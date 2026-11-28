Sedláček – Anderson 6:4
Sedláček si díky vydařené sezoně na turnajích Players Championship – včetně premiérového titulu z nizozemského Hertogenbosche – vybojoval pozici jedenáctého nasazeného hráče. Navzdory vysokému postavení mu však pavouk majoru hned na startu přisoudil mimořádně těžkou překážku v podobě skotské legendy Andersona (54. nasazený).
Český reprezentant se ale zvučného jména a dvojnásobného mistra světa nezalekl, přestože s ním v minulosti prohrál oba vzájemné zápasy. "Už dopředu jsem věděl, že ten zápas bude samozřejmě strašně těžký, protože Gary je pořád světová extratřída, i když už nejezdí na úplně všechny turnaje. Ale když přijede a má chuť do hry, šipky pořád umí skvěle a je radost si s takovým soupeřem zahrát," říká Sedláček v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.
"O to větší radost jsem měl, že jsem ho konečně porazil. Předtím jsem s ním dvakrát prohrál na Players Championship a teď se mi to povedlo přímo na pódiu. Byla to i docela zajímavá hra, takže jsem nadšený," dodává s radostí ve tváři nejlepší český šipkař, jenž díky dobrým výsledkům vyšplhal v žebříčku PDC Order of Merit na 38. místo.
Big Fish!
Sedláček předvedl na hlavním pódiu soustředěný výkon podpořený průměrem 94,20 bodu na tři šipky a pěti náhozy 180, čímž jasně předčil Andersona (průměr 89,11). Klíčový moment přišel v závěru utkání, kdy rodák z Červeného Kostelce vytáhl maximální možné zavření 170 bodů, jemuž se ve světě šipek přezdívá "Big Fish" (česky: "velká ryba", pozn. red.), zlomil odpor soupeře a dotáhl duel k historickému postupu.
"Gary si fantastickou sto osmdesátkou slezl na 47 bodů a mně nezbylo nic jiného než zkusit těch 170 zavřít," popisuje Zlej Kája klíčový moment. "V hlavě mi prolétlo: Pojď, měl jsi tam pokus na 160 a nedal, 125 jsi taky nedal, tak proč nezkusit zavřít 170? A ono to opravdu klaplo! Pak už jsem věděl, že budu podávat a musím to dotáhnout do konce. Gary je pořád nebezpečný, ale povedlo se to," líčí.
Pro Sedláčka je postup přes úvodní kolo důležitým milníkem – při svých třech předchozích startech na tomto majoru (2020, 2021 a 2023) totiž vždy vypadl hned v jeho úvodu. Výhra nad Andersonem mu navíc už nyní zajistila odměnu minimálně sedmi tisíc liber (asi 205 tisíc korun).
"Musím říct, že jsem se cítil skvěle. Samozřejmě tam ze začátku byl respekt a určitá obava z Garyho, ale při hře se to rozplynulo a zápas jsem si strašně užíval," pochvaluje si Sedláček aktuální rozpoložení. "Poslední dobou se cítím dobře a výkony jsou kvalitní, jen mi pořád chybí nějaký velký výsledek právě na velkém pódiu. Za ta léta ale vím, že to nepřijde samo – je potřeba mít i trošku štěstíčka a podávat dobré výkony, a ani to někdy nemusí stačit. O to víc jsem rád, že to dopadlo a dnes mám možnost zahrát si další skvělý zápas," dodává.
Další zápas? Drama do poslední šipky
Turnaj na pobřeží Bristolského zálivu v anglickém Minehead nabere v sobotu rychlé tempo, na programu je totiž druhé kolo a večer i osmifinále. Sedláček v souboji o postup mezi posledních šestnáct narazí na Mickeyho Mansella. Zkušený irský hráč (43. nasazený, 53. v žebříčku PDC) v pátek večer potvrdil dobrou formu, když v úvodním kole vyřadil dalšího bývalého mistra světa Roba Crosse poměrem 6:5.
Zápas mezi Sedláčkem a Mansellem se opět hraje na šest vítězných legů (best of 11). Případné vítězství by českého reprezentanta posunulo do večerního osmifinále (hraného už na 10 vítězných legů) a navýšilo jeho turnajový výdělek na 15 tisíc liber (asi 439 tisíc korun).
"S Mickeym to bude velice těžký zápas. Je to takový nenápadný soupeř, ale když chytne svou fazónu, je strašně nebezpečný a dokáže porazit úplně kohokoliv," varuje Sedláček před soupeřem, s nímž se u terče potká ve 14:30. "Rozhodně to nevnímám tak, že mám volný los a jdu automaticky dál. Naopak si myslím, že to bude drama do poslední šipky – a samozřejmě věřím ve šťastný konec pro mě. Musím podržet trojnásobky, udržet ho na uzdě a dobře zavírat. Strašně se na to těším a věřím, že i pro fanoušky to bude super podívaná," uzavírá nejlepší český šipkař, jenž se v prosinci rovněž představí na mistrovství světa – tradičním vrcholu sezony v londýnské Alexandra Palace.
Sedláček – Mansell (14:30)
MS v šipkách 2027
Mistrovství světa PDC v šipkách 2026/27 se koná v londýnském Alexandra Palace od 11. prosince 2026 do 3. ledna 2027. Vítězství obhajuje Angličan Luke Littler, který se pokusí jako teprve čtvrtý hráč v éře PDC vyhrát potřetí v řadě.