Startuje 18. ročník Tour de Ski: Novák bude závodit zřejmě jen na začátku, Klaebo vůbec

V italském Toblachu dnes začne 18. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích. Na startu bude šest českých reprezentantů, celý seriál však odjedou zřejmě jen Adam Fellner (30) a Kateřina Janatová (26). Hlavní naděje a devátý muž průběžného pořadí Světového poháru Michal Novák (27) chce po nemoci absolvovat jen úvodní závody. Ondřej Černý (24), Luděk Šeller (28) a Barbora Antošová (23) odcestují domů už po sobotních sprintech. Prestižní seriál vyvrcholí 7. ledna ve Val di Fiemme.

Ve startovním poli bude chybět obhájce prvenství a největší favorit Johannes Hösflot Klaebo. Norský lyžař vzdal účast kvůli následkům chřipky, jež ho skolila před Vánoci a upoutala ho na šest dnů s horečkou na lůžko. "Tour de Ski byla v této sezoně mým velkým cílem a budu mít asi problém najít motivaci na zbytek Světového poháru. Je hrozné zakončit rok 2023 v takovém stavu a rozhodně to nejsou Vánoce, jaké jsem si představoval," uvedl na instagramu Klaebo, jenž chtěl zaútočit na čtvrtý celkový triumf na Tour.

Při jeho neúčasti budou adepty na vítězství jeho krajané Harald Amundsen, Paal Golberg, Erik Valnes a Simen Krüger nebo Švéd Calle Halfvarsson. Ženský trůn hájí Švédka Frida Karlssonová, favoritkami jsou vedoucí žena Světového poháru Američanka Jessie Digginsová, její krajanka Rosie Brennanová či dvojice Švédek Emma Ribomová a Ebba Anderssonová.

Sedmadvacetiletý Novák měl výborný vstup do sezony. Ve finské Ruce vybojoval druhé místo v závodu na 20 kilometrů s hromadným startem a doběhl devátý na 10 kilometrů volnou technikou v Gällivare. Naposledy v Trondheimu nestartoval kvůli nemoci.

Prodělal chřipku a omezený bude i jeho start na Tour de Ski, kde by měl obhajovat 11. místo. "Michal se momentálně už cítí po zdravotní stránce dobře, ale co se týče účasti v závodech, budeme se rozhodovat ze dne na den. Je ale velká pravděpodobnost, že po závodech v Toblachu pojede domů. Je to trochu způsobeno i tím, že není vrchol sezony a chceme spíš sbírat body do celkového pořadí," řekl na svazovém webu reprezentační trenér Jan Franc.

Konec na Alpe Cermis

Z mužů tak absolvuje kompletní seriál jen Fellner, kterému patří v SP průběžné 107. místo. Mezi ženami bude po celou dobu hájit české barvy 23. závodnice aktuálního pořadí SP Janatová. Další česká lyžařka Tereza Beranová se po prodělané nemoci Tour de Ski nezúčastní.

Po sobotních sprintech se pojede v Toblachu o den později 10kilometrový závod s intervalovým startem klasickou technikou a na Nový rok je v plánu 20kilometrová stíhačka volně. Poté se seriál přesune do švýcarského Davosu, kde se uskuteční sprint (3. ledna) a stíhací závod na 20 kilometrů klasickou technikou (4. ledna).

Tour de Ski bude stejně jako loni finišovat v italském Val di Fiemme. Tam se bude konat nejprve klasická patnáctka (6. ledna) a na závěr závod s hromadným startem na 10 kilometrů volnou technikou s tradičním výjezdem na Alpe Cermis (7. ledna).

Program Tour de Ski