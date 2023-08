Opět čtyři mezi šestnácti nejlepšími. Pokračují Vondroušová, Muchová, Bouzková a Nosková

Na turnaji WTA 1000 v Cincinnati jsou stejně jako před týdnem v Montrealu čtyři Češky mezi elitní šestnáctkou. Markéta Vondroušová (24) již pojedenácté v sezoně vyhrála minimálně první dva zápasy na turnaji, v Ohiu den po výhře nad krajankou Kateřinou Siniakovou neztratila set ani s Anastasií Potapovovou (22).Po třísetových výhrách pokračují Karolína Muchová (26), Marie Bouzková (25) a už čtyři zápasy neporažená kvalifikantka Linda Nosková (18), jež si připsala skalp slavnější krajanky a loňské finalistky Petry Kvitové (33).

Markéta Vondroušová po wimbledonském triumfu krátce odpočívala a po přesunu na US Open Series už vyhrála čtyři z pěti zápasů. Po Montrealu se dostala do osmifinále bez ztráty setu i na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati, kde v minulosti neuhrála jediný set.

Letos si po krajance Kateřině Siniakové poradila i s Anastasií Potapovovou. V úvodu sice prohrála první dva gamy, ale od stavu 2:4 získala pět her v řadě a ani ještě další dva prohrané servisy ji na cestě k výhře 6:4, 6:2 nezastavily. Soupeřce oplatila únorovou porážku z Lince a vzájemnou bilanci upravila na 3:1.

Světová desítka Vondroušová v osmifinále vyzve domácí semifinalistku z roku 2017 a vítězku následného US Open Sloane Stephensovou. S o šest let starší Američankou se střetne poprvé.

Karolína Muchová zvládla druhý třísetový souboj během dvou dnů. Po bitvě s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou zvládla i dvou a půlhodinovou přetahovanou s Petrou Martičovou. Chorvatku zdolala 6:3, 3:6, 6:3, přestože ji v závěru trápily bolesti zřejmě břišního svalu.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce po zisku prvního setu nevyužila v úvodu druhé sady tři šance na brejk. V rozhodujícím setu už úspěšná byla, navíc odvrátila všech pět brejkbolů a soustředěným výkonem mířila za vítězstvím. I když se občas s bolestivou grimasou chytila za pravý bok, náskok si pohlídala. Duel uzavřela přímým bodem z podání.

Muchová tak i na druhé 'tisícovce' před US Open postoupila do osmifinále. O vylepšení výsledku z Montrealu si zahraje se světovou osmičkou Mariou Sakkariovou z Řecka, s níž vede ve vzájemné bilanci 3:1. Prohrála pouze první a jediný vzájemný duel na tvrdém povrchu již před sedmi lety na turnaji ITF, během posledních tří sezon vyhrála všechny tři antukové souboje. Naposledy letos cestou do finále French Open.

Čtvrtou výhru v pátém zápase na US Open Series zaznamenala Marie Bouzková. Po osmifinále v Montrealu, kde si vyšlápla i na světovou šestku Caroline Garciaovou, je mezi šestnácti nejlepšími také v Cincinnati.

Po úvodní hladké výhře nad Rumunkou Irinou Beguovou si pětadvacetiletá Češka poradil ve třech setech 6:2, 4:6, 6:1 s členkou TOP 30 Belgičankou Elise Mertensovou.

O čtvrtfinále si bývalá vítězka dívčího US Open Bouzková zahraje s domácí šest zápasů neporaženou světovou trojkou Jessicou Pegulaovou (h2h 3:2), která minulý týden triumfovala v Montrealu. V Ohiu odstartovala pomaleji, roli favoritky proti italské antukářce Martině Trevisanové ale nakonec zvládla a zvítězila 6:7, 6:2, 6:3

Kvarteto českých osmifinalistek z Montrealu nabourala pouze Linda Nosková, která nedovolila zopakovat výsledek z Kanady loňské finalistce Petře Kvitové.

Osmnáctiletá česká naděje Nosková si s o patnáct let starší a výrazně slavnější krajankou zahrála podruhé a na druhý pokus ji dokázala porazit. Zatímco v březnu v Miami uhrála jen tři gamy, v Cincinnati se z nervózního začátku oklepala. Přestože prohrála první set a ve druhém i třetím ztrácela 0:2, vývoj otočila a zvítězila 3:6, 6:2, 6:4.

Bilanci s hráčkami TOP 10 si bývalá vítězka dívčího Roland Garros vylepšila na 3:4 a zajistila si posun na nové žebříčkové maximum (42. místo).

Nosková si v Cincinnati úspěšně aplikuje náplast na dvojí zklamání z domácího Livesport Prague Open ve Stromovce , kde nečekaně nezvládla boj o první titul a kvůli deštěm o den odloženému finále nestihla start na turnaji WTA 1000 v Montrealu.

Na svém prvním ze dvou přípravných turnajů před US Open vyhrála už čtyři zápasy. Po zdárně absolvované kvalifikaci si před Kvitovou poradila i s unavenou světovou dvanáctkou Ljudmilou Samsonovovou, jež minulý týden na Canadian Open neuspěla až ve svém největším finále proti Jessice Pegulaové.

Na turnaji WTA 1000 Nosková hraje počtvrté a pokaždé vyhrála minimálně jeden zápas. Dvakrát dokázala vyhrát i v Indian Wells, nyní na Western & Southern Open to stačilo na postup do největšího osmifinále. V boji o místo mezi elitní osmičkou vyzve domácí ve formě hrající o rok starší světovou sedmičku Coco Gauffovou (h2h 0:1), která ji zastavila v březnu na 'tisícovce' v Kalifornii. Američanka začala hladkou výhrou nad Egypťankou Majar Šarífovou.

Před týdnem v Montrealu se ani jedna ze čtyř Češek přes osmifinále nepřehoupla a těžké to budou mít i v Cincinnati. Tři z nich budou v boji o čtvrtfinále čelit člence TOP 10.

Vstup do turnaje ve středu zvládly suverénní světová jednička Iga Šwiateková a po boji dvojka Aryna Sabalenková i čtyřka Jelena Rybakinová.

