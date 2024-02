Menšík svůj debut na turnajích ATP k titulu nedotáhl. V Dauhá prohrál finále s Chačanovem

Jakub Menšík (18) má za sebou navzdory finálové porážce neskutečný debut v hlavních soutěžích turnajů ATP. Talentovaný teenager v Dauhá dosáhl na své první čtvrtfinále, semifinále a také finále na nejvyšším okruhu, ve kterém po nevyužitých setbolech podlehl 6:7, 4:6 zkušené světové sedmnáctce Karenovi Chačanovovi (27). Rodák z Prostějova bude v pondělí debutovat v TOP 100 žebříčku, ruský tenista získal svůj šestý titul.

Jakub Menšík v Dauhá debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a po cestě do finále vyřadil čtyři hráče z elitní stovky žebříčku a zároveň tři bývalé šampiony této akce. Na jeho vynikající formu nenašli recept Alejandro Davidovich, bývalá světová jednička Andy Murray, nejvýše nasazený a pátý hráč světa Andrej Rubljov ani Gaël Monfils. V tomto týdnu si připsal své úvodní tři skalpy TOP 50 a ve finále proti světové sedmnáctce Karenovi Chačanovovi usiloval o další.

Ve více než hodinovém úvodním dějství se nedokázal prosadit na returnu a naopak musel řešit tři komplikace na vlastním servisu. Jediný brejkbol první sady odvrátil esem, o dvě hry později za stavu 2:3 prohrával na podání 0:30 a při následujícím gamu na servisu musel přes shodu.

Set přesto dovedl do tie-breaku a předvedl v něm parádní otočku z 0:2 na 5:2. Náskok však ztratil a poté se oba aktéři střídali v momentech, kdy byli jediný míček od zisku dramatické zkrácené hry. Do vedení šel nakonec zkušenější Chačanov, když po agresivním returnu proměnil svůj čtvrtý setbol a tie-break ovládl poměrem 14:12.

Ve druhé sadě se Menšík dostal do problémů hned v úvodním gamu a po chybě z bekhendu byl k vidění první a zároveň poslední brejk napínavého duelu. Talentovaný teenager se snažil manko zlikvidovat, ovšem ani ve druhém dějství si nedokázal vypracovat ani jednu brejkbolovou šanci.

Statistiky zápasu. Livesport

Nejmladší finalista podniků ATP od triumfu Carlose Alcaraze v Umagu 2021 a nejmladší finalista v 31leté historii Qatar Open absolvoval svůj teprve třetí start v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Při všech třech zazářil, na loňském US Open se probil z kvalifikace až do třetího kola a na letošním Australian Open coby kvalifikant dostal do pěti setů člena TOP 10 Huberta Hurkacze. V Dauhá startoval díky novému pravidlu pro hráče mladší 20 let (Next Gen Accelerator Programme).

Ještě před 25 měsíci hrál finále na juniorském Australian Open a od té doby zaznamenává stabilní progres mezi profesionály. Během sezony 2022 získal čtyři trofeje na okruhu ITF, loni přidal pátý a v Praze poprvé triumfoval na challengerech a teď se po fantastickém vystoupení v katarské metropoli poprvé posune do TOP 100 žebříčku, konkrétně na 87. příčku.

Menšík mohl v Dauhá navázat na lednový triumf Jiřího Lehečky a stát se už pátým zbrusu novým šampionem na okruhu ATP v letošním roce. Navázal by na Lehečku (Adelaide), Alejandra Tabila (Auckland), Luciana Darderiho (Córdoba) a Facunda Díaze Acostu (Buenos Aires).

Chačanov loni na konci září získal v Zhuhai svůj první titul po téměř pěti letech. Bývalý vítěz Masters v Paříži upravil svou finálovou bilanci na 6:2, i své osmé finále na nejvyšším okruhu odehrál na tvrdém povrchu.

Oba aktéry nyní čeká přesun do Dubaje. Menšík se v prvním kole utká s Bornou Čoričem a Chačanov s Alexejem Popyrinem, kterého v Dauhá vyřadil v semifinále.

Výsledky turnaje ATP 250 v Dauhá