Biatlonisté skončili ve smíšené štafetě v Oslu sedmí, mix dvojic dokončil závod devátý

Biatlonisté Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska skončili sedmí v závodě smíšených štafet na Světovém poháru v Oslu. Vedle trestného kola Davidové museli Češi třináctkrát dobíjet a ztratili v cíli na vítězné Francouze tři a půl minuty. Ve smíšené štafetě dvojic doběhli Jessica Jislová a Jonáš Mareček devátí, v této disciplíně triumfovali Norové. Domácí reprezentanti si také zajistili malý křišťálový glóbus.

Voborníkovou zdržela v úvodu kolize na trati. Při střelbě vleže minula jeden terč, vestoje musela opravovat dvakrát. Předávala sedmá se ztrátou minuty a osmi sekund na vedoucí Francouzky.

"Ta kolize mě mrzí. Spadla přede mnou Švédka, já do ní najela a zezadu ještě do mě najela jedna závodnice. Rázem jsme byly poslední a to je zbytečná ztráta sil a vteřin, které jsou ve štafetě potřebné. Ovlivnilo mě to i ve střelbě. Chtěla jsem pak být trochu rychlejší," řekla Voborníková České televizi.

Davidová se blýskla rychlým během a před střelbou vestoje figurovala šestá se ztrátou patnácti sekund na druhé místo. Z osmi ran ale trefila jen čtyři terče, musela na trestné kolo a její ztráta narostla. Češi byli v polovině závodu šestí.

"Štve mě to. Byla jsem tam ve stavu, že jsem byla ráda, že jsem něco trefila, ale nevím proč to bylo. Na trati jsem se necítila tak unaveně, ale na té stojce jsem to hrozně lovila," popsala Davidová.

Krčmář udržel po jedné opravě vleže a dvou vestoje šestou příčku, český odstup se ale prohluboval. Finišman Mikyska, pro něhož to byl poslední závod v sezoně, o místo klesl. Po dvou opravách při závěrečné střelbě vestoje se před něj dostal Slovinec Jakov Fak.

Sedmým místem zaznamenali Češi ve Světovém poháru nejslabší výsledek v sezoně. V Östersundu byli pátí, v Anterselvě šestí. Hůře skončili jen na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kde obsadili 14. místo.

Vítězní Francouzi Julia Simonová, Sophie Chauveauová, Fabien Claude a Quentin Fillon Maillet navázali na triumf z únorového MS. Druhé Švédsko porazili více než půl minuty, třetí skončili Norové.

Jislová s Marečkem devátí

V mixu dvojic dosáhli Jislová a Mareček na nejlepší české umístění v sezoně. O lepší výsledek je připravil Mareček, jenž musel po stojce na trestné kolo. "Rány byly úplně všude, střelba byla špatná," komentoval Mareček nepovedenou položku pro Českou televizi.

Ve strhujícím finiši dotáhl Norsko k vítězství Vetle Sjastad Christiansen, v posledních metrech na cílové čáře udolal Švéda Sebastiana Samuelssona. Triumf slavil s Juni Arnekleivovou. Bronzovou příčku obsadilo Finsko.

