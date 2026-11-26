Rakousko – Španělsko 0:2
Španělsko se rozhodlo pro čtvrtfinálové utkání s Rakouskem šetřit největší hvězdu Carlose Alcaraze, který přijel po triumfu na Turnaji mistrů v Turíně a má za sebou velmi náročný program posledních týdnů. Největším favoritům na letošní titul se nakonec tento krok vyplatil.
Jako první šel na kurt Daniel Mérida a zvládl i svůj druhý kariérní zápas ve dvouhře v této prestižní týmové soutěži. Dvaadvacetiletý Španěl, který prožívá nejlepší sezonu kariéry a pomohl jedním bodem v zářijové kvalifikaci proti Chile, si poradil 6:4, 6:4 s rakouským talentem Joelem Schwärzlerem.
Mérida měl dle očekávání navrch hlavně v klíčových momentech. V utkání odvrátil obě brejkbolové hrozby, sám si vypracoval pět příležitostí na brejk a v každém setu soupeři jednou sebral servis. Zápas mohl ukončit již na returnu, ale Schwärzler odvrátil tři mečboly v řadě a vynutil si pokračování. Španěl však duel suverénně uzavřel na svém podání.
Ve druhé dvouhře se naopak schylovalo k překvapení a Rafael Jódar potřeboval všechny tři sety. Španěl, který má za sebou naprosto neuvěřitelnou sezonu a je jednoznačně nejvýraznější kometou letošního roku, přehrál 2:6, 6:0, 6:1 outsidera Jurije Rodionova.
Aktuálně desátý hráč světa nezačal zápas dobře. V úvodní sadě se nedostal k ani jednomu brejkbolu a dvakrát ztratil vlastní servis. Jódarovi se ovšem velmi rychle podařilo najít recept. Dvacetiletý španělský mladík dokonce ve druhém dějství dominoval až takovým způsobem, že na podání prohrál jen tři body a soupeři ze druhé stovky žebříčku nadělil kanára.
V rozhodujícím setu se Rodionov na chvíli dostal do hry a hned v úvodním gamu disponoval brejkbolem. Jódar ale hrozbu odvrátil a Rakušanovi už takřka nic dalšího nedovolil. Poslední komplikace řešil pouze v závěrečné hře, v níž čelil dvěma brejkbolům. Po prohraném úvodním setu ztratil ve zbytku zápasu jediný game.
Semifinále letošního ročníku finálového turnaje Davisova poháru je tak kompletní. Majitelé šesti trofejí Španělé budou v sobotu od 12:00 čelit Velké Británii.
Britové vyřadili Německo v čele se světovou jedničkou Alexanderem Zverevem. V semifinále už by měl nastoupit na kurt i hvězdný Alcaraz.
Další semifinále se odehraje již v pátek odpoledne od 16:00. O prvním finalistovi se rozhodne mezi Českem a Itálií, která ovládla poslední tři ročníky.