10 nejlepších předsezonních přestupů: Haaland, Kvaracchelija i Casemiro

Finále Ligy mistrů je minulostí a s ním patří do fotbalového dějepisu i sezona 2022/23. Livesport Zprávy u příležitosti jejího konce přichystaly výběr 10 hráčů, kteří nová působiště nalezli před jejím začátkem, a jejichž transfery se během ročníku ukázaly jako nejlepší.

Arsenal → Olympique Lyon (zdarma)

Jeho působení v Arsenalu nebylo hodnoceno jako úspěšné, ale v rodném Lyonu zkušený francouzský útočník výrazně pookřál. Nastřílel celkem 39 gólů a prožil nejlepší sezonu kariéry.

V Ligue 1 dal více branek pouze Kylian Mbappé. Olympique se sice nedokázal kvalifikovat do evropských pohárů, ale Lacazette je blízko tomu, aby se stal nejlepším střelcem v historii klubu.

Lacazette v letošní sezoně Ligue 1. Flashscore

Ajax → Inter (zdarma)

Kamerunec ohromil fotbalový svět v Ajaxu a o jeho služby se zajímalo mnoho velkoklubů, v roce 2021 však dostal roční zákaz činnosti za užívání zakázaného furosemidu. Později mu byl trest snížen na devět měsíců. Přesto po něm sáhl Inter, k němuž se Onana loni v červenci oficiálně připojil.

Z branky vytlačil Samira Handanoviče a dovedl milánský tým do finále Ligy mistrů. Ani jeho zákroky a spolehlivé výkony v průběhu celé sezony však na zisk prestižní trofeje nestačily. Alespoň se může radovat z triumfu v Coppa Italia.

Skvrnou na úspěšné sezoně je však jeho předčasný odchod z mistrovství světa v Kataru. První zápas stihl, ale před druhým byl z týmu vyloučen a následkem toho oficiálně ukončil reprezentační kariéru. Tento incident však Onanovy výkony na klubové úrovni nepoznamenal.

Bayern → Barcelona (45 milionů eur / 1,07 miliardy korun)

Po letech strávených v Bayernu se rozhodl pro změnu a přestoupil do Barcelony, která ukončila roky trápení pod Xavim ziskem mistrovského titulu. Polský kanonýr vstřelil 23 gólů a získal také cenu Pichichi pro nejlepšího střelce La Ligy.

Lewandowski získal svůj 12. ligový titul v kariéře –⁠ jeden má v rodné země, 10 z Bundesligy a teď k nim přidal i ten španělský. Radoval se také ze zisku španělského Superpoháru. Přestože v srpnu oslaví 35. narozeniny, patří mezi světovou elitu.

Lewandowski v probíhající sezoně La Ligy. Flashscore

OSC Lille → Newcastle (37 milionů eur / 880 milionů korun)

Jeden z nejlepších mladých obránců světa se vypracoval v Lille, odkud ho koupil Newcastle. V něm skvěle zapadl do týmu a vybojoval s ním Ligu mistrů. Navzdory arabským penězům jde trenér Howe vlastní cestou, nikoliv nakupováním drahých hvězd.

Nizozemský stoper je toho příkladem. Nepřišel sice za hubičku, ale nyní má ještě větší cenu než před rokem. Straky mají celou sezonu velmi pevnou obrannou řadu a Botman v ní exceluje. Je výborný pozičně, ve vzduchu i na zemi.

V sezoně 2022/23 odehrál 36 ligových zápasů, ale na svůj debut v národním týmu Oranjes stále čeká. Zdá se, že jeho nominace je ale jen otázkou času.

Sevilla → Barcelona (50 milionů eur / 1,19 miliardy korun)

Od svého příchodu do Sevilly v roce 2019 hraje Koundé ve středu obrany velmi dobře a spolehlivě. Chtěl ho hlavně Real Madrid, ale nakonec posílil Barcelonu.

Že je kvalitním krajním obráncem s výraznou podporou ofenzivy, dokazoval po celou sezonu včetně mistrovství světa. Na něm musel skousnout finálovou porážku s Argentinou.

