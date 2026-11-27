"Zeptat se můžete, jen asi nedostanete odpověď, jakou čekáte," usmíval se Berdych při otázkách na nečekané nasazení Tomáše Macháče do duelu s Kanadou. Vypadalo to jako risk, vždyť Macháč za sebou neměl jednoduché období. Nakonec ale třísetovou bitvu s Liamem Draxlem zvládl.
I proto se pohledy fanoušků stále otáčely k Jakubu Menšíkovi. Je vlastně fit a může nastoupit? Vždyť už více než čtyři týdny neodehrál soutěžní zápas.
Naposledy byl na kurtu ve Vídni v duelu s Adrianem Mannarinem, kde nepříjemně upadl. Po nárazu hlavy na tvrdý povrch mu lékaři doporučili klid. Prodělal otřes mozku – každý den rekonvalescence se tak hodí.
"Udělali jsme nějaké rozhodnutí, ale bylo čistě jen pro zápas s Kanadou. Teď máme dva volné dny, které se mohou obrovsky hodit. Pevně věřím, že v pátek na semifinále už zase budeme mít jiné možnosti," věřil Berdych.
Varianty sestavy
Zda byla jeho slova jen kouřovou clonou, která měla trochu zmást domácí tým, nebo zda byly Menšíkovy problémy stále natolik závažné, že raději přenechal duel s Kanadou Macháčovi, zůstává nejasné.
Důležité ale bylo, že během čtvrtečního volna už Menšík trénoval a piloval tolik důležitý servis.
Jisté je, že českou jedničkou bude Jiří Lehečka. Kdo ale zápas otevře, se teprve uvidí. Také na italské straně se čeká určitá taktická rošáda. Není vyloučeno, že se na kurt postaví Matteo Berrettini, který v původní nominaci ani nefiguroval. Zároveň je možné, že italskou jedničkou, která by změřila síly s Lehečkou, bude Lorenzo Musetti.
Vzájemné zápasy českých a italských tenistů
Jiří Lehečka: vs. Berrettini 1:0 (indoor hard 0:0), vs. Musetti 3:1 (indoor hard 1:0), vs. Darderi 0:0, vs. Cobolli 0:0
Jakub Menšík: vs. Berrettini 0:0, vs. Musetti 0:1 (indoor hard 0:0), vs. Darderi 1:0, vs. Cobolli 0:1 (indoor hard 0:0)
Tomáš Macháč: vs. Berrettini 0:1 (indoor hard 0:0), vs. Musetti 1:1 (indoor hard 1:0), vs. Darderi 0:0, vs. Cobolli 1:2 (indoor hard 0:2)