Lehečka skolil Rubljova a oplatil mu loňské vyřazení. V osmifinále vyzve Tsitsipase

Jiří Lehečka (22) si připsal třetí skalp hráče TOP 10. V Indian Wells přehrál 6:4, 6:4 světovou pětku Andreje Rubljova (26), oplatil mu loňské vyřazení a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2. O první čtvrtfinále na turnajích Masters 1000 si český tenista zahraje s Řekem Stefanosem Tsitsipasem (25).

Jiří Lehečka před dvěma týdny v Dubaji po dvou třísetových bitvách vzdal kvůli bolestem pravé ruky boj o postup do semifinále, na Masters 1000 v Indian Wells ho však žádné vážné zranění nelimituje. Po obratu proti domácímu Brandonu Nakashimovi zvládl i druhý duel proti favorizovanému Andreji Rubljovovi.

Lehečka během utkání se světovou pětkou nečelil brejkbolu. Po servisu ztratil pouhých 11 fiftýnů, po prvním podání získal dokonce 25 z 27 bodů. Už po necelé hodině a čtvrt zvítězil 6:4, 6:4, když oba sety rozhodl brejkem hned v úvodu. O čtyři roky staršímu Rusovi oplatil loňské vyřazení a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

"Tohle byl náš už čtvrtý souboj, takže jsme oba věděli, co od sebe očekávat. Minulý rok jsem ho jednou porazil, ale tady jsem s ním prohrál. Takže to bylo něco, co jsem potřeboval zlepšit. Zpětně jsem se na ten zápas díval a snažil se najít, co bych mohl vylepšit. Jsem teď trochu jiný hráč," komentoval Lehečka, který soupeře přestřílel na vítězné údery drtivým rozdílem 31:8. Před rokem ve druhém kole přitom trefil pouze šest vítězných úderů.

"Více si teď věřím a myslím, že se moje hra zlepšila. Takže jsem věděl, že musím být tím, kdo jako první trefí tvrdý úder. A to dnes fungovalo. Snažil jsem se soustředit na svůj servis, abych mu nedal příliš svobody. A fungovalo to," pochvaloval si český tenista.

Statistiky zápasu Andrej Rubljov – Jiří Lehečka Livesport

Hráče TOP 10 Lehečka porazil po sérii osmi porážek a bilanci s nimi upravil na 3:13. První dvě vítězství nad členy elitní desítky zaznamenal na začátku loňské sezony proti Kanaďanu Félixi Augeru-Aliassimemu (Australian Open) a právě Rubljovovi (Dauhá).

"Vždycky jsem věřil sám sobě. A vždy jsem já i můj věděli, že mám hru na to, abych tyhle hráče porážel. Jen loni tomu ještě něco chybělo. Byla to moje první kompletní sezona na okruhu v roli hráče TOP 50. Poprvé v životě jsem hrál všechny velké turnaje. Poučili jsme se z toho a stále cítili, že existuje spousta věcí, na kterých můžeme zapracovat," prohlásil 32. hráč světa, jenž by se měl za týden vrátit do TOP 30.

Čtvrtfinalista Australian Open 2023 hraje na podniku Masters 1000 podvanácté v kariéře a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum z loňské antuky v Monte Carlu. O jeho překonání se utká se Stefanosem Tsitsipasem (h2h 0:2), s nímž prohrál v Rotterdamu 2022 i loni v Melbourne.

"Být tady podruhé je pro mě velká výhoda. Už vím, co očekávat a je pro mě mnohem jednodušší připravit se na tento druh zápasů," dodal Lehečka, jenž v úvodu sezony v Adelaide získal první titul na okruhu ATP.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells