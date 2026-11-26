Sinner nehrál soutěžní zápas od červencového triumfu ve Wimbledonu, po němž ho zastavily zdravotní potíže. V úterý pak pětinásobný grandslamový vítěz oznámil, že podstoupil chirurgický zákrok na klinice ve Finsku.
"V uplynulých měsících jsme společně s týmem vyzkoušeli vše, abychom zranění vyléčili bez operace. Po velmi povzbudivém úvodním pokroku ale koleno bohužel nereagovalo tak, jak jsme všichni doufali. Proto jsem dnes podstoupil menší zákrok ke zlepšení stavu iliotibiálního traktu," vysvětlil.
Nad jeho startem v Austrálii tak visel velký otazník, který nyní definitivně rozptýlilo vedení turnaje. "Byli jsme v pravidelném kontaktu s Jannikovým týmem a ten nám potvrdil, že se k nám v lednu na Australian Open po nedávné operaci nepřipojí," uvedl v prohlášení pro agenturu AFP šéf australského tenisového svazu Andrew Abdo.
"Jannik tu v Melbourne strašně rád hraje a už se těší na návrat v roce 2028. Přejeme mu vše nejlepší při rekonvalescenci a doufáme, že ho brzy uvidíme zpět na kurtu," dodal. Podle odhadů expertů by Sinnerova nucená pauza mohla trvat přibližně tři měsíce.
Na okruh by se tak mohl vrátit nejdříve na přelomu února a března během zámořských podniků Masters v Indian Wells a Miami. Zranění přitom zastavilo Itala uprostřed životní sezony – před vynucenou pauzou vyhrál pět turnajů kategorie Masters 1000, ovládl Wimbledon a držel kariérní maximum v podobě 94procentní úspěšnosti výher. Během jeho absence se na post světové jedničky posunul Němec Alexander Zverev.
Svému velkému rivalovi vyjádřil na sociálních sítích podporu i Španěl Carlos Alcaraz, jenž si v posledních měsících rovněž prošel vlastními zdravotními komplikacemi. "Tenisu chybí. Mně chybí," vzkázala současná světová trojka.
Sinner ovládl Melbourne Park v letech 2024 a 2025, kdy ve finále zdolal Daniila Medveděva, respektive Zvereva. V letošním ročníku pak skončil v semifinále na raketě Novaka Djokoviče, kterého následně v boji o titul porazil právě Alcaraz.