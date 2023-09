Definitivní sbohem. Strýcová se rozloučila s kariérou porážkou ve čtvrtfinále mixu

Je konec, teď už opravdu. Barbora Strýcová (37) odehrála poslední zápas své báječné tenisové kariéry. Ve čtvrtfinálovém duelu smíšené čtyřhry na US Open společně s Mexičanem Santiagem Gonzalezem prohrála s japonsko-chorvatskou dvojicí Ena Šibaharaová – Mate Pavič 4:6 a 6:7.

Strýcová s Gonzálezem museli o servis bojovat mnohem více. V utkání čelili 15 brejkbolům a dvě hrozby zlikvidovat nedokázali. Sami si vypracovali jedinou šanci, kterou hned v úvodním gamu zápasu proměnili. První set ale i tak celkem jednoznačně ztratili a ve druhém neuspěli v tie-breaku, v němž Strýcová úvodní mečbol odvrátila parádním returnem, nicméně na druhý už recept s parťákem nenašla.

Konec na newyorském grandslamu vyzněl pro Strýcovou na první pohled hořce. Vedle čtvrtfinálové prohry v mixu vypadla už v prvním kole dvouhry a zdárně nedopadl ani zamýšlený vysněný vítězný konec v ženské čtyřhře, do které si vybrala Markétu Vondroušovou.

"Mohlo by to být takové symbolické, obě jsme vítězky Wimbledonu, ona je nastupující generace. Byl to můj nápad, Markéta možná už měla něco domluvené, ale je fajn, že na to kývla," vysvětlovala na konci léta, jak došlo ke složení deblové dvojice pro její poslední turnaj kariéry.

Bohužel pro Strýcovou si vítězka wimbledonské dvouhry poranila ruku a nebyla schopna nastoupit do následného deblového duelu. Pak se naopak Strýcová stala utěšitelkou pro kamarádku, která si uvědomovala, že pohádkový konec kvůli jejím zdravotním potížím nakonec nenastane.

Turné na rozloučenou přes Madrid, Řím, Birmingham, Eastbourne, Wimbledon, Prahu a New York, jak si ho Strýcová vysnila, se ale jinak rozhodně povedlo.

Kariéru totiž v podstatě korunovala už v červenci grandslamovým titulem v nejslavnějším tenisovém chrámu světa Wimbledonu. Tehdy společně s Hsieh Su-Wei ovládly turnaj čtyřhry a zopakovaly triumf z roku 2019. Pro Strýcovou to bylo jiné v tom, že se na kurty vrátila jako máma a na turnajích už ji doprovázel syn Vincent. "Nemohla jsem chtít lepší konec. Je to pro mě těžké, je to emočně strašně náročné…" hledala po tirumfu v Londýně vhodná slova. "Je to můj zamilovaný turnaj od dob, kdy jsem byla malá holka."

Další turnaje už byly v podstatě navíc, naplánované cesty ale osobitá tenistka nechtěla rušit. Využila chráněného žebříčku a nakonec dokázala odehrát dohromady 30 zápasů. Největší část z toho ve čtyřhře, kde 11 utkání vyhrála a jen čtyři ztratila. V deblovém rankingu se během roku 2023 vyšplhala na 36. místo.

Pro české publikum zůstane Strýcová jednou z nejvýraznějších postav úspěšného období poslední dekády. Dvakrát svedla rozhodující bitvu ve fedcupových finále, kde byla klíčovou hráčkou zejména ve čtyřhře, dokázala ale dělat důležité body i v singlu. Celkem byla u pěti trofejí z nejprestižnější ženské týmové tenisové soutěže.

Plzeňská rodačka má doma i bronzovou medaili z olympijských her, v roce 2016 společně s Lucií Šafářovou poslaly už v prvním kole ze hry favorizované sestry Serenu a Venus Williamsovy. Hvězdná Serena ji na oplátku v roce 2019 připravila o wimbledonské finále ve dvouhře.

Strýcová byla i deblovou světovou jedničkou a 16. hráčkou ve dvouhře. V té vybojovala dva tituly (Linec 2017 a Québec 2011), ve čtyřhře jich získala úctyhodných 32.

