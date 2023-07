Pogačar na Col de la Loze zhasl, Vingegaard sahá po obhajobě. Courchevelu vládl Gall

Královskou etapu 110. ročníku Tour de France ovládl Felix Gall (25). Tadej Pogačar (24) ve stoupání na Col de la Loze velmi brzy odpadl a do cíle dorazil s obrovskou ztrátou 5:45 na Jonase Vingegaarda (26). Dán byl znovu bezkonkurenční a poté, co odpáral zbytek pelotonu, dojel na čtvrtém místě za pozůstatkem úniku.

Felix Gall zazářil už na Kolem Švýcarska, kde ovládl jednu etapu. Na altiportu v Courchevelu si juniorský mistr světa z roku 2015 naprosto po zásluze dojel etapový triumf na Tour de France poté, co časně nastoupil na Col de la Loze a i ve sjezdu si udržel náskok na dotírajícího Simona Yatese. První výhru na letošní Staré dámě získal i pro svou stáj AG2R.

"Nevím, co říct. Celý rok byl úžasný, ale takhle dobře si počínat na Tour a vyhrát královskou etapu? Neskutečné. Chtěl bych poděkovat týmu, dali mi toho tolik. Bál jsem se, že mě na posledním sjezdu dojedou," řekl dojatý Gall v cíli.

Pro třetí místo si dojel další uprchlík Pello Bilbao těsně před mužem ve žlutém Jonasem Vingegaardem. Dánský cyklista je velmi blízko svému druhému celkovému vítězství na Tour poté, co jeho jediný reálný konkurent Tadej Pogačar prožil obrovskou krizi v závěrečném stoupání. Vingegaard aktuálně v celkovém pořadí před Slovincem vede o 7:35.

Adam Yates si pojistil celkové třetí místo, momentálně má náskok před čtvrtým Carlosem Rodríguezem z INEOSu 1:16. Vítězný Rakušan Gall je ve vrchařské soutěži jen šest bodů za Giuliem Cicconem, zároveň se v celkovém pořadí dostal na osmé místo.

Jonas Vingegaard je neohroženým vládcem Tour. Reuters

Na kole mezi lyžaře. Do Courchevelu

Den poté, co Jonas Vingegaard uštědřil Tadeji Pogačarovi v časovce zdrcující porážku, se peloton vydal do královské etapy letošního ročníku Tour. Tým UAE dobře věděl, že půjde o jedinečnou a možná i jedinou šanci vývoj závodu ještě zvrátit. Vždyť poslední stoupání na Col de la Loze měřilo 28 kilometrů s vražednými sklony přes 20 % v samém závěru.

Jenže sestava Jumbo-Visma rozhodla, že nejlepší obranou bude útok a už na prvním kopci Saisies vražedným tempem likvidovala peloton a zároveň i utvářející se únik. Pogačar přistál na zemi, brzy byl ale zpět v sedle. Černé myšlenky se musely hlavou honit zejména sprinterům v grupettu, kterým by při podobném tempu hrozilo nestihnutí časového limitu. Na samém chvostu zbyl samotný rychlík Bahrainu-Victorious Phil Bauhaus, který následně ze závodu odstoupil.

Z balíku se do čela nakonec dostala početná skupina 34 uprchlíků – mezi nimi i Julian Alaphilippe, který se znovu marně snažil spasit tragickou Tour pro Soudal Quick-Step, nebo Giulio Ciccone od hlavy po paty pokrytý puntíky, které si přál pojistit i do dalšího dne a nejlépe až do Paříže. Ital z týmu Lidl-Trek sebral maximální počet bodů na prémiích na prvních třech kopcích.

Giulio Ciccone v oblečení pro nejlepšího vrchaře Tour. @maillotapois

Zmizení Tadeje Pogačara

Už na úpatí Col de la Loze únik výrazně zeštíhlel, právě třeba o Cicconeho. Stejně tak o dvě a půl minuty zpět zbylo ve skupině hlavních favoritů jen kolem 15 jezdců. Když se cyklisté překlenuli do druhé poloviny dlouhého stoupání, druhý muž celkového pořadí Tadej Pogačar odpadl. Slovinský dvojnásobný vítěz Tour měl rozeplý dres a byl viditelně bledý, UAE mu nechalo k ruce Marca Solera, zatímco v pronásledování Vingegaarda pokračoval Adam Yates.

První na vrcholu a také na prémii speciální kategorie a bodu Henriho Desgrange (pozn. nejvyšší bod Tour) byl rakouský vrchař z AG2R Felix Gall pronásledovaný druhým z dvojčat Yatesových Simonem. Gall zvládl na svoje poměry výborně i sjezd a Simona Yatese v cíli předstihl o 34 sekund.

