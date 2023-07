Obrat na poslední chvíli. Keysová zastavila Andrejevovou a vyhrála na trávě i podeváté

Madison Keysová slaví po výhře nad Mirrou Andrejevovou postup do čtvrtfinále Wimbledonu.

Madison Keysová (28) byla pár míčků od toho, aby přišla o letošní neporazitelnost na trávě. Bývalá světová sedmička ovšem na poslední chvíli zahájila obrat a kvalifikantku Mirru Andrejevovou (16) zdolala 3:6, 7:6, 6:2. Američanka tak vyhrála i devátý letošní zápas na nejrychlejším povrchu, vůbec poprvé ztratila set. O první semifinále ve Wimbledonu zabojuje proti Jekatěrině Alexandrovové, nebo světové dvojce Aryně Sabalenkové.

Madison Keysová prožívala ještě před pár týdny nepovedenou sezonu. V úvodních pěti měsících byla nejdál dvakrát ve čtvrtfinále, ovšem s příchodem travnaté části sezony se neskutečně rozjela. V Eastbourne brala svůj třetí titul z nejrychlejšího povrchu a ve Wimbledonu natáhla letošní neporazitelnost na zelených pažitech už na devět utkání, navíc vyhrála 18 z 19 setů.

Poprvé musela do rozhodující sady až v osmifinále nejslavnějšího turnaje proti senzaci a kometě sezony Miře Andrejevové. Bývalá světová sedmička byla dokonce za stavu 3:6, 1:4 jediný míček od manka setu a dvou brejků. Seřídila však mířidla a ve zbytku utkání už byla lepší hráčkou. Na postup do svého teprve druhého grandslamového čtvrtfinále za poslední čtyři roky potřebovala bývalá finalistka US Open dvě hodiny a pět minut.

Statistiky utkání. Livesport

Andrejevová hrála ještě v úvodu sezony juniorské akce a došla do finále dívčího Australian Open. Na profesionální úrovni absolvovala 32. letošní zápas a teprve počtvrté našla přemožitelku. Na dospělých grandslamech debutovala na nedávném French Open a z kvalifikace prošla až do třetího kola. Ve Wimbledonu tento výsledek o jeden stupínek vylepšila.

Na začátku roku byla na konci třetí stovky žebříčku a nyní ji čeká premiérový posun do TOP 100 někam k 64. místu. Ruská teenagerka se mohla stát nejmladší grandslamovou čtvrtfinalistkou od Sesil Karatančevové na French Open 2005. Ve Wimbledonu nejmladší po 26 letech, v roce 1997 se mezi osmičku nejlepších probila Anna Kurnikovová.

Američanka se dostala do čtvrtfinále Wimbledonu podruhé v kariéře (2015) a o první semifinále v All England Clubu zabojuje proti další ruské zástupkyni Jekatěrině Alexandrovové, nebo světové dvojce Aryně Sabalenkové.

Jelena Rybakinová ztratila úvodní set na turnaji se Shelby Rogersovou, ale další zaváhání zatím nepřipustila. Obhájkyně titulu si následně poradila s Alizé Cornetovovou, ve třetím kole deklasovala za necelou hodinu domácí naději Katie Boulterovou a síly pošetřila i v pondělním osmifinále.

Nasazená trojka se na kurtu zdržela jen zhruba 20 minut, když jí za stavu 1:4 ze svého pohledu kvůli problémům se zády vzdala semifinalistka nedávného French Open Beatriz Haddadová Maiaová.

Loňská šampionka se ve svém čtvrtém čtvrtfinále na majorech utká s dvojnásobnou šampionkou Petrou Kvitovou, nebo si v něm střihne reprízu finále předchozího ročníku s Ons Jabeurovou. Poslední dva souboje o grandslamové semifinále vyhrála.

Poprvé v kariéře prošla mezi nejlepší osmičku na některém z podniků velké čtyřky dvakrát. V All England Clubu má famózní bilanci 14:1, jediný nezdar zaregistrovala v předlonském osmifinále proti Aryně Sabalenkové.

O dalších čtvrtfinalistkách se rozhodlo už v neděli, světová jednička Iga Šwiateková se střetne s Elinou Svitolinovou a Markéta Vondroušová s Jessicou Pegulaovou.

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu