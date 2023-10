Čeští volejbalisté byli kousek od senzace, Brazílii nakonec podlehli v tie-breaku

Čeští volejbalisté mají v olympijské kvalifikaci první bod. Bronzovým medailistům z posledního mistrovství světa Brazílii podlehli 2:3 na sety. Nedotáhli do konce dobře rozehraný tie-break, v němž vedli 13:9 a za stavu 14:13 měli mečbol. Nakonec ho v bouřlivé atmosféře v Riu de Janeiro prohráli 14:16.

Český výběr stejně jako v úvodním duelu s Itálií nastoupil proti favoritovi bez respektu a do koncovky prvního setu šel s vedením 21:19. Pak se kouči Jiřímu Novákovi znovu vyplatilo, že na servis poslal z lavičky Martina Licka. Ten kvalitním podáním nutil Brazilce útočit z vysokých míčů, což Češi ubránili a dvěma body za sebou si vypracovali čtyři setboly. Nakonec první set získali 25:22.

Pak ale čeští volejbalisté začali hodně kazit podání, Brazilci převzali iniciativu a druhou sadu vyhráli jasně 25:16. Favorit za podpory domácích fanoušků získal i třetí set (25:20). Na začátku čtvrté sady trenér Novák osvěžil sestavu. Poslal na palubovku blokaře Petra Špuláka a především univerzála Marka Šotolu, který v útoku řádil. Jen v této sadě dal devět ze svých 18 bodů, díky nimž se stal nejproduktivnějším českým hráčem. Brazilci znovu pod tlakem dělali chyby a Češi výhrou 25:21 prodloužili zápas.

V páté sadě sahali po šokujícím vítězství, jenže Brazilci smazali čtyřbodové manko a ve vyrovnané koncovce při mečbolu zkazil Lukáš Vašina servis. Čtvrtý tým světového žebříčku už další šanci nenabídl, otočil na 15:14 a pak zablokoval Šotolu.

Rozhodla nervozita

Ten litoval, že dobře rozehraný duel nedotáhl se spoluhráči k vítězství. "Za mě to byl z naší strany strašně podařený zápas. Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů na světě a ještě u nich, kde byla plná hala a tlačila je kupředu. Myslím si, že jsme si dneska tie-break asi prohráli sami. Myslím, že na nás padla nervozita z toho, že bychom mohli vyhrát velký zápas. Myslím, že to rozhodovalo," posteskl si Šotola v nahrávce pro média.

Podobně viděl duel i kouč Novák. "Někdy by dva sety s Brazílií byly krásné, dneska prostě je to málo. I když si myslím, že výkon byl trošku míň učesaný než včera s Italy, tak i přesto jsme je dostali do úzkých. Můžeme se pak pobavit, jak se to mělo dohrát. Každý to měl vzít na sebe a měl to dohrát on a ne čekat, že to za něj dohraje někdo jiný. Nesmí nás to zlomit. Musíme se připravit na další zápas a zase se rvát. Ono nějaké to velké vítězství přijde," věří.

Další zápas čeká Česko v úterý proti Kubě. Ta je v žebříčku dvanáctá. Účast na olympiádě v Paříži si zajistí z osmičlenné skupiny nejlepší dva týmy.

