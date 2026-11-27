Musetti – Menšík (16:15)
Hraje se na dva vítězné zápasy. V případě nerozhodného stavu jsou zatím do závěrečné čtyřhry nahlášení Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Italové by měli hrát s dvojicí Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Složení se ale může ještě změnit.
"Italové žádnou změnu nevymysleli, byť to tak dneska odpoledne podle rozehrávek trochu vypadalo. Říkali jsme si, že by ta šance mohla být, ale nakonec to nenastalo. Z jejich pohledu asi udělali dobré rozhodnutí," řekl v nahrávce pro česká média Berdych.
Češi usilují o první postup do finále Davisova poháru od roku 2013, kdy celou soutěž naposledy vyhráli. V novém formátu, který se hraje od roku 2019, by se jim to povedlo poprvé. Italové hrají v týmové soutěži o čtvrtý titul v řadě a pátý celkově.
Jednadvacetiletý Menšík se představí v letošním finálovém turnaji poprvé. Ve čtvrtfinále s Kanadou ho nahradil Tomáš Macháč. Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse bude hrát s 27. hráčem světa Musettim podruhé. Před dvěma lety s ním prohrál v semifinále antukového turnaje v Umagu 4:6, 1:6.
"Myslím, že se to budou snažit stavět hlavně přes druhého hráče. Tím, že Kuba nehrál první zápas, mohou na to lehce spoléhat. Z italského týmu je Musetti asi jejich nejlepší singlista, i s relativně dobrou formou. To může být jejich stavební kámen. Myslím ale, že tyhle podmínky, které tu jsou, by mohly lehce víc vyhovovat Kubovi. Ten zápas je naprosto otevřený," uvedl Berdych.
Pětadvacetiletého Lehečku čeká s Cobollim první vzájemný střet. Lehečka v úterním čtvrtfinále porazil Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea. Cobolli o den později svůj duel prohrál, Korejec Kwon Sun-u ho porazil 3:6, 7:6, 7:6.
"Na papíře se budeme bavit, že Cobolli je asi favoritem, ale když srovnáme aktuální stav a co mají oba za sebou, tak myslím, že se misky vah lehce přesouvají na druhou stranu. Jsou to ale jen prognózy. Od Jirky se těším na další velice dobrý zápas a snad to zvládne. Bylo by nádherné, kdyby v deblu došlo na nejlepší taktiku, tedy že se nebude muset hrát," uvedl Berdych.
Počítá i s bouřlivou kulisou v Boloni. "Fanoušci se určitě vyzbrojili dobře. Je to ale Davis Cup a hrajeme s Itálií doma, takže s tím počítáme. Atmosféra bude určitě dobrá. Nechci zapomínat na naše bubeníky a naši partu, která tady je a určitě nás požene dopředu. Kluci to taky znají, musí zůstat koncentrovaní a věřím, že se s tím poperou," doplnil Berdych.
Vítěz utkání narazí v nedělním finále na lepšího z dvojice Španělsko - Velká Británie. Druhé semifinále se uskuteční v sobotu.
Výsledky semifinále Davisova poháru