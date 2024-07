Musetti ve Wimbledonu vyhrál své největší čtvrtfinále, Djokovič je v semifinále bez boje

Lorenzo Musetti (22) ve Wimbledonu udolal i pátého soupeře, přestože už potřetí ztratil úvodní sadu a podruhé musel do pětisetové bitvy. Američana Taylora Fritze (26) při premiéře ve čtvrtfinále grandslamu porazil 3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:1 a zkompletoval kvarteto semifinalistů. O místo ve finále se italský mladík utká se sedminásobným šampionem Novakem Djokovičem (37), který postoupil bez boje přes Alexe de Minaura (25).

I když Lorenzo Musetti ve Wimbledonu nepředvedl v žádném vystoupení suverénní výkon bez ztráty setu, už pětkrát našel cestu k mečbolu i vítězství.

Ve svém prvním čtvrtfinále na majorech zdolal světovou dvanáctku Taylora Fritze, byť prohrál úvodní set a na začátku druhé sady ztratil podání. Bleskovým rebrejkem ale otupil Američanovu sílu a nastartoval obrat. Ten dokonal suverénním představením v pátém dějství, v němž odskočil do vedení 5:0 a náskok už nepustil.

"S týmem si ještě pořád zvykám hrát na takto velkých kurtech. Je to pro mě úžasná šance. Dnes jsem odehrál fantastický zápas, Taylor je ve skvělé formě a já musel hrát opravdu dobře, abych ho porazil," komentoval Musetti.

"V pátém setu jsem bezpochyb předvedl svůj nejlepší tenis. Taylor byl na začátku lepší, ale ztráta podání ve druhém setu mě nakopla. Snažil jsem se předvést maximální nasazení, kterým se tady prezentuju," doplnil.

Dvaadvacetiletý Ital v Londýně už podruhé vylepšil své grandslamové maximum, dosud byl nejdál v osmifinále a to dvakrát na French Open (2021 a 2023). Ve Wimbledonu se stal teprve čtvrtým italským semifinalistou po Nicolu Pietrangelim, Matteu Berrettinim a Janniku Sinnerovi.

"Jsem moc šťastný, že jsem tady poprvé v semifinále. Moc děkuju kamarádům z rodného města, kteří mě přijeli podpořit," dodal Musetti, který vylepšil svou skvělou letošní bilanci na zeleném pažitu na 12:2 a také na třetím turnaji na trávě postoupil minimálně do semifinále. Prohrál pouze s Matteem Berrettinim a ve finále v Queen's Clubu nestačil na Tommyho Paula.

O překvapivé finále si Musetti zahraje s Novakem Djokovičem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 1:5. Na grandslamech už ho však dvakrát potrápil, v roce 2021 a minulý měsíc na Roland Garros ho dostal do pátého setu. Letos neudržel vedení 2:1 na sety, před třemi lety vedl dokonce 2:0.

"Myslím, že Novak tenhle povrch a centrkurt zná mnohem lépe než já. Je legendou, dosáhl tady neuvěřitelných úspěchů. Ale očekávám velký souboj. Je to jedna z největších výzev, které mám rád," těší se Musetti na svůj největší zápas kariéry.

Alex de Minaur se letos poprvé posunul do TOP 10, před Wimbledonem triumfoval na trávě v Hertogenboschi a životní formu potvrzoval také v samotném All England Clubu. I díky jednomu odstoupení soupeře se potřetí v kariéře a poprvé v Londýně prodral do čtvrtfinále grandslamu, své maximum ale opět nepřekoná.

Zatímco na US Open 2020 a Roland Garros 2024 v boji o semifinále neuhrál ani set, ve Wimbledonu k boji o místo mezi kvartetem nejlepších vůbec nenastoupí. Pár hodin před soubojem s Djokovičem ze soutěže kvůli odstoupil zranění kyčle.

"Tohle je samozřejmě oznámení, které jsem nechtěl udělat. Jsem z toho zdrcený, ale musím odstoupit kvůli zranění kyčle," uvedl De Minaur, který si problém s natrženým vláknem chrupavky způsobil v posledním gamu předchozího osmifinále proti Arthuru Filsovi.

"Ucítil jsem hlasité prasknutí a sken mé obavy potvrdil. Pokud bych pokračoval, je tam vysoké riziko zhoršení," dodal pětadvacetiletý Australan, který může přijít i olympijský turnaj. Ten v Paříži startuje 27. července.

Zdravotní potíže De Minaura poslaly poslaly Djokoviče do celkově 13. wimbledonského semifinále, čímž sedmatřicetiletý Srb vyrovnal rekord Rogera Federera. Se Švýcarem letos může srovnat krok i v počtu triumfů (8).

Postupem do celkově 49. semifinále na grandslamech posunul vlastní rekord. O další stupínek se oddálil Federerovi (46), Rafaelu Nadalovi (38) či Jimmymu Connorsovi (31).

Sedminásobný vítěz z londýnské trávy loni v All England Clubu prohrál pětisetové finále s Carlosem Alcarazem a letos útočí na rekordní 25. grandslamový titul. V boji o rovněž rekordní 37. finále na majorech se střetne s pětadvacátým nasazeným Musettim.

Djokovič dorazil do Wimbledonu bez jediného letošního titulu i finále a navíc jen pár týdnů po operaci kolena, které si poranil před měsícem v osmifinále French Open.

První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý španělský obhájce titulu Alcaraz a Rus Daniil Medveděv.

Výsledky Wimbledonu ve dvouhře mužů