Real Madrid → Manchester United (70 milionů eur / 1,66 miliardy korun)

Mnohé překvapilo, že se legenda Realu Madrid po svém čtvrtém titulu v Lize mistrů rozhodla odejít. Casemiro však chtěl novou výzvu a tou Manchester United rozhodně byl. Dokonale zapadl do systému Erika ten Haga a zpevnil střed pole.

Nezůstal nic dlužen své pověsti důrazného hráče. Vyhrával souboje, sbíral míče, vstřelil několik gólů, ale například poprvé v kariéře viděl rovnou červenou kartu. Rudí ďáblové vyhráli Ligový pohár, první trofej po šesti letech. Brazilec měl velký podíl i na třetím místě v Premier League.

Casemiro s trofejí za vítězství v Ligovém poháru. Profimedia

Fenerbahçe → SSC Neapol (18 milionů eur / 428 milionů korun)

Ještě v roce 2021 hrál v čínské lize za Peking Guoan. Nutno říci, že ho tehdy chtěl osé JMourinho do Tottenhamu, ale pět milionů eur bylo pro Spurs příliš. A tak se za tři stěhoval do Fenerbahçe. Během roku si zvykl na evropský fotbal a ulovila ho Neapol. Měl nahradit klubovou legendu, kterou se Kalidou Koulibaly definitivně stal.

Ačkoli nad tím mnozí zvedali obočí, korejský stoper se stal jedním z nejlepších obránců světa. Exceloval, hrál zodpovědně a byl téměř bezchybný ve všech herních činnostech. Je silný a rychlý, i díky němu měla Neapol nejlepší obranu v lize a po 33 letech získala titul.

Nantes → Eintracht Frankfurt (zdarma)

Nantes ho nechalo odejít zdarma poté, co mu vypršela smlouva. Do Bundesligy přišel poté, co vstřelil 12 gólů, přidal pět asistencí a pomohl vyhrát Coupe de France. Nová liga mu sedla a své výkony ještě vylepšil, vstřelil 15 gólů a na 11 přihrál. Celkově se nikdo v německé lize nepodílel na vyšším počtu branek.

Kolo Muani se navíc dostal i do nominace Francie na mistrovství světa, kde se mohl stát hrdinou finále, ale jeho obří šanci v závěru prodloužení vyrazil Emiliano Martínez. Krouží kolem něj velké kluby, Frankfurt stanovil jeho cenu na více než 100 milionů eur.

Dinamo Batumi → SSC Neapol (10 milionů eur / 240 milionů korun)

Tohoto borce znal málokdo. Italové se divili, odkud Neapol Gruzínce vytáhla, ale neznámý křídelník se stal jedním z nejlepších hráčů světa a nepotřeboval k tomu ani celou sezonu. Deset milionů eur za jeho nákup se v současnosti zdá jako směšná částka.

Kvaracchelija od začátku dělal obranám soupeřů problémy. A to nejen v Serii A, ale i v Lize mistrů. Zářil pohybem a technikou, střílel góly a asistoval. V lize měl bilanci 12 zásahů a 10 asistencí, v milionářské soutěži dva góly a přidal čtyři "áčka".

Společně s Osimhenem se stali postrachem. To, co nedokázaly generace hráčů Neapole před nimi, dokázali oni a po 33 letech přinesli do města mistrovský titul. Před rokem byl neznámý, nyní by mohl být v hlasování o Zlatý míč náležitě vysoko.

Gruzínský mladík má za sebou skvělou sezonu. Flashscore

Borussia Dortmund → Manchester City (60 milionů eur / 1,42 miliardy korun)

Po sezoně 2021/22 se Guardiola nechal slyšet, že jeho týmu chybí hrotový útočník, s nímž může být Manchester City ještě úspěšnější. Haaland přišel a pomohl klubu získat treble ve velkém stylu.

Lámal rekordy jako na běžícím pásu –⁠ nastřílel 52 gólů, z toho 36 v Premier League, vytvořil nový rekord a 12 jich přidal v Lize mistrů. Zlatý míč ho může jen těžko minout. Pokud by se tak stalo, bylo by to velké překvapení.