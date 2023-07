Skvělý souboj jezdců z úniku, Mohorič na pásce přespurtoval Asgreena. Ve žlutém dál Vingegaard

Slovinský cyklista Matej Mohorič (28) vyhrál ve fotofiniši uprchlíků 19. etapu Tour de France, když ve spurtu na cílové pásce o milimetry porazil Kaspera Asgreena (28) a překazil mu útok na druhý dílčí triumf za sebou. Žlutý dres před poslední těžkou horskou etapou dál drží Jonas Vingegaard (26). Dánský obhájce titulu vede o 7:35 minuty před Slovincem Tadejem Pogačarem (24).

Uprchlíci úspěšným únikem stejně jako předchozí den překazili naděje sprinterů na hromadný dojezd v přehledné osmikilometrové závěrečné rovince. A opět u toho byl Asgreen, druhé vítězství za sebou ale nepřidal. V rozhodujícím sprintu trojice uprchlíků jako první nastoupil Ben O'Connor, který ale ze souboje brzy odpadl a dánského cyklistu perfektně načasovaným útokem z háku porazil Mohorič. Osmadvacetiletý Slovinec vybojoval třetí výhru na Tour, předchozí dvě slavil v roce 2021.

Třetí etapový úspěch v aktuálním ročníku zajistil i pro stáj Bahrajn Victorious, která na Tour závodí měsíc po tragickém úmrtí Gina Madera po pádu v závodě Kolem Švýcarska. "Do Tour jsme vstupovali v obrovském stresu po smrti Gina a Matej měl od počátku cíl vyhrát etapu. Byl ve skvělé formě a teď se konečně dočkal odměny," řekl sportovní ředitel stáje Bahrajn Victorious Vladimir Miholjevič.

Mohorič po vyhodnocení cílové fotografie i poté na stupních vítězů jen těžko zadržoval slzy. "Mám tak obrovskou radost, za sebe i za tým, kvůli tomu všemu, čím jsme si za poslední měsíc prošli," řekl dojatě. "Dneska se mi podařilo najít ještě síly. Snažil jsem se spolupracovat v úniku, protože kdybych přestal, dojeli by nás. V jednu chvíli mi bylo Bena až líto, protože bylo jasné, že ve spurtu nebude mít šanci, ale stejně taky tahal, protože to chtěl aspoň zkusit," komentoval úspěšné snažení uprchlíků. "Kasper byl z nás nejsilnější, takže jsem věděl, že se ho musím držet. Doufal jsem, že mi do poslední stovky ještě vydrží síly, a pak jsem hodil kolo a stačilo to," popsal finiš.

Spurt první skupiny pronásledovatelů s odstupem 39 sekund vyhrál stejně jako v předchozí etapě elitní belgický sprinter Jasper Philipsen, který znovu marně útočil na pátý vavřín ze 110. ročníku Tour.

Peloton s hlavními favority šetřil síly na sobotní rozhodující souboj a dojel do cíle 172,8 km dlouhé trasy z Moirans-en-Montagne do Poligny s odstupem 13:43 minut za vítězem.

Před nedělním dojezdem do Paříže, v němž se už tradičně na žlutý dres neútočí, čeká v sobotu cyklisty poslední ostrý souboj o umístění v celkovém pořadí. Peloton absolvuje 133,5 km dlouhou trasu ve Vogézách, na níž je připraveno šest vrchařských prémií a jezdci nastoupají takřka 3500 výškových metrů.

