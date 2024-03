Azarenkové se v Miami opět daří. V semifinále trojnásobná šampionka vyzve Rybakinovou

Viktoria Azarenková (34) na oblíbeném turnaji WTA 1000 v Miami poprvé od loňského Australian Open vyhrála čtyři zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále uspěla v třísetové bitvě s Julií Putincevovou (29) a může se chystat na další Kazašku. O finále se běloruská vítězka tří ročníků utká se světovou čtyřkou a loňskou finalistkou Jelenou Rybakinovou (24), která po nemoci zvládla už třetí třísetový zápas. Zastavit ji nedokázala ani Maria Sakkariová (28).

Viktoria Azarenková na čtyřech ze šesti letošních akcí porazila tři soupeřky a v Miami poprvé od loňského Australian Open přidala čtvrtou výhru v řadě. Po Peyton Stearnsové, Qinwen Zheng a Katie Boulterové si poradila i s Julií Putincevovou.

Čtyřiatřicetiletá Běloruska porazila o pět let mladší Kazašku i ve třetím vzájemném střetnutí, ale opět až po třísetové bitvě. Na Floridě uspěla po 2 hodinách a 55 minutách boje 7:6, 1:6, 6:3.

Statistiky zápasu Viktoria Azarenková – Julia Putincevová Livesport

V prvním setu Azarenková dvakrát smazala manko brejku a za stavu 4:5 na returnu přežila tři setboly. Ve druhé sadě ale uhrála po svém podání jen čtyři míčky a psychická výhoda byla na straně Putincevové. V úvodu rozhodujícího dějství běloruská tenistka odvrátila dva brejkboly a dokázala se znovu zkoncentrovat. Odskočila do vedení 5:1 a byť první mečbol neproměnila, o dva gamy později už duel uzavřela.

"Myslím, že Julia odehrála opravdu dobrý zápas. Je to neuvěřitelná bojovnice. Navíc mám pocit, že se letos zlepšila. Hraje agresivně, nezahraje dva stejné údery a musíte se neustále přizpůsobovat. Ale mně se podařilo držet se herního plánu, hlavně způsob hry ve třetím setu byl rozhodující," komentovala bývalá světová jednička Azarenková, jež před šesti lety obnovila kariéru po mateřské pauze.

V Miami šampionka z let 2009, 2011 a 2016 startuje popatnácté v kariéře a připsala si celkově 43. vítězství. Více výher na Floridě zaznamenaly jen Serena Williamsová (76), Venus Williamsová (67), Steffi Grafová (59) a Gabriela Sabatiniová (45).

"S dnešní výhrou jsem moc spokojená. Je příjemné být zpátky v závěrečných fázích turnaje. To je to, na čem pracuju, takže jsem šťastná, že pokračuju dál," radovala vítězka 10 turnajů WTA 1000 Azarenková, jež na tisícovkách postoupila do 24. semifinále. Víckrát byly mezi nejlepší čtyřkou jen Simona Halepová (29krát) a Serena Williamsová (26krát).

O první miamské finále od roku 2016, kdy na Floridě jako jedna ze čtyř tenistek zkompletovala Sunshine Double, si zahraje s další Kazaškou Jelenou Rybakinovou (H2H 0:3), s níž prohrála všechny tři vzájemné souboje. Letos v únoru v Dubaji poprvé uhrála set, ale po ztrátě druhé sady vzdala.

Světová čtyřka Rybakinová v únoru kvůli zažívacím potížím odstoupila z Dubaje a následně neobhajovala titul v Indian Wells. Osm dní prý nevzdala raketu do ruky, v Miami však zvládla už čtyři zápasy a uspěla ve třech třísetových bitvách.

Ve čtvrtfinále čtyřiadvacetiletá Kazaška udolala 7:5, 6:7, 6:4 Řekyni Mariu Sakkariovou a vzájemnou bilanci upravila na 3:1, když i potřetí rozhodla o vítězství až ve třetím setu. V Miami mohla poprvé slavit ve dvou setech, ale dva mečboly na returnu ve druhé sadě neproměnila.

"Měla jsem dva mečboly a nedokázala to uzavřít. Jen jsem věděla, že musím dál bojovat o každý další bod a že třetí set bude opravdu tvrdý," komentovala Rybakinová svou 21. výhru v sezoně.

"Těžko hledám slova, protože jsem teď strašně unavená. Ale za výhru jsem šťastná, byla to vážně náročná bitva. Měla jsem trochu štěstí na nové míčky, pomohlo mi to při servisu. Teď se hlavně musím zotavit," dodala loňská finalistka, jež má před sebou den volna.

O druhé semifinálové dvojici se rozhodne ve středu v duelech Caroline Garciaové s Danielle Collinsovou a Jekatěriny Alexandrovové s Jessicou Pegulaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami