Smutný konec rekordmana. Cavendish po pádu opouští Tour, 35. etapové vítězství nepřidá

Pro britskou cyklistickou hvězdu Marka Cavendishe (38) skončila poslední Tour de France v kariéře předčasně po pádu v dnešní osmé etapě. Rekordní sbírku etapových triumfů na slavném závodu skvělý spurtér již nerozšíří. S 34 vyhranými etapami se dělí o první místo v historické tabulce s belgickou legendou Eddym Merckxem (78).

Cavendish upadl po kolizi v zadní části pelotonu zhruba 60 kilometrů před cílem etapy z Libourne do Limoges, dlouhé 201 km. Člen stáje Astana se držel na zemi s bolestivou grimasou za pravé rameno. Pak nastoupil do doprovodného vozidla a se svou čtrnáctou účastí na Tour se rozloučil.

"Jeli jsme vzadu po prvním dnešním stoupání a před námi došlo ke srážce. Někdo změnil směr a 'Cav' do něj narazil a spadl. Bylo to docela zlé. Zůstal jsem s ním, abych viděl, jak na to je. Nemohl pokračovat," řekl Cavendishův kolega z týmu Astana Ital Gianni Moscon serveru cyclingnews. "Dost ho to bolelo. Nebylo moc o čem mluvit. Snad to s ním nebude moc špatné. Je to pro nás smutný den. Byla to chaotická etapa se spoustou nehod. Tady jsem dostal pět kilometrů před cílem ránu," uvedl.

Pádem a zraněním vyvrcholila série Cavendishových zklamání na letošní Tour. O den dříve těsně prohrál ve finiši s Belgičanem Jasperem Philipsenem, který zatím kraluje hromadným dojezdům a připsal si už třetí vítězství. Cavendish v předchozích etapách zakončených spurtem obsadil páté a šesté místo.

Mistr světa v závodu s hromadným startem z roku 2011 už na konci května oznámil, že po této sezoně cyklistickou kariéru uzavře. Během ní vybojoval 162 vítězství, víc jich získal jen Merckx (275).