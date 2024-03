Collinsová je v Miami k nezastavení, Garciaovou smetla i počtvrté a zahraje si o finále

Danielle Collinsová (30) na domácím podniku WTA 1000 v Miami vyhrála už 10 setů v řadě a stejně jako při svém debutu v roce 2018 postoupila do semifinále. Naposledy si Američanka hrající svou rozlučkovou sezonu poradila 6:3, 6:2 s Francouzkou Caroline Garciaovou (30), s níž ani ve čtvrtém vzájemném střetnutí neztratila víc jak osm gamů. O první finále od Australian Open 2022 si zahraje s krajankou Jessicou Pegulaovou (30), nebo Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (29).

Danielle Collinsová sice na úvod turnaje prohrála set s krajankou Bernardou Peraovou, ale od té chvíle vyhrála již 10 setů v řadě a v žádném neztratila víc jak tři gamy. Soupeřkám v posledních deseti sadách povolila dohromady pouze 19 her.

Ve čtvrtfinále si třicetiletá Američanka poradila s oblíbenou soupeřkou Caroline Garciaovou. Francouzské vrstevnici nenabídla jediný brejkbol, po hodině a čtvrt zvítězila 6:3, 6:2 a také čtvrtý vzájemný souboj vyhrála snadno 2:0 na sety. Už potřetí cestou za vítězstvím ztratila jen pět gamů.

Collinsová postoupila do semifinále turnaje WTA 1000 teprve podruhé v kariéře. Poprvé se jí to podařilo právě v Miami, při debutu v roce 2018 začínala už v kvalifikaci a po skalpech olympijské vítězky Moniky Puigové či grandslamové šampionky Venus Williamsové prohrála až před finálovými branami. Tehdy hrála svou první kompletní sezonu na okruhu WTA a na Floridě několikrát překonala své maximum.

"Teď mám na sobě rozhodně lepší oblečení," smála se Collinsová při vzpomínce na šest let starý úspěch. "Miluju svůj nový outfit Free People. To je velké plus. Dřív to pro mě bylo mnohem těžší, pořád jsem musela sledovat rozpočet," dodala 53. hráčka světa, jež si postupem do semifinále vydělala už 325.000 dolarů.

Letos v Miami zaútočí na své celkově teprve čtvrté finále a první od Australian Open 2022. Ve sbírce má dvě trofeje, když v létě 2021 vyhrála dva turnaje během tří týdnů - na antuce v Palermu a na tvrdém povrchu v San Jose. Před letošní sezonou oznámila, že rok 2024 bude jejím posledním na okruhu.

Semifinálovou soupeřkou Collinsové bude světová pětka Jessica Pegulaová, nebo přemožitelka Igy Šwiatekové Ruska Jekatěrina Alexandrovová.

První semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý trojnásobná šampionka Viktoria Azarenková z Běloruska a světová čtyřka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami