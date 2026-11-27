"Pro mě je to něco, co už jsem si během kariéry zažil hodněkrát. Samozřejmě to může být dost nepříjemné a možná i nepřátelské, kdy se nás fanoušci mohou snažit rozhodit. S tím vším ale musíme v Davis Cupu počítat," řekl Lehečka. "Už jsem odehrál několik zápasů, kdy mi vlastně nikdo nefandil. Ať už to bylo proti Rafovi (Nadalovi) v Madridu, proti (Stanu) Wawrinkovi v Basileji a tak dále. Tím, že v Česku víceméně nehrajeme žádné turnaje ATP, nastupujeme kromě Davis Cupu prakticky pořád na cizí půdě," uvedl.
Čtrnáctý hráč světa plní v českém týmu roli jedničky. Měl by proto v pátek odehrát, stejně jako v úterý proti Kanadě, druhou dvouhru. "Hrát proti domácím fanouškům v jejich zemích je něco, na co jsme si všichni zvykli. Tím, že jde o Davis Cup, to samozřejmě bude hodně odlišné. Může to být i více vyhecované. Na druhou stranu jsme všichni profesionálové a zvládneme to," prohlásil pětadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi.
Proti podpoře soupeřových fanoušků má už také obranný mechanismus. Umí se plně koncentrovat, někdy mu pomáhá si i říct, že fanoušci nefandí protivníkovi, ale jemu. "Těch věcí je tolik, že záleží spíš na každém člověku a dané chvíli. Já jsem si to takhle vsugeroval, když jsem hrál proti Rafovi, kde to doopravdy bylo šílené. Od té doby jsem nic podobného nezažil," líčil Lehečka.
Italové postoupili do semifinále Davisova poháru ve středu, když porazili Jižní Koreu 2:1 na zápasy. V týmové soutěži usilují o čtvrtý titul v řadě. "Podle toho, co jsme ve středu viděli, myslím, že se docela zapotili. Samozřejmě je potřeba zmínit, že Korejci předvedli bravurní výkony a možná si zasloužili i vyhrát. To ale nic nemění na tom, že je Itálie strašně silný tým. Bude to obrovská výzva," řekl.
Pokud by i italský kapitán Filippo Volandri volil nominaci podle žebříčku, Lehečka by čelil ve druhé dvouhře světové sedmičce Flaviu Cobollimu. Ten nicméně ve středu nestačil na SoonWoo Kwona 6:3, 6:7, 6:7.
"Přiznám se, že jsem viděl jenom pár míčů, takže je pro mě těžké hodnotit celý zápas. Z toho, co jsem viděl, je potřeba říct, že (Kwon) hrál velice slušně, nedělal zbytečné chyby a ukázal, že mu rychlejší beton sedí," řekl Lehečka. Vzhledem k širokému italskému kádru ale může Lehečka hrát i s jinými soupeři. V úvahu připadají také 21. hráč světa Luciano Darderi či Lorenzo Musetti (27.).
"Kdybych si měl tipnout, asi bych řekl, že budu hrát proti Cobollimu. Ale je to jen můj osobní tip. Opravdu netuším, co se děje v jejich týmu, a nevidím jim do šatny. Nevím, jak mají rozložené síly, kdo se jak cítí a koho co bolí. Nemám žádné zákulisní informace, takže je to opravdu jen můj odhad. Jestli nastoupí někdo jiný, je to na nich. Myslím, že už jsme tak zkušení na to, abychom se dokázali připravit na kohokoli, kdo nastoupí," doplnil.