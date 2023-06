Basketbalistky na skalp Italek nenavázaly, na ME schytaly debakl od Belgie

ČTK

České basketbalistky podlehly na mistrovství Evropy v Tel Avivu Belgii vysoko 41:84 a po čtvrteční úvodní výhře nad Itálií (61:58) si připsaly první ztrátu. Belgičanky i podruhé uspěly a mají nakročeno k přímému postupu do čtvrtfinále. Základní skupinu B zakončí český tým v neděli od 17:00 proti domácímu Izraeli a bude hrát o účast v pondělním osmifinále.

Výhru obhájkyň bronzu z minulého ME v roce 2021 zařídila Emma Meessemanová, která zaznamenala double double díky 24 bodům a 11 doskokům, přidala i šest asistencí. V českém dresu byla nejlepší střelkyní s 11 body Gabriela Andělová.

Belgie, která ve čtvrtek na úvod deklasovala i Izrael 108:59, začala utkání devítibodovou šňůrou a první body Češky zaznamenaly až po třech minutách a 32 sekundách díky trojce Petry Holešínské. Na ni navázala úspěšným nájezdem Eliška Hamzová. Po koši s proměněnou šestkou Natálie Stoupalové a trojce Andělové sice stáhly ztrátu na 11:13, ale Belgičanky vzápětí opět unikly do devítibodového náskoku.

V průběhu druhé části se Belgičanky vzdálily až na 31:18. Šesti body za sebou sice zkorigovala stav Andělová, jenže Belgičanky do poločasu znovu získaly třináctibodový náskok. Meessemanová se na tom podílela 16 body, osmi doskoky a dvěma asistencemi. V průběhu druhé čtvrtiny se do hry poprvé na turnaji dostala osmnáctiletá Dominika Paurová, která jako pátá po Holešínské, Emmě Čechové, Simoně Sklenářové a Kateřině Zeithammerové debutovala na ME.

Na začátku druhého poločasu už měla opora Fenerbahce Istanbul Meessemanová double double a náskok Belgičanek po sérii 14:2 narostl na 23 bodů. Po trojce Zeithammerové natáhly Belgičanky na přelomu třetí a závěrečné čtvrtiny patnáctibodovou šňůru a vedly už 68:33. Přerušil ji koš Andělové a stav zmírnila trojka kapitánky Renáty Březinové. Favoritky však dominovaly a slavily výhru o 43 bodů.