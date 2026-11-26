Velká Británie – Německo 2:1
Čtvrtfinálové utkání Davisova poháru mezi Velkou Británií a Německem rozehráli Cameron Norrie a Jan-Lennard Struff. V první sadě byl jasně lepší Brit, který již ve čtvrtém gamu získal soupeřovo podání. Náskok už nepustil, mohl se opřít o skvělý servis, na kterém ztratil jen dva míčky, a dějství ukončil čtvrtou čistou hrou.
I ve druhém setu se Norrie dostal jako první k brejkbolům. Struff však ve třetí hře obě hrozby smazal a následně zlepšil svůj výkon. Německý tenista uspěl na returnu za stavu 4:3 a šel podávat na zisk sady. Využil hned první setbol, vyrovnal na 1:1 a poslal zápas do rozhodujícího dějství.
V něm však Struff dokázal držet krok jen do stavu 2:2. Brit v páté hře utekl ze skóre 0:40 na servisu, získal momentum na svou stranu a vyhrál 11 míčů v řadě. Ve zbytku zápasu už dominoval, zatímco hra Němce se začala rozpadat. Norrie v sedmém gamu proměnil hned první mečbol po parádní výměně, kterou zakončil bekhendovým prohozem. Mohl tak slavit výhru 6:3, 3:6, 6:2 a zisk prvního bodu, který je pro Velkou Británii velmi důležitý.
Do druhé dvouhry totiž nastoupily jedničky obou týmů. Německo se dle očekávání mohlo opřít o nejlepšího hráče světa a šampiona dvou letošních grandslamů Alexandera Zvereva, který za pouhých 71 minut deklasoval 6:3, 6:2 semifinalistu letošního Wimbledonu Arthura Feryho. S Britem ani ve třetím letošním střetnutí neztratil set.
Zverev byl i po dlouhé sezoně a náročném programu posledních dnů obrovským favoritem. Svou roli dokázal snadno potvrdit v prvním setu, ve kterém získal brejk v pátém gamu a náskok už nepustil. Německý tenista se tradičně mohl opřít o skvělý servis a Brita přehrával agresivní hrou od základní čáry. Za stavu 5:3 si po forhendovém vítězném úderu zajistil setboly už na returnu a hned ten první využil.
Ještě o jeden game méně povolil Ferymu ve druhém dějství. V něm se rychle propracoval k vedení 4:1, ale britskému outsiderovi přece jen šanci na návrat do zápasu nabídl. Za stavu 4:2 však zlikvidoval nepříjemné skóre 0:40, nejdelší game zápasu získal na svou stranu a poté stejně jako v předchozí sadě ukončil set již na returnu.
Bitvu mezi Německem a Velkou Británií tak musela rozhodnout čtyřhra složená výhradně z deblových specialistů. Do akce nastoupili světová jednička Henry Patten s trojkou Nealem Skupskim a devítka Kevin Krawietz s jedenáctkou Timem Pützem.
Očekávala se naprosto vyrovnaná bitva. Úvodní dějství však nabídlo jednoznačné skóre. Britové se rychle dostali do vedení 3:0 a zlikvidovali všech pět brejkbolů v této sadě, kterou uzavřeli dalším brejkem.
Druhý set naopak neviděl ani jednu brejkbolovou příležitost a síly na kurtu se vyrovnaly. Rozhodnout musel tie-break, v němž byli o kousek solidnější Patten se Skupskim. Britský tandem ovládl zkrácenou hru poměrem 8:6 po využití druhého mečbolu a zajistil si vítězství 6:2, 7:6.
Velká Británie si zahraje semifinále Davis Cupu po sedmi letech a bude útočit na první finále od roku 2015, kdy získala jubilejní desátou trofej. Německo, které má na kontě tři tituly, se naopak své první finálové účasti od roku 1993 nedočká ani letos a neobhájí loňské semifinále.
O soupeřích Britů se rozhodne v odpoledním duelu mezi Španělskem a Rakouskem. Druhá semifinálová dvojice už je kompletní a nabídne střetnutí Česka s domácí Itálií.