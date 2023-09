Nejstarší vítěz US Open. Djokovič zdolal Medveděva a slaví rekordní 24. grandslamový titul

Novak Djokovič (36) získal 24. grandslamový titul a vyrovnal absolutní singlové maximum Margaret Courtové. Srbský tenista počtvrté v kariéře a jako nejstarší v historii ovládl US Open, ve finále porazil po více než tříhodinovém boji 6:3, 7:6, 6:3 Daniila Medveděva (27) a oplatil mu porážku z předloňského neúspěšného souboje o zkompletování kalendářního Grandslamu.

Novak Djokovič se po letošních triumfech na Australian Open a French Open stal s 23 grandslamovými trofejemi nejúspěšnějším mužem v historii a od vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové nebyl daleko hned ve Wimbledonu, kde ve finále prohrál pětisetovou bitvu s Carlosem Alcarazem.

Na US Open už druhou šanci získat 24. titul proměnil. Ve třetím kole proti Laslu Djeremu poosmé v kariéře otočil nepříznivý vývoj z 0:2 na sety, s ostatními šesti soupeři neztratil set. A to ani ve finále proti světové trojce Daniilu Medveděvovi, s nímž předloni ve finále prohrál a na poslední chvíli přišel o výjimečné ovládnutí všech čtyř grandslamů během jedné sezony.

Djokovič měl do svého jubilejního 10. newyorského finále lepší vstup. Hned ve druhé hře získal brejk, utekl do vedení 3:0 a díky jistému servisu se po osmačtyřiceti minutách hry ujal vedení.

Medveděv ale ve druhé sadě zpřesnil své údery, zlepšil pohyb a Djokovič začal mít po delších výměnách potíže. V sedmé hře nevyužil brejkbol, po jedné ze situací padl na zem a dlouze oddechoval. Také v dalších minutách se často opíral o kolena a netajil únavu. Zatímco Medveděv se snažil hrát dlouhé výměny, Djokovič je často zkracoval. Za stavu 5:6 odvrátil Srb setbol a vynutil si zkrácenou hru. V ní zvítězil po řadě strhujících výměn 7:5.

Djokovič před startem třetího setu odešel do zázemí, Medveděv si zase vyžádal zdravotní pauzu na ošetření levého ramene. Srbský hráč se navíc po přestávce vrátil do předchozí pohody. Ve čtvrté hře získal brejk, a přestože ho nepotvrdil, podařilo se mu vzápětí získat soupeřův servis ještě jednou. Když v závěru poslal Medveděv míč při Djokovičově prvním mečbolu do sítě, mohl srbský tenista začít slavit.

"Věděl jsem, že se Daniil nevzdá bez boje. Jen jsem si říkal, ať to dotáhnu do cílové čáry. Na konci jsem ani neměl sílu na oslavu. Ten druhý set byl snad nejdelší v mé kariéře, trval skoro dvě hodiny. Na začátku zápasu jsem se cítil velmi dobře, ve druhém setu jsem pak zažil tu krizi a Daniil byl většinu času lepším hráčem," uvědomoval si Djokovič, jenž vyhrál desátý z patnácti vzájemných zápasů.

"Ani nevím, jak jsem to přežil a dokázal dotáhnout do tie-breaku. Ten druhý set byl rozhodující. Potom jsem si udělal krátkou přestávku, znovu nabral síly a ve třetím setu přežíval a vyhlížel konec. Je to neuvěřitelné, je to snový rok. Jsem na sebe a svůj tým pyšný, vyhráli jsme tři ze čtyř grandslamů," bilancoval srbský šampion.

Djokovič si 24. grandslamovým titulem upevnil pozici nejúspěšnějšího tenisty historie. Vzdálil se tak v čele Španělu Rafaelu Nadalovi, který má na kontě o dva triumfy méně (22) a vyrovnal absolutní maximum Australanky Courtové. Při 36. finálové účasti si vylepšil bilanci na 24 výher a 12 porážek.

Zároveň už počtvrté v kariéře vyhrál tři grandslamy během jedné sezony, čímž překonal Rogera Federera.

"Prožívám dětský sen. Na nejvyšší úrovni se věnuju sportu, který mě a mé rodině strašně moc dal. Naše země v devadesátých letech hodně trpěla a rodiče toho museli spoustu obětovat, aby mě v tomto sportu podporovali. Tenis je velmi drahý sport a tehdy jsme si to nemohli dovolit. Ale já se do tenisu zamiloval," vzpomínal Djokovič na své trnité začátky.

"V naší rodině tehdy tenis nikdo nehrál. Byla to zvláštní volba a já děkuju za důvěru. Děkuji i ženě a dětem. Tahle trofej a úspěch patří stejně tak vám, jako mě. Miluju vás," obracel se ke svému boxu, z něhož ho podporovali rodiče, bratr, manželka Jelena i téměř devítiletý syn Stefan a šestiletá dcera Tara.

