Belgičanky jsou poprvé mistryněmi Evropy, bronzové medaile bere Francie

Belgické basketbalistky zvítězily ve finále mistrovství Evropy v Lublani nad Španělskem 64:58 a slaví první triumf v historii. Dosud měly bronzy z kontinentálního šampionátu z let 2017 a 2021. Španělky sice až do 36. minuty nepustily soupeřky do vedení, ale na zlaté medaile z let 1993, 2013, 2017 a 2019 nenavázaly. Bronz získala Francie, která porazila v duelu o 3. místo Maďarsko 82:68 a získala medaili pošesté za sebou.

Utkání Španělsko – Belgie 58:64

Belgii dovedla k triumfu pivotka Emma Meessemanová, která si ve finále připsala 24 bodů i osm doskoků a byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou turnaje. Double double zaznamenala díky 18 bodům a 15 doskokům Kyara Linskensová. Na straně poražených byla nejlepší střelkyní se 14 bodů Queralt Casasová.

Belgičanky prošly turnajem bez jediné porážky. Ve finále však doháněly od začátku ztrátu a ke konci třetí čtvrtiny měly ještě desetibodové manko. Vedly poprvé až v čase 35:45, kdy je poslala do náskoku 55:54 trojkou Meesemanová a navázala na úspěšné hody Linskensové.

Celkově od nich Španělky prohrály tuto pasáž 2:12 a šestibodovou ztrátu už nedohnaly. Stříbro získala i María Condeová z USK Praha, která kvůli zranění stejně jako ve čtvrtfinále i v semifinále ve španělské sestavě chyběla.

Utkání Maďarsko – Francie 68:82

Nejlepší střelkyní vítězek byla s 20 body Mamignan Touréová a dvouciferný počet bodů si připsaly také Iliana Rupertová (13), Alexia Chartereauová a Leila Lacanová (obě 10). Porážku Maďarska neodvrátily ani Virág Kissová (21 bodů) či Cyesha Goreeová s Ágnes Studerovou (obě 15).

Na zisku bronzu se podílela i Valériane Vukosavljevičová ze ZVVZ USK Praha, která si připsala tři body, pět asistencí a čtyři doskoky.