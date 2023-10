ŠESTKA: Real proti nesehrané obraně, útok Siniakové na trůn i hokejové derby o první místo

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 3. října

Neapol – Real Madrid

Druhý díl základních skupin Ligy mistrů nabídne přitažlivý duel mezi úřadujícím italským šampionem a aktuálním lídrem LaLigy. Favoritem je v tomto střetnutí těžkých vah Real, jejž zatím v sezoně potkalo jediné zaváhání, zbylých osm utkání vyhrál. Vzadu funguje spolehlivě, když pětkrát udržel čisté konto, vepředu řádí Jude Bellingham. Na skalpu Girony 3:0 se podílel gólem a asistencí. Návrat po zranění si navíc odbyl Vinícius.

Neapoli sice patří v Serii A lichotivá třetí příčka, nicméně na milánské soupeře se dívá s odstupem čtyř bodů. K pohodě z minulé sezony má klub daleko, hlavně obrana si musí zvykat na nové složení. Stopeři Rrahmani a Juan Jesus jsou zraněni, třetí do party Kim Min-jae je od léta v Bayernu a další člen mistrovské defenzivy Mário Rui nemá důvěru nového trenéra. Rozjetý Real si s jejich nástupci poradí, nejméně bod pod Vesuvem uchvátí.

Středa 4. října

Melicharová-Martinezová/Perezová – Krejčíková/Siniaková

České deblové královny mohou tento týden zaútočit na pozici světové jedničky pro Kateřinu Siniakovou, z níž ji minulé pondělí sesadila belgicko-australská dvojice Mertensová, Hunterová. Ty však na aktuálním turnaji v Pekingu skončily už v úvodním kole, čímž se otevírá možnost pro ostatní. Dalšími adeptkami na trůn jsou Američanky Gauffová s Pegulaovou. Obě dvojice musejí pro splnění cíle turnaj vyhrát.

Pro Krejčíkovou se Siniakovou je první překážkou sehraný debl, v němž září jméno brněnské rodačky Nicole Melicharové. Reprezentantka USA si na všech čtyřech grandslamech zahrála alespoň semifinále. K+S se dostaly z nedávného mírného útlumu, vyhrály turnaj v San Diegu, a to dokonce bez ztráty setu. Ostřílené soupeřky jim však nejméně jednu sadu vezmou, tak jako ve všech třech předchozích vzájemných duelech.

Čtvrtek 5. října

Molde – Leverkusen

V Evropské lize se utkají obhájce titulu v norské lize a vedoucí celek Bundesligy. Molde ovšem nemá podařenou sezonu, v domácí soutěži je až páté. Před svými fanoušky je však mimořádně silné, z posledních 10 utkání tam jen jednou nevstřelilo alespoň dva góly. A protože podobně je na tom německý celek na hřištích soupeřů (dvakrát skóroval ve všech čtyřech utkáních venku v sezoně), lze očekávat góly na obou stranách.

Zatímco při své premiéře v dresu Bayeru neměl brankář Matěj Kovář příliš práce, aby udržel s Häckenem čisté konto, tentokrát jej čeká těžší úkol, pokud opět dostane důvěru. Molde má druhý nejlepší útok ligy hned za týmem Bodö/Glimt. V dresu soupeře zase řádí Nigerijec Victor Boniface, v prvním dějství Evropské ligy byl Leverkusen jediným celkem, který překonal hranici tří vstřelených branek.

Pátek 6. října

Karlovy Vary – Litvínov

Už dlouho nemělo podkrušnohorské derby takový náboj, jakým láká to nadcházející. Vždyť hosté se mohou v případě úspěchu (a zaváhání Pardubic s Kometou) vyšvihnout do čela tabulky, Energie se zase těší ze skvělého pátého místa (a to má ještě zápas k dobru). Zvlášť Litvínov udivuje celou extraligu a po jasné porážce v Pardubicích v úvodním kole 1:5 má nyní šňůru šesti výher (z toho jen jedna v Hradci byla v prodloužení).

Kaše a spol. těží z výborných vstupů do zápasů. Celkem pětkrát se jim povedlo vsítit gól jako prvním (pokaždé do 10. minuty), vždy přitom vyhráli úvodní třetinu a náskok už udrželi až do konce. Vary jsou na tom podobně. Oba domácí starty pro sebe získaly trefou v první 10minutovce. V derby se budou soupeři snažit získat výhodu ve skóre na svou stranu co nejdřív a velice snadno tak v první třetině mohou padnout alespoň dva góly.

Sobota 7. října

Ostrava – Pardubice

V Ostravě se potkají týmy s úplně opačným barometrem formy. Zatímco Baník válí a v tabulce už je po čtyřech výhrách a jedné remíze z posledních pěti utkání pátý, Východočeši se sunou dolů. Po remíze s Hradcem už za nimi zůstává jen trio týmů a navíc Karviná se dotáhla na rozdíl jediného bodu. Výjezd do Ostravy tak přichází v nejméně vhodnou chvíli. Baník totiž nedeptá soupeře jen gólovým t(T)ankem, nýbrž také pečlivou obranou.

V lize dostala méně gólů už jen Sparta a Slavia, navíc svěřenci Pavla Hapala čelí většímu tlaku ze strany soupeřů. Víc obranných soubojů ze všech podstoupil už jen Hradec Králové, ovšem Lischka a spol. mají daleko vyšší úspěšnost (63,3 %, třetí v soutěži). Pardubice, jež naopak po Zlínu utržily druhý nejvyšší objem střel, nebudou domácím dělat problémy.

Neděle 8. října

West Ham – Newcastle

V Londýně se potkají sousedé ze středu tabulky, přičemž o příčku výš (sedmý) je nyní překvapivě West Ham. V Newcastlu má ovšem nepříjemného a neoblíbeného soupeře. V lize jej na svém stadionu porazil naposledy před čtyřmi a půl lety, od té doby proti němu zároveň neudržel jedinkrát čisté konto. Jen pro ilustraci – stalo se tak necelý rok předtím, než přišel Tomáš Souček, dnes už inventář sestavy Kladivářů.

Konkrétně pak hráče West Hamu budí ze sna jméno Callum Wilson. Útočník s jamajskými kořeny nemá v kariéře oblíbenější tým. Ve 13 zápasech mu nasázel 12 branek, od srpna 2018 proti němu vyšel naprázdno jen ve dvou případech. Jednou nebyl v základní sestavě, podruhé schytal od Clarets ještě v dresu Bournemouthu debakl 0:4. V minulých třech vzájemných duelech mu navíc na gól stačilo postupně pět, tři a šest minut. Prosadí se i nyní.