"Psát historii tohoto sportu je neuvěřitelné a výjimečné. Těžko to popsat slovy. Když mi bylo sedm nebo osm, chtěl jsem být nejlepším hráčem na světě. Postupně jsem si pak vytyčoval další cíle, ale nikdy jsem si neuměl představit, že získám 24 grandslamových titulů. V posledních letech jsem ale cítil, že mám šanci to dokázat, tak proč nenatáhnout ruku," smál se Djokovič.

"Ale už dost o mně. Gratuluju Daniilovi ke skvělému turnaji a omlouvám se za ten dnešní výsledek. Přeju tobě a manželce všechno nejlepší k vašemu výročí. Kdybych to věděl dřív, možná by to dopadlo jinak. Ale pryč se žerty. Daniil je milý kluk, má skvělého trenéra. Je hezké vidět, jak se vyvíjí váš vztah. Můžete toho ještě hodně dosáhnout a já prosím, zůstaň tak autenticky originální. Miluju tvé komentáře," dodal rodák z Bělehradu.

Djokovič na US Open navázal na své triumfy z let 2011, 2015 a 2018 a přerušil 'bolavé' ročníky. V osmifinále 2019 musel vzdát kvůli zranění, v osmifinále 2020 byl po nešťastně odpáleném míčku a trefení lajnové rozhodčí diskvalifikován, předloni prohrál finále s Medveděvem a loni ve Flushing Meadows nesměl startovat kvůli odmítavému postoji k vakcíně proti Covidu-19.

Nyní se v 36 letech a 111 dnech stal nejstarším vítězem US Open a třetím nejstarším šampionem grandslamu po Royi Emersonovi a Federerovi.

I když myšlenky na konec kariéry Djokoviče občas přepadnou, nechce se zatím loučit. "Občas se sám sebe ptám: 'Proč tohle všechno, po tom všem, čeho jsem dosáhl, ještě potřebuju? Jak dlouho chci ještě pokračovat?' Samozřejmě tyhle otázky v hlavě mám," přiznal. "Ale dokud pořád hraju na téhle úrovni a vyhrávám velké turnaje, nechci se tenisu vzdát ani ho opustit, pokud budu na vrcholu," vysvětlil

Během oslav si srbský tenista oblékl tričko s nápisem "Mamba Forever" a číslem 24. Vzdal tím hold zesnulému basketbalistovi Kobemu Bryantovi. "Kobe byl můj velký kamarád. Hodně jsme si povídali o mentalitě vítězů. Když jsem laboroval se zraněním, byl jedním z těch, na které jsem nejvíce spoléhal. Vždy mi pomohl nějakou radou. Myslím, že když se stal legendou Lakers a světového basketbalu, také nosil dres s číslem 24," doplnil Djokovič.

Djokovič si už postupem do druhého kola zajistil návrat do čela světového žebříčku. Na post jedničky se vyšvihne podesáté v kariéře a na 1. místě zahájí celkově rekordní 390. týden.

Svěřenec trenéra Gorana Ivaniševiče za vítězství získá tučnou finanční odměnu ve výši tří milionů dolarů (zhruba 66,8 milionu korun), Medveděv obdrží poloviční částku.

Novaku, co tu pořád děláš?

Sedmadvacetiletý Medveděv, který v semifinále vyřadil úřadujícího šampiona Španěla Carlose Alcaraze, přišel o šanci získat druhý grandslamový titul.

"Bylo to naše třetí velké finále a doufám, že ne poslední. Hlavně bych se tě, Novaku, chtěl zeptat, co tu pořád ještě děláš," vtipkoval Medveděv. "Nemyslím, že bych měl špatnou kariéru, protože mám dvacet titulů (na okruhu ATP), ale on má rovnou čtyřiadvacet těch grandslamových. Co k tomu říct, prostě jen wow. Tobě i celému týmu gratuluju ke skvělé práci," vysekl poklonu svému přemožiteli.

"Předloni jsem tu vyhrál a s manželkou hezky oslavili výročí. Dnes to bylo trochu horší. Říkal jsem si 'pojď, ještě jednou to zvládneš', ale bohužel to nevyšlo," smiřoval se s porážkou Medveděv, který hrál finále grandslamu popáté v kariéře a počtvrté prohrál. Dvakrát s Djokovičem (Australian Open 2021 a US Open 2023) a dvakrát s Nadalem (US Open 2019 a Australian Open 2022).

"Nevím, co to teď pro mou kariéru znamená. Pořád jsem ohromený, že jsem Novaka ve finále jednou porazil. Už jsem s nimi (Djokovičem a Nadalem) hrál pět finále a jen jedno vyhrál. Není to jednoduché. Oni mě nutí být čím dál lepším hráčem. Poprvé jsem s Novakem hrál, když jsem byl asi pětistý na světě. On se choval hezky a byl milý. Moc mě to překvapilo a od té doby se nic nezměnilo. Teď má 24 titulů a pořád je skvělou osobností," mluvil s velkým respektem.

Kompletní výsledky US Open ve dvouhře mužů