Medveděv vyhrál souboj posledních šampionů s Alcarazem. Ve finále US Open vyzve Djokoviče

Semifinálový souboj vítězů dvou posledních ročníků US Open vyhrál Daniil Medveděv (27). Předloňský šampion zdolal španělského obhájce titulu Carlose Alcaraze (20) 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 a potřetí v New Yorku postoupil do finále. Letos v něm narazí na Novaka Djokovič (36), kterého před dvěma lety ve Flushing Meadows připravil o zkompletování kalendářního Grandslamu.

Daniil Medveděv předloni na US Open získal svůj první a zatím stále jediný grandslamový titul. Při loňské obhajobě neztratil v prvních třech kolech ani set, ale v osmifinále ztroskotal na Nicku Kyrgiosovi.

Letos v úvodu sezony na tvrdém povrchu vyhrál 24 z 25 zápasů během měsíce a půl, v přípravě na závěrečný grandslam sezony se mu ale nedařilo. V Torontu a Cincinnati prohrál 2 z 5 utkání.

Ovšem v New Yorku stále nenašel přemožitele v žádném z šesti kol a ani jednou přitom neztratil víc jak jeden set. Pětkrát potvrdil roli papírového favorita a v pátečním semifinále si nečekaně poradil i se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem.

Alcaraz v prvním setu nečelil brejkbolu, zahrál více winnerů a udělal méně nevynucených chyb, přesto sadu v tie-breaku ztratil. Medveděv ve druhém dějství téměř nechyboval a vypracoval si vedení 2:0. Takový náskok pustil pouze dvakrát v kariéře, zatímco španělský mladík vývoj z 0:2 na sety (dosud měl pět pokusů) nikdy neotočil.

Ve večerním duelu na Arthur Ashe Stadium k tomu sice nakročil a snížil na 1:2 na sety, k obratu se ovšem pouze nadechl. O čtvrtý set přišel kvůli jedinému zaváhání na servisu. Sám sice disponoval šesti brejkboly ve dvou různých gamech, ale ani jeden včetně tří v závěrečné hře, v níž odvrátil tři mečboly, neproměnil. Medveděv duel uzavřel na čtvrtý pokus vítěznou smečí.

"Je to úžasné, obzvlášť po výhře nad Carlosem. Letos jsem s ním zažil pár krutých momentů, takže jsem v sobě měl pochybnosti, jestli na něj bude moje hra fungovat," přiznal v pozápasovém rozhovoru na kurtu Medveděv, který o sedm let mladšímu soupeři oplatil letošní jednoznačné porážky z finále v Indian Wells a wimbledonského semifinále a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2:2.

Medveděv porazil lídra žebříčku pošesté v kariéře (bilance 6:5) a vůbec poprvé to nebylo proti Djokovičovi.

"Hrál jsem opravdu dobře. Carlos je z nějakých důvodů grandslamovým šampionem a světovou jedničkou. Pokud ho chcete porazit, musíte překonat sami sebe. On mi dnes pomohl i více chybami, což u něj není až tak obvyklé," podoktl spokojený rodák Moskvy.

O titul znovu s Djokovičem

Do finále grandslamu sedmadvacetiletý Medveděv postoupil jako prní Rus popáté v kariéře, z toho potřetí v New Yorku. Triumfovat dokázal zatím jen na předloňském US Open po finálové výhře nad Novakem Djokovičem. Tehdy soupeře připravil o výjimečné zkompletování kalendářního Grandslamu a letos na o devět let staršího Srba narazí znovu.

"Je to obrovská výzva. On vyhrál už 23 grandslamů a bude zase světovou jedničkou. Já vyhrál jeden. Když jsem ho tu tehdy dokázal porazit, hrál jsem svůj nejlepší tenis. To budu potřebovat zopakovat," uvědomuje si Medveděv, který se v průběhu zápasu nevyhnul divokým gestikulacím s fanoušky.

"Diváci byli neuvěřitelní, myslím to vážně. Odehráli jsme pár šílených výměn a oni si to užívali. Byl tam jen jeden malý problém, kdy pár španělských fanoušků vykřikovalo do výměn. Jinak byla atmosféra úžasná," dodal třetí hráč světa, jenž si během utkání připsal 38 winnerů a 32 nevynucených chyb.

Medveděv ve vzájemné bilanci s Djokovičem prohrává 5:9, ale vyhrál jediné střetnutí ve Flushing Meadows i poslední duel letos v Dubaji. Na grandslamech se střetnou teprve počtvrté. Trojnásobný šampion Djokovič v odpoledním semifinále potvrdil roli favorita proti domácímu Benu Sheltonovi.

Alcaraz v New Yorku 'poprvé' prohrál

Dvacetiletý Alcaraz v New Yorku poprvé prohrál dohraný zápas (celkovou bilanci má nyní 16:2) a neobhájí svůj první grandslamový triumf, po kterém se loni stal nejmladší světovou jedničkou. Už před svým prvním letošním vystoupením na turnaji věděl, že ho Djokovič o pozici v čele žebříčku připraví.

"Tyhle zápasy se prostě občas stanou. I když se cítím být vyspělejším a jiným hráčem. On (Medveděv) hrál opravdu skvěle. Odehrál skvělý zápas a já nenašel řešení," řekl na tiskové konferenci Alcaraz, který v zápase zaznamenal 45 winnerů a 38 nevynucených chyb.

"Už jsem si myslel, že jsem v tomto ohledu lepším hráčem a dokážu najít řešení, když se zápas nevyvíjí dobře... Po tomto zápasu názor měním. Ještě nejsem dostatečně zralý na to, abych takové zápasy zvládnul," přiznal si rodák z El Palmaru.

V semifinále grandslamu hrál svěřenec Juana Carlose Ferrera počtvrté a podruhé prohrál. Letos ve Wimbledonu získal druhou trofej po úspěšné finálové bitvě s Djokovičem.

US Open už 15 let čeká na úspěšného obhájce titulu. Naposledy zopakoval triumf z předchozí sezony v již roce 2008 Roger Federer, který tehdy zvítězil pátý rok po sobě.

