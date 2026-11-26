Ještě na začátku letošního roku měli dva bývalí členové TOP 10 velmi dobré vztahy. Když se Musetti v březnu vracel na okruh po téměř dvouměsíční pauze způsobené zraněním na Australian Open, požádal o společný trénink právě Berrettiniho. V následujících měsících spolu trávili čas i mimo kurty.
V dubnu a květnu byli podle italského listu La Gazzetta dello Sport dokonce se svými partnerkami několikrát spatřeni na společných večeřích v Monte Carlu či Římě. V červnu se však Berrettini rozešel se svou tehdejší partnerkou Vanessou Belliniovou, a v médiích se poté začaly objevovat zajímavé souvislosti ke vztahu s Musettim.
Milostný trojúhelník?
Ve stejnou dobu, kdy se Berrettini rozešel s tanečnicí Belliniovou, si italská média všimla, že Musettiho partnerka Veronica Confalonieriová odstranila z Instagramu několik společných fotografií. Oba partneři, kteří spolu mají dvě děti, se navíc přestali na sociálních sítích na nějakou dobu sledovat.
Média to interpretovala jako partnerskou krizi. Zároveň s tím se začaly objevovat indicie, že se rozpadá přátelství obou tenistů. V Itálii se začalo psát o možném milostném trojúhelníku.
Belliniová se později k celé situaci vyjádřila a důrazně odmítla, že by byla Berrettinimu nevěrná. "Toleruju všechny ty nesmysly, které říkáte a ještě říkat budete. Nechávám je být. Ale tvrdit, že jsem Mattea podvedla, to už je opravdu moc. Než začnete mluvit, raději si vypláchněte pusu," napsala na sociální sítě.
Celá záležitost pak na nějakou dobu utichla. Musettiho partnerka začala znovu zveřejňovat společné fotografie a minimálně z její strany se tak zdálo, že se vše vrací do normálu.
Zdánlivě uzavřená kauza znovu ožila
Po vítězství na halovém turnaji ATP nad Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym poskytoval Berrettini rozhovor přímo na kurtu. Když moderátor stočil řeč k úspěchu Musettiho, který předchozí den ovládl turnaj v Lyonu, představil ho jako Berrettiniho velkého kamaráda. Právě tehdy přišla reakce, která okamžitě vzbudila pozornost.
Berrettini se nejprve zarazil, usmál se a zeptal se, jestli je v přímém přenosu. Když se dozvěděl, že ano, krátce se zasmál a odpověděl: "Vím, že opravdu tvrdě pracoval, aby se vrátil, a myslím, že si to zaslouží."
Poté rozhovor prakticky ukončil. Samotná odpověď byla korektní. Berrettini pochválil Musettiho a jeho vítězství nijak nezpochybnil. Pozornost však vzbudila především jeho první reakce a viditelné rozpaky. Video se následně začalo šířit na sociálních sítích a převzala ho také italská sportovní média.
Napětí mezi hráči v Davis Cupu
Poprvé se téma v souvislosti s Davis Cupem začalo řešit zhruba před měsícem, kdy italský kapitán Filippo Volandri zveřejnil první seznam nominovaných hráčů pro finálový turnaj a Berrettini v něm chyběl. Některá média začala naznačovat, že Volandri nechce mít v týmu dva hráče, jejichž vztahy jsou narušené.
Mezitím však vyšlo najevo, že se rozpadá také dlouholetý deblový pár Simone Bolelli a Andrea Vavassori. Kapitán Volandri pak na poslední chvíli změnil nominaci, ze které vynechal Bolelliho a nahradil jej právě Berrettinim. Změnu odůvodnil tím, že když se deblové vztahy rozpadají, tak už nikdy nejsou stejné, a že bude mít raději pro finálový turnaj k dispozici více singlistů a Vavassoriho jako jediného specialistu na čtyřhru.
Opravdové "divadlo" ale začalo až přímo v dějišti finálového turnaje. Při tiskové konferenci italského týmu seděli Musetti s Berrettinim na opačných koncích stolu. Podobně tomu bylo také při oficiálním týmovém focení. Samotné rozmístění hráčů samozřejmě nemusí nic znamenat.
Ve spojení s předchozími událostmi ovšem přitahovalo pozornost. V úterý pak následovaly první tréninky. Zatímco Berrettini si zatrénoval s týmovým parťákem Flaviem Cobollim, Musetti si překvapivě zahrál se španělským mladíkem Rafaelem Jödarem.
Následoval středeční zápas Italů s Jižní Koreou, ze kterého se na internetu šíří hned několik zajímavých situací. Při příchodu museli oba hráči jít hned za sebou a takto seřazení vedle sebe stát při italské hymně. Berrettini pak při chytání se za ramena vedle sebe stojícího Musettiho vynechal a natáhl svou ruku až na Luciana Darderiho.
Později ve večerních hodinách získal rozhodující postupový bod Berrettini společně s Vavassorim ve čtyřhře. Když se šel radovat na lavičku za svým týmem, tak se se všemi objímal, ale na Musettiho se ani nepodíval a oba jen chladně prošli kolem sebe.
Ani jeden z hráčů se k situaci nevyjádřil a důvody ochladnutí jejich vztahu jsou tedy stále jen spekulacemi. Tyto problémy se však jen těžko vyřeší přes noc, a proto bude zajímavé sledovat, zdali něco podobného může italský tým ovlivnit také v semifinálovém utkání proti Česku. Jasné je minimálně to, že podobné situace rozhodně neprospívají budování pozitivní atmosféry.