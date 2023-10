Třetí zápas, třetí prohra. Volejbalisté v olympijské kvalifikaci nestačili na Kubu

Čeští volejbalisté prohráli v olympijské kvalifikaci v Riu de Janeiro i třetí zápas. Kubě podlehli jednoznačně 0:3, i když měli v úvodní sadě setbol. Nenavázali na vydařenější vystoupení proti Itálii a zejména Brazílii, v nichž vždy získali minimálně set.

I tentokrát sahali Češi po zisku úvodní sady. Do koncovky vstupovali s tříbodovým náskokem. Pak ale po útočné chybě univerzála Marka Šotoly Kubánci srovnali na 23:23, a i když Šotola vzápětí vybojoval setbol, klíčový pětadvacátý bod svěřenci Jiřího Nováka nezískali. Ztratili tři míče za sebou a prohráli 24:26.

Po tie-breaku s Brazílií tak nedotáhli další koncovku, čehož litoval trenér Novák. "Musíme si dohrát stavy, které nás posunou v tom zápase dál. Opět jsme to dneska nezvládli a bez toho to prostě nejde. Můžeme se rvát, jak chceme, ale v důležitých okamžicích to prostě někdo musí vzít na sebe a dokončit práci týmu, která byla za celý set," uvedl v tiskové zprávě.

Tabulka kvalifikační skupiny A. Livesport

Čeští útočníci se proti fyzicky disponovaným Kubáncům neprosazovali. Šotola, který tentokrát začínal, nasbíral jen pět bodů. Od druhého setu nastupoval jen sporadicky. Do základní sestavy se vrátil Jan Hadrava, jenž byl s dvanácti body nejproduktivnějším českým hráčem. Kubánci ale měli po vyrovnaném úvodním setu zápas plně pod kontrolou. Vždy hned na začátku odskočili a náskok si hlídali, druhý a třetí set vyhráli shodně 25:21.

Smečař Lukáš Vašina, jenž přispěl sedmi body, neskrýval zklamání. "Po dvou skvělých vystoupeních jak s Itálií, tak s Brazílií, kde jsme sahali po vítězství, dnes přišla studená sprcha 0:3 s Kubou. Nevím, co se stalo, proč jsme nehráli hru, kterou jsme tu předváděli dva zápasy před tím. Dneska nebyl náš den. Prohráli jsme si to sami vlastními chybami," litoval.

Českým volejbalistům se tak rozplývá naděje na účast na hrách v Paříži, kam postoupí z osmičlenné skupiny nejlepší dva týmy. Doufají, že se prvního vítězství dočkají ve středu od 15:00 SELČ proti Íránu. Ten má zatím ze tří utkání jednu výhru dnes proti Kataru.

Výsledky olympijské kvalifikace