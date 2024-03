Voborníková v Oslu potvrdila dobrou formu, závod s hromadným startem dokončila na 8. místě

Biatlonistka Tereza Voborníková (23) byla osmá v závodu Světového poháru s hromadným startem v Oslu a skončila podruhé za sebou v elitní desítce. Rodačka z Vrchlabí navázala v Norsku na páteční páté místo z vytrvalostního závodu a vybojovala druhý nejlepší výsledek v sezoně. Zvítězila Švýcarka Lena Häckiová-Grossová (28) před dvojicí Francouzek Juliou Simonovou a Lou Jeanmonnotovou. Mužům stejně jako v pátečním vytrvalostním závodě kraloval Nor Sturla Holm Laegreid. Jediný Čech na startu Michal Krčmář obsadil 23. příčku.

Voborníková zaznamenala nejlepší výsledek z hromadného závodu v kariéře. Dosud byla nejlépe osmnáctá vloni na mistrovství světa v Oberhofu a v této sezoně v Lenzerheide. Ze 30 účastnic se blýskla nejlepší střelbou, musela jen na jedno trestné kolo. Markéta Davidová, která ještě v polovině závodu vedla, skončila po pěti střeleckých chybách dvanáctá. Jessica Jislová minula čtyři terče a doběhla osmadvacátá.

"Od Terezy to bylo velmi dobré. Střílela skvěle. Hodně jsme o tom předtím mluvili, co dělat s větrem, který se měnil z jedné strany na druhou. Nakonec jsme to nastavili tak, že jí to sedělo. Při té jedné chybě to letělo trochu výš, ale zbytek byl výborný," řekl pro Českou televizi trenér Egil Gjelland.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Voborníková zahájila předposlední závod s hromadným startem v sezoně bezchybnou střelbou vleže, při poslední ráně se ale zdržela a ztrácela na čelo 22,4 sekundy. Stoprocentní však byla i při druhé položce a polepšila si na šesté místo.

Ještě výše útočila Voborníková při úvodní střelbě vestoje. Minula však poslední terč a mírně klesla. Po bezchybné závěrečné stojce dojela osmá se ztrátou 57,9 vteřiny na vítěznou Häckiovou-Grossovou.

Slibně rozjetý závod měla také Davidová, která na prvních dvou položkách minula jen jeden terč a před úvodní střelbou vestoje vedla. Při ní ale udělala tři chyby a propadla se. Nakonec dojela dvanáctá a také zaznamenala v disciplíně nejlepší výsledek v sezoně.

"Asi jsem si udělala špatnou polohu. Nebo nevím, jestli jsem byla netrpělivá na spoušti. Mrzí mě to," uvedla Davidová, která skončila v pátek desátá ve vytrvalostním závodě. "Vždy mi to zkazila jedna položka vestoje. Mrzí mě to. Musím s tím bojovat," doplnila Davidová.

Häckiová-Grossová vyhrála závod Světového poháru podruhé v sezoně i v kariéře. Dosud triumfovala v lednu ve zkráceném vytrvalostním závodu v italské Anterselvě. Druhou Simonovou porazila o 16,8 sekundy. Simonová je přesto blízko zisku malého křišťálového glóbu z disciplíny, před Häckiovou-Grossovou má náskok 31 bodů. Poslední závod s hromadným startem se pojede v závěrečném dílu SP v kanadském Canmore.

Mezi muži opět dominoval Laegreid

Individuální double na Holmenkollenu zaznamenal Laegreid. Po jednom trestném kole přijel na závěrečnou střelbu jako čtvrtý, ale využil zaváhání soupeřů a po čisté položce posunul do čela. Zvítězil o 6,4 sekundy před Němcem Benediktem Dollem, jenž se chystá po sezoně ukončit kariéru. Pro první individuální stupně vítězů ve Světovém poháru v kariéře si dojel třetí Jesper Nelin ze Švédska.

Krčmář se podobně jako ve vytrvalostním závodě trápil na trati, celkově měl třetí nejhorší běžecký čas. Ani dvě nuly na prvních dvou položkách ho neudržely v první desítce a po dvou trestných kolech na třetí položce se propadl na 23. místo. Závěrečnou stojku vyčistil, ale na zlepšení mu to nestačilo.

V neděli se v Oslu uskuteční klasická smíšená štafeta a smíšená štafeta dvojic.

