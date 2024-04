Tennis Tracker: Rubljov triumf na Masters v Monaku neobhájí, Nadal trénuje v Barceloně

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 10. dubna?

Hlavní události

22:18 – Necelý týden poté, co se odhlásil z turnaje Masters v Monte Carlu, zveřejnil Rafael Nadal na sociálních sítích příspěvek z tréninku v Barceloně. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion naznačil, že se v katalánské metropoli příští týden pokusí o návrat na ATP Tour. "První trénink mám za sebou a jsem nadšený z toho, že tu jsem. Uvidíme, jak to půjde. Chci tu hrát. Nemůžu potvrdit, že nastoupím, ale doufám v to," napsal sedmatřicetiletý Nadal, jenž antukový turnaj v Barceloně v minulosti dvanáctkrát vyhrál. Jeden z nejlepších tenistů historie nehrál soutěžní zápas od lednového turnaje v Brisbane, kde se vrátil na kurty po téměř roční pauze a operaci kyčle. Od té doby kvůli natrženému svalu v oblasti operované kyčle nehraje, návrat na kurty mu nyní komplikují problémy s břišním svalem.

13:13 – Andrej Rubljov prohrál po kontroverzní kvalifikaci v semifinále v Dubaji tři z posledních čtyř zápasů. Šestý hráč pořadí nezvládl v Monte Carlu hned úvodní duel a po porážce 4:6, 4:6 s Alexejem Popyrinem neobhájí svůj jediný dosavadní triumf na podnicích Masters. Australan se v osmifinále utká s krajanem Alexem de Minaurem (H2H 1:1), který po obratu zdolal 2:6, 6:2, 6:3 Tallona Griekspoora. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Korda – Sinner

14:27 – Jannik Sinner na Masters v Monte Carlu suverénně vstoupil do antukového jara. Loňský semifinalista nedal v úvodním zápase šanci Sebastianovi Kordovi a šlágr středečního programu se synem slavného bývalého českého tenisty ovládl jednoznačně 6:1, 6:2. V osmifinále se utká s Janem-Lennardem Struffem (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

Sinner ve šlágru zničil chybujícího Kordu. Livesport

Sestřih zápasu Monfils – Medveděv

16:23 – Daniil Medveděv začal na Masters v Monte Carlu hladkou výhrou 6:2, 6:4 nad veteránem Gaëlem Monfilsem a i díky zisku posledních pěti gamů srovnal vzájemnou bilanci na 2:2. O úspěšnou obhajobu loňské čtvrtfinálové účasti se čtvrtý hráč pořadí utká s krajanem Karenem Chačanovem (H2H 4:1). Více informací najdete v článku.

Medveděv ve dvou setech zastavil veterána Monfilse. Livesport

Další zprávy

22:03 – Dominik Palán na challengeru v mexickém Morelosu ne první výhru po sérii pěti porážek nenavázal. Třiadvacetiletý Čech v boji o své teprve třetí čtvrtfinále na turnajích této kategorie podlehl 5:7, 3:6 Kolumbijci Nicolasi Mejiaovi. Příští týden uzavře měsíční trip po Mexiku v oblíbeném turistickém letovisku Acapulcu.

21:34 – Šestadvacetiletá Češka Gabriela Knutsonová končí na turnaji ITF W100 ve španělské Zaragoze ve druhém kole. Aktuálně 186. hráčka světa v boji třetí letošní čtvrtfinále podlehla 3:6, 6:1, 4:6 domácí Carlotě Martínezové.

20:44 – Středeční program na Masters v Monte Carlu zůstane nezkompletovaný. Kvůli dešti se na čtvrtek odložili poslední dva duely druhého kola mezi loňským finalistou Holgerem Runem se Summitem Nagalem (6:3, 2:1) a Grigorem Dimitrovem s Miomirem Kecmanovičem (6:4, 2:1).

18:02 – Program na Masters 1000 v Monte Carlu druhý den po sobě komplikuje nepřízeň počasí. Na monacké antuce byly přerušeny poslední dva duely druhého kola mezi loňským finalistou Holgerem Runem se Summitem Nagalem (6:3, 2:1) a Grigorem Dimitrovem s Miomirem Kecmanovičem (6:4, 2:1).

