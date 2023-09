První výhra na turnaji. Volejbalisté na ME porazili Dánsko, zazářil univerzál Šotola

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Dánsko 3:1 na sety a získali první výhru ve skupině C. Nejproduktivnějším českým hráčem byl univerzál Marek Šotola (23), který nasbíral 24 bodů. Na druhé straně získal ještě o dva body více Rasmus Breuning Nielsen.

První set se odehrával v české režii, svěřenci Jiřího Nováka ho získali v poměru 25:15. Měli v této pasáži pětaosmdesátiprocentní úspěšnost v útoku, dařilo se jim i bránit dánskou ofenzivu.

Pak ale Dánově zlepšili obranu, začal jim vycházet riskantní servis a vrátili se do hry. Ve druhé sadě byli většinou o krůček vepředu a v koncovce rozhodli esem o své výhře 25:23.

Ve třetí sadě čeští reprezentanti neudrželi náskok 8:2, soupeř vyrovnal na 13:13 a sada znovu dospěla k vyrovnané koncovce. V té byli Dánové především na servisu odvážnější a vypracovali si postupně tři setboly. Ani jeden však nevyužili, Češi zvrátili skóre a díky Šotolovi proměnili druhý setbol na 29:27.

Čtvrtá sada měla obdobný průběh, Česko znovu ztratilo několikabodový náskok. Pak ale přišla další další série při podání kapitána Adama Zajíčka a odskočení na 21:18. Tento náskok už v závěru český tým neztratil a vyhrál 25:22. Druhý mečbol proměnil dalším přesným útokem Šotola. V ofenzivě mu zdatně sekundovali smečaři Jan Galabov a Lukáš Vašina, kteří nasbírali 17 a 10 bodů.

Po čtvrteční prohře s favorizovaným Polskem splnili Češi roli favorita a udělali důležitý krok k postupu ze skupiny. "Zápas jsme skvěle rozjeli, kdy jsme v podstatě plnili to, co jsme si řekli a fungovalo to. Pak mi ale přišlo, že jsme si mysleli, že nemusíme být důslední a nechali jsme tým Dánska rozehrát. Dál to bylo jedno velké trápení a musím říct, že nás z něj vytáhl Marek Šotola," uvedl v tiskové zprávě trenér Novák.

Také smečař Galabov uznal, že se na výhru se spoluhráči hodně nadřel. "Pomohl jim střídající univerzál, který táhl dánský tým celý zápas. Měli jsme trochu problém ho zastavit, nicméně ubojovali jsme to. Bylo to odedřené a zaplať pánbůh, že jsme to zvládli, máme doma tři body a jedeme dál," oddechl si.

Další zápas čeká české volejbalisty v sobotu proti Nizozemsku.

Další výsledky ME