu Czech Tour vyhrál Ťoupalík, celkově závod ovládl Němec Lipowitz.

Adam Ťoupalík (27) ovládl závěrečnou čtvrtou etapu cyklistické Czech Tour. Celkovým vítězem závodu je Němec Florian Lipowitz (22), na konečnou třetí pozici se posunul Jakub Otruba (25). Největší hvězda podniku Chris Froome (38), čtyřnásobný vítěz slavné Tour de France, čtyřdenní zápolení nedokončil. To se povedlo jen 97 jezdcům, 29 jich odstoupilo.

Sedmadvacetiletý Ťoupalík zvítězil v etapě o délce 176,2 km mezi Šumperkem a Šternberkem se čtyřsekundovým náskokem. Třetí profesionální vítězství kariéry vyneslo členovi českého týmu Elkov-Kasper posun na celkovou 10. příčku.

Ťoupalík se po průjezdem cílem ani neradoval. "Já si nebyl jistý, jestli je skutečně konec. Rozhodčí zvonili totiž ještě jedno kolo, komentátora jsem neslyšel, takže jsem raději dupal do pedálů ze všech sil. Holt nebudu mít hezkou vítěznou fotku. Ale už mě to jednou vypeklo, tak jsem raději šlapal dál," připomněl na webu závodu Ťoupalík MS 2016 v cyklokrosu, kdy se radoval z vítězství o kolo dřív a nakonec získal v závodě do 23 let stříbro. "Dvakrát jsem tady ve Šternberku byl třetí. Hodně jsem si věřil. Chtěl jsem minimálně pódium, nohy jsem měl dobré. Vyšlo to skvostně," dodal mistr republiky z roku 2020.

Chris Froome. www.czechtour.com

Druhý dojel Němec Ben Zwiehoff dvě sekundy před krajanem a kolegou ze stáje Bora-hansgrohe Lipowitzem, jenž bez problémů udržel trikot lídra. Dvaadvacetiletý vítěz páteční druhé etapy vyhrál nejvýznamnější český etapový závod s náskokem 2:20 před Zwiehoffem.

„Je to paráda. Splněný sen. Můj tým pro mě dnes odvedl parádní práci, a přestože se od začátku brutálně závodilo, kluci pro mě etapu udělali snadnou, jak jen to šlo," uvedl Lipowitz, jenž na Czech Tour oslavil první profesionální vítězství v etapě i v celkovém pořadí. "Cítil jsem se celé čtyři dny skvěle. Měl jsem fakt dobré nohy. Sobotní etapa byla tedy supertěžká a zregenerovat nebylo snadné. Začátek dnes byl navíc hodně hektický, ale vážně jsem měl k ruce super tým. Kluci mi pomáhali a žlutý dres je jejich zásluha," dodal Lipowitz.

Na třetí místo si v závěrečný den polepšil Otruba. Člen české stáje ATT Investments dnes dojel devátý se ztrátou 22 sekund na Ťoupalíka a v konečném pořadí se posunul o dvě příčky. Na Lipowitze ztratil 2:44 minuty.