16:26 – Casper Ruud před pár dny i vinou zdravotního problému nečekaně prohrál semifinále v Estorilu, ale už je zřejmě zase fit. Nejlepší norský tenista v historii vstoupil do Masters v Monte Carlu vítězstvím 6:2, 6:4 nad Alejandrem Tabilem a čtvrtým rokem po sobě postoupil na monacké tisícovce do osmifinále. O přerušení dvou nezdarů v této fázi tohoto podniku bude bojovat se šest zápasů neporaženým Hubertem Hurkaczem (H2H 1:1).

15:51 – Hubert Hurkacz vyhrál i šestý letošní zápas na svém nejméně oblíbeném povrchu. Po překvapivém triumfu v Estorilu pokračuje ve vítězné sérii na Masters v Monte Carlu, kde ve druhém kole zdolal 7:5, 7:6 Roberta Bautistu. O čtvrtfinále a zároveň vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bude usilovat proti Alejandrovi Tabilovi, nebo Casperovi Ruudovi.

14:52 – Nasazená pětka Vít Kopřiva podlehl ve druhém kole na challengeru v Madridu 6:7, 5:7 Stefanovi Napolitanovi z Itálie. Aktuálně 121. hráč pořadí tak ani ve španělské metropoli neprošel do svého prvního čtvrtfinále od loňského října.

14:37 – Stefanos Tsitsipas začal ve druhém kole v Monte Carlu, kde získal obě své trofeje z akcí Masters, prohraným servisem. Šampion ročníků 2021-22 ovšem poté neztratil už ani jeden game, za 64 minut smetl 6:1, 6:0 Tomáse Martína Etcheverryho a při pátém startu v řadě v tomto dějišti postoupil do osmifinále. V něm vyzve Alexandera Zvereva (H2H 9:5).

13:20 – Tereza Martincová mohla zakončit obhajobu loňského finále na podniku W100 ve španělské Zaragoze hned v prvním kole. Bývalá světová čtyřicítka a nyní až 167. hráčka světa zlikvidovala manko setu a dvou brejků a nakonec Miriam Bulgaruovou přetlačila 2:6, 7:5, 6:3. Ve druhém kole narazí na bývalou semifinalistku French Open a nasazenou dvojku Martinu Trevisanovou (H2H 1:0).

13:17 – Lorenzo Sonego se dostal do hlavní soutěže Masters v Monte Carlu coby lucky loser, nahradil světovou trojku Carlose Alcaraze a měl v úvodním kole volný los. Ital ve středu přehrál 6:4, 7:5 trápícího se Félixe Augera-Aliassimeho a o čtvrtfinále si zahraje s Ugem Humbertem, nebo Zhizhen Zhangem.

11:26 – Patnáctiletým zákazem činnosti potrestala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) Aarona Cortese za ovlivňování zápasů. Devětadvacetiletý hráč se přiznal k porušení pravidel ve 35 případech v letech 2016 až 2018. Španěl, jenž byl v žebříčku nejvýše na 955. místě, výsledky zápasů manipuloval za úplatky a navíc sám sázel. Dostal rovněž pokutu 75 tisíc dolarů (1,8 milionu korun), z toho 56 250 dolarů (1,3 milionu korun) je podmíněný finanční postih. Cortes při vyšetřování spolupracoval a trest přijal.

10:50 – Gael Monfils přiznal, že v jeho plánech na rok 2024 nefiguruje olympiáda v Paříži. "Francie má aktuálně hodně mladých kluků, kteří hrají dobře. Takže pokud se nekvalifikuji, je mi to jedno," řekl sedmatřicetiletý Francouz na tiskové konferenci na turnaji v Monte Carlu. "Kvalifikovat se na olympiádu byl původně spíš krátkodobý cíl. Ale změnil jsem ho. Rád bych se urdžel v žebříčku tam, kde jsem," dodal Monfils, který je aktuálně na 40. místě žebříčku ATP, lepší postavení mají tři jeho krajané – Ugo Humbert (15), Adrian Mannarino (20) a Arthur Fils (36).