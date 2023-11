Tennis Tracker: Kolář nemůže najít cestu ven z krize. V Japonsku utrpěl šestou prohru v řadě

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 14. listopadu?

20:16 – Jannik Sinner se ve večerním duelu na domácím Turnaji mistrů v Turíně proti Novaku Djokovičovi může těšit na velkou podporu fanoušků v čele s početnou skupinkou podporovatelů 'Carota Boys'. V případě dvousetové výhry si dvaadvacetiletý Ital zajistí postup do semifinále.

20:07 – Španěl Marcel Granollers a Argentinec Horacio Zeballos zakončují i čtvrtou kompletní společnou sezonu na Turnaji mistrů a potřetí na něm postoupili do semifinále. První místo ve skupině si zajistili už po druhém utkání, v němž porazili 6:4, 6:4 nejvýše nasazený chorvatsko-americký pár Ivan Dodig a Austin Krajicek.

19:06 – Jakub Menšík úspěšně zahájil svůj poslední letošní individuální turnaj. Do halového challengeru ve švédském Danderydu vstoupil osmnáctiletý Čech výhrou 6:2, 7:6 nad domácím outsiderem Maxem Dahlinem.

18:59 – Andrew Paulson znovu po týdnu dohrál na challengeru v Kanadě v prvním kole. V Drummondville jednadvacetiletý Čech překvapivě nestačil na polského teenagera a lucky losera Olafa Pieczkowského, kterému podlehl 6:4, 3:6,1:6.

17:45 – "Chtěl bych se omluvit všem, co přišli na dnešní zápas. Mrzí mě, že jsem ho nemohl dohrát. Zároveň je škoda, že jsem nedal prostor náhradníkovi, který se ještě mohl pokusit o postup ze skupiny. V posledních dnech jsem navštěvoval lékaře a vyšetření ukázala, že mohu hrát. Dostal jsem zelenou, abych to zkusil. Bohužel jsem se na kurtu cítil strašně. Nerad skrečuju zápasy, není to můj styl. Je to hrozný pocit, že nebudu moct dokončit tenhle turnaj, na který jsem se připravoval tak dlouho," řekl Stefanos Tsitsipas na tiskové konferenci po svém odstoupení z Turnaje mistrů kvůli bolestem zad.

15:10 – Stefanos Tsitsipas končí na Turnaji mistrů už čtvrtým rokem po sobě hned ve skupině. Nejlepší Řek v žebříčku, který přetavil svůj debut na této akci v roce 2019 ve svůj dosud největší triumf, prohrál v úvodním zápase ve dvou setech s Jannikem Sinnerem a v úterý za stavu 1:2 kvůli problému se zády vzdal debutantovi Holgerovi Runemu. Dánský mladík v neděli nestačil ve třech setech na obhájce titulu Novaka Djokoviče a stále má šanci na postup do semifinále.

13:34 – Santiago González s Édouardem Rogerem-Vasselinem přehráli v souboji poražených párů z nedělních zápasů 6:4, 6:4 duo Maximo González, Andrés Molteni. Mexicko-francouzský tým tak výrazně zvýšil své šance na postup ze skupiny do semifinále. Argentinci, kteří prohráli i druhé utkání jasně ve dvou setech, naopak na Turnaji mistrů nejspíše končí.

07:58 – Zatímco ve čtyřhře se Zdeněk Kolář dostává do závěrečných kol a sbírá trofeje, ve dvouhře se mu nedaří. Na challengeru v japonském Kóbe podlehl v úvodním kole 4:6. 6:7 Tchajwanci Jasonu Jungovi, utrpěl šestou porážku v řadě a prohrál 9 z 10 posledních zápasů.

06:33 – Díky vítězství na Turnaji mistrů v Turíně se Daniil Medveděv stal po Novaku Djokovičovi teprve druhým hráčem, který porazil Andreje Rubljova třikrát v jednom kalendářním roce na turnajích ATP.