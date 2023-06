Nemáme lehkou skupinu, varuje Gawlas. Čeští šipkaři začnou Světový pohár se Singapurem

Tomáš Rambousek

Adam Gawlas (21) společně s Karlem Sedláčkem (44) vstoupí ve čtvrtek večer do bojů World Cup of Darts. Týmová soutěž, kde obléknou české reprezentační dresy, je pro oba české šipkaře speciální akcí. Gawlas ji bude navíc hrát jako čerstvý vítěz jednoho z turnajů Development Tour PDC.

Český tým doposud na této prestižní akci nikdy nevyhrál ani jeden zápas, při letošní edici tak mohou Sedláček s Gawlasem prolomit smůlu a přepsat historii. Společně hrají už počtvrté. "Je to pro mě stejně, ne-li více důležité jako mistrovství světa jednotlivců. Na obou akcích reprezentujeme Českou republiku, ale v Ally Pally je to individuální akce. Na tomhle turnaji je to opravdu o tom, že na sobě neseme český dres, je to prostě naplno a navíc s tak dobrým kamarádem," vypráví Gawlas, aktuálně 49. hráč světového žebříčku Order of Merit PDC.

Gawlas dorazil do Frankfurtu v dobrém rozpoložení, o víkendu se mu totiž vůbec poprvé podařilo vyhrát turnaj organizace PDC. "To, co se mi povedlo o víkendu, o tom jsem snil už hodně dlouhou dobu. Už jsem si říkal, že mám kartu, že dokážu hrát, ale ta Winmau Development Tour mi přijde stále velmi těžká. A tak jsem rád, že to na ten poslední turnaj tak skvěle vyšlo," vyprávěl šipkař z Návsí u Jablunkova pro Livesport Zprávy.

Na Development Tour v Hildesheimu zvítězil v konkurenci bezmála dvou stovek šipkařů. "Opravdu jsem neměl lehké zápasy, myslím, že jsem si to musel těžce vybojovat. Jsem rád za první PDC titul a doufám, že jich bude ještě mnoho, protože mě to díky tomuto vítězství zase hodně chytlo. A tak se těším, že World Cup by mohla být taková třešnička na dortu," vypráví Gawlas.

Čeští šipkaři se poperou o postup ze skupiny. Facebook Karla Sedláčka

World Cup of Darts se letos hraje novým systémem, pro postup do play off musí Češi postoupit z prvního místa kvalifikační skupiny, kde je čeká Singapur a Filipíny. "Ten formát nám vůbec nevadí, jsme s ním v pohodě. Možná si lidi říkají, že máme lehkou skupinu, ale to vůbec není pravda. Budou to těžké zápasy. Uvidíme, jak se to vyvrbí, dáme do toho vše, jako jsme dávali vždy," dodává jeden z dua českých šipkařů.

Ve čtvrtečním úvodním utkání budou proti Sedláčkovi s Gawlasem za Singapur hrát již devětašedesátiletý Paul Lim a spolu s ním Harith Lim, kterému je 53 let.

Přehled zápasu Česko – Singapur (19:50)