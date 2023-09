Srovnal rekord a vyhrál třetinu grandslamů. 24 statistik k Djokovičově triumfu na US Open

Novak Djokovič v New Yorku ovládl 24. grandslam v kariéře.

Novak Djokovič (36) v posledních letech neustále vyrovnává či překonává různé rekordy. Při skoro každé účasti na grandslamových podnicích nějakým způsobem přepíše historii bílého sportu. Pojďme se podívat, co znamenal nedělní triumf rodáka z Bělehradu v americkém Flushing Meadows.

Nyní má na kontě nejvíce grandslamových titulů v open éře. Ještě před týdnem se dělil s 23 vavříny o první místo se Serenou Williamsovou.

V celé tenisové historii se dělí o první místo v počtu grandslamových trofejí. Chybí mu překonat už jen Margaret Courtovou, Australanka ovšem získala více trofejí před open érou (13) než během ní (11).

Absolutní rekord Courtové byl vyrovnán přesně po 50 letech. Australanka získala svůj 24. grandslamový titul a zároveň poslední na US Open 1973.

Vyhrál 24 ze 72 grandslamů, kterých se zúčastnil. To je přesně třetina.

Došel do finále na 36 ze 72 grandslamů, na nichž startoval. To je přesně polovina.

Ve 36 letech je nejstarším šampionem US Open v open éře. Ještě před týdnem držel rekord Ken Rosewall (35 let, ročník 1970). Mezi ženami je nejstarší vítězkou Flavia Pennettaová (33 let, ročník 2015).

Je opět světovou jedničkou. V čele pořadí zahájil 390. týden, což je absolutní rekord. Návrat na tenisový trůn si zajistil už postupem do druhého kola. Na druhém místě této statistiky (ATP) je Roger Federer s 310 týdny.

Nejvíce bodů má i v hodnocení letošní sezony. Před startem US Open ztrácel 510 bodů na Carlose Alcaraze (7 455 – 6 945), nyní vede o 770 bodů (8 945 – 8 175).

Jako první muž v historii už počtvrté ovládl tři grandslamy v jednom roce – 2011, 2015, 2021 a 2023. Odpoutal se tak od Federera, kterému se to podařilo ve třech sezonách.

Vyhrál 16 z posledních 20 grandslamových finále. Před začátkem Wimbledonu 2015 měl ve finále majorů bilanci 8:8, od té doby 16:4. Celkově zvládl 24 ze 36 soubojů o titul na podnicích velké čtyřky.

Uspěl ve 22 z posledních 23 semifinále na grandslamech. Od začátku sezony 2015 našel v této fázi čtyř největších akcí přemožitele pouze na French Open 2019, kde podlehl 5:7 v rozhodujícím pátém setu Dominicovi Thiemovi.

Překonal Federera v počtu grandslamových semifinále. Drží tak mužský rekord pro nejvíce grandslamových titulů (24), finále (36) i semifinále (47) v historii.

Po dosažení 30. narozenin získal 12 grandslamových titulů, což je rekord open éry. Dvojciferný počet má po třicítce už jen Serena Williamsová (10).

Na kontě má 14 triumfů na hardových grandslamech, nejvíce v historii. Ve sbírce má 10 titulů z Australian Open a čtyři z US Open. Odpoutal se tak od Sereny Williamsové, která sedmkrát triumfovala v Melbourne Parku a šestkrát v New Yorku.

Jedná se o jeho pátý letošní titul na nejvyšším okruhu. I tímto stanovil nový mužský rekord open éry, protože na této úrovni se mu podařilo alespoň pětkrát triumfovat už ve 12 různých sezonách. Dosud se o první místo dělil s Jimmym Connorsem, jemuž se na tento úspěch podařilo dosáhnout v 11 různých sezonách.

Na US Open slavil svůj 96. triumf na hlavní tour. V open éře jich mají na kontě víc jen Connors (109) a Federer (103).

Vyhrál 23 z posledních 48 grandslamů, na kterých hrál. Celkově 24 ze 72, ale od začátku sezony 2011 je to 23 ze 48, tedy téměř polovina.

Zvládl 65 z posledních 68 zápasů na majorech. Od začátku roku 2021 prohrál pouze s Daniilem Medveděvem (finále US Open 2021), Rafaelem Nadalem (čtvrtfinále French Open 2022) a Alcarazem (finále Wimbledonu 2023).

Na grandslamech vyhrál 17 z posledních 18 tie-breaků. Od třetího kola letošního Australian Open neuspěl ve zkrácené hře pouze proti Alcarazovi ve druhém setu ve finále Wimbledonu.

US Open je 12. turnajem na nejvyšším okruhu, který ovládl alespoň čtyřikrát. Osobní rekord má na grandslamech, 10krát zvedl nad hlavu trofej pro šampiona na Australian Open a sedmkrát ve Wimbledonu.

Od vzniku žebříčku ATP má jako první na kontě 250 skalpů TOP 10. Na 250. vítězství dosáhl ve čtvrtfinále US Open proti domácímu Taylorovi Fritzovi a další přidal ve finále s Medveděvem. Na druhém místě je Federer s 224 výhrami nad zástupci elitní desítky pořadí.

Už podeváté v kariéře si vydělal na prize money více než 10 milionů amerických dolarů v rámci jedné sezony - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 a 2023. Za triumf na US Open dostal šek na 3 miliony. V historii má v tomto ohledu obrovský náskok, Nadal zaznamenal takový výdělek ve čtyřech sezonách a Federer se Serenou Williamsovou ve dvou.

Vyhrál 10,8% grandslamů odehraných v open éře. To je obrovské číslo vzhledem k tomu, že se jich před jeho narozením uskutečnila zhruba třetina z celkového počtu.

Na pozici světové jedničky má náskok 3 260 bodů. Djokovič má v tuto chvíli 11 795 bodů, druhý Alcaraz 8 535. Srbovi by se tak mohlo podařit dosáhnout na metu 400 týdnů strávených v čele pořadí ATP.