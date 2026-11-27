Sedláček s Andersonem se celý zápas přetahovali o vedení. Za stavu 4:4 český šipkař předvedl nejvyšší možné zavření na tři šipky v hodnotě 170 bodů a v dalším legu ukončil duel při svém podání.
Šipkař zdolal legendárního Skota poprvé ve třetím vzájemném duelu. Anderson je mistrem světa z let 2015 a 2016, aktuálně mu patří 16. místo na žebříčku. Sedláček, který v září jako první Čech vyhrál turnaj profesionální organizace PDC, během životní sezony vyšplhal už na 38. pozici.
Titul v Minehead neobhajuje domácí světová jednička a mistr světa Luke Littler. Devatenáctiletý Angličan v průběhu roku vynechával turnaje série Players Championship a do finále se nekvalifikoval. Znovu se tak představí až na mistrovství světa, které začne 11. prosince i za účasti Sedláčka a dalších českých hráčů.