Kalendář WTA 2024: Livesport Prague Open končí den před OH, Turnaj mistryň je bez dějiště

Ženská tenisová asociace v pondělí zveřejnila kalendář tenisových turnajů pro rok 2024. Livesport Prague Open je na programu 21. až 26. července, bude se tentokrát konat na antuce a skončí den před startem olympijského turnaje v Paříži. Některé akce si polepšily a naopak například Guadalajara už nebude podnikem WTA 1000, nýbrž jen "pětistovkou". Posun nahoru potkal turnaj v Dauhá, po němž následuje další "tisícovka" v Dubaji. Turnaj mistryň opět nemá dějiště.

Kalendář nejvyššího ženského tenisového okruhu pro rok 2024 přinesl hned několik změn. Některé z nich se daly s ohledem na olympijské hry v Paříži očekávat. Pod pěti kruhy se bude o cenné kovy bojovat od 27. července do 4. srpna v areálu Rolanda Garrose, tedy v dějišti French Open.

Den před startem jedné z nejočekávanějších událostí příští sezony skončí Livesport Prague Open. Největší tenisový turnaj na našem území se stejně jako loni uskuteční v pražské Stromovce, nicméně tentokrát na antukových dvorcích a bude sloužit spolu s německým Hamburkem jako poslední možná generálka na olympiádu.

Arabský Double? Podnik v Dauhá si polepšil, Guadalajara naopak

Znalým tenisovým fanouškům určitě není pojem Sunshine Double cizí. Jedná se o velké březnové podniky na území Spojených států, konkrétně v kalifornském Indian Wells a ve floridském Miami.

V nové sezoně by mohl vzniknout termín Arabský Double. V únoru se totiž během dvou týdnů uskuteční akce série WTA 1000 v Dauhá a Dubaji. Tyto dva turnaje si už nějakou dobu každoročně střídaly kategorie WTA 500 a WTA 1000, ale od nového roku budou oba "tisícovkami".

Polepšili si také pořadatelé v Linci, Štrasburku a Monterrey, nově jsou na úrovni WTA 500. Otázkou je jejich zařazení do kalendáře, které naznačuje možné slabší hrací pole. Linec se totiž uskuteční ihned po skončení Australian Open, Štrasburk je na programu v týdnu před začátkem French Open a možná nejhůře je na tom mexické Monterrey, které spadlo mezi turnaje ve Spojených státech a má se dohrát dva dny před začátkem US Open.

Pochválit se asi dá jen upgrade podniku v Soulu z WTA 250 na WTA 500, jenž krásně zapadá do sezony asijských betonů. S nižší kategorií se naopak musí spokojit Guadalajara, z "tisícovky" je "pětistovka" a ještě k tomu nemá zrovna ideální termín. Na programu je v týdnu po skončení US Open, kdy se budou hráčky pomalu přesouvat do Asie.

Turnaj mistryň bude kde? Čína má opět dvě akce WTA 1000

Asijská šňůra bude probíhat od půlky září až do začátku listopadu. V kalendáři je v tomto období celkem 10 akcí na asijském kontinentu, během dvou týdnů jsou v plánu "tisícovky" v Pekingu a ve Wuhanu. Zatímco Peking je jistý, místo Wuhanu může prestižní podnik WTA 1000 hostit jiné město.

Proč je v posledním naplánovaném týdnu od 28. října do 3. listopadu mexická Mérida asi nemá smysl zjišťovat. Možná se stejně jako letos v Jižní Americe uskuteční listopadové akce 125k. Mérida je však na venkovních betonech a jihoamerické podniky na antuce...

Sezona odstartuje na konci prosince. Od 29. prosince začne soutěž smíšených družstev United Cup a o dva dny později vypukne turnaj WTA 500 v Brisbane, který se vrací po tříleté pauze. Jak ale nadcházející tenisový rok skončí je ve hvězdách.

Víme, že na Turnaji mistryň. Jenže ani pro příští rok neznáme dějiště a oficiálně vlastně ani datum začátku. Podle dostupných informací by to měl být 4. listopad. Závěrečný vrchol sezony pro osm nejlepších tenistek a párů roku se měl v letech 2019-28 konat v Shenzhenu. Čínská metropole však hostila jen ročník 2019. V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru vůbec nehrálo, předloni se bojovalo v mexické Guadalajaře, loni v texaském Fort Worthu a letos v mexickém Cancúnu.

Cancún dostal přednost před Ostravou, která se o pořadatelství ucházela. V mexické metropoli se dějiště stavělo na poslední chvíli a hráčky si mohly kurt vyzkoušet až den před začátkem turnaje. Kritikou na nerovný povrch nešetřil snad nikdo. Kritizoval se i výběr dějiště a také počasí.

V průběhu září a října je v Mexiku krátké období hurikánů, dát tedy Turnaj mistryň do Cancúnu na přelomu října a listopadu asi nebylo ideální řešení. Obzvláště, když není kurt vybavený zatahovací střechou. Podle toho také vypadal program, který se neustále přerušoval a posouval. Finále se místo v neděli odehrálo až v pondělí a kvalita zápasů rozhodně neodpovídala akci pro osm nejlepších hráček uplynulé sezony.