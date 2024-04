Tennis Tracker: Djokovič je nejstarší světovou jedničkou, Bouzková double v Bogotě nezíská

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 7. dubna?

12:30 – Novak Djokovič se dnes stal nejstarší světovou jedničkou v historii žebříčku ATP. Srbskému tenistovi a majiteli rekordních 24 grandslamů je 36 let 321 dní, čímž o jeden den překonal Švýcara Rogera Federera.

05:48 – Marie Bouzková na antukovém turnaji WTA v Bogotě šestý deblový titul nezíská a v neděli nezabojuje o premiérový double. Krátce po postupu do finále dvouhry skončila v semifinále čtyřhry, v níž se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou podlehly 3:6, 6:1, 7:10 Španělce Cristině Bucsaové s Ruskou Kamillou Rachimovovou.

00:02 – Hubert Hurkacz si v sobotu v portugalském Estorilu zajistil první finále na antuce.

Hubert Hurkacz zdolal Cristiana Garína ve třech setech Livesport

09:42 – 30letá Američanka Danielle Collinsová se dokázala dostat se do finále dvou turnajů na dvou různých površích během dvou týdnů (tvrdý povrch v Miami a antuka v Charlestonu) jako teprve pátá tenistka za posledních 15 let a první od roku 2013. Naposledy se to povedlo Simoně Halepové na antuce v Norimberku a na trávě v Hertogenboschi, Rumunka tehdy oba turnaje vyhrála.

01:01 – Marie Bouzková na podniku WTA 250 v kolumbijské Bogotě porazila 6:4, 7:6 Rusku Kamillu Rachimovovou, potřetí vylepšila své antukové maximum a pošesté v kariéře postoupila do finále. O druhý titul si pětadvacetiletá Češka zahraje s domácí šampionkou z roku 2021 Camilou Osoriovou (H2H 2:0).

00:36 – Frances Tiafoe na domácí antuce v Houstonu porazil 6:2, 7:6 Itala Luciana Darderiho, poprvé od loňského US Open vyhrál tři zápasy po sobě a postoupil do finále. O premiérové obhájení titulu a celkově 4. triumf se šestadvacetiletý Američan utká s krajanem Benem Sheltonem (H2H 0:1).

00:07 – Danielle Collinsová v Charlestonu porazila dvakrát 6:3 Řekyni Mariu Sakkariovou a týden po triumfu na hardovém podniku WTA 1000 v Miami postoupila do finále antukového turnaje WTA 500. Třicetiletá Američanka neprohrála už 12 zápasů v řadě, čímž vyrovnala svou nejdelší vítěznou šňůru z léta 2021. O celkově čtvrtý titul si zahraje s ruskou šampionkou z roku 2017 Darjou Kasatkinovou (H2H ).