Hrát na 120 procent nestačilo. Andělová přiznala, že Belgičanky byly nad české síly

ČTK

Necelý poločas se dokázaly české basketbalistky držet na mistrovství Evropy v Tel Avivu ve hře o lepší výsledek proti Belgii, nakonec s obhájkyněmi bronzu prohrály vysoko 41:84. Jako jediná se proti nim dostala na dvouciferný počet bodů Gabriela Andělová (27), která dala 11 bodů. Přiznala, že čelit favorizovanému soupeři bylo těžké.

"Hodnotí se to těžce, protože v prvním poločase jsme tam nechaly všechno. Hrály jsme minimálně na 120 procent, snažily jsme se je zastavit v rychlém protiútoku a pod košem Emmu Meessemanovou. Ale ve druhém poločase už jsme podle mě trošku ztratily síly a podle toho to i vypadalo," řekla novinářům po utkání Andělová.

Už v úvodu zápasu si Češky přivykaly na tempo Belgičanek a prohrávaly 0:9. "Možná špatná koncentrace, možná jsme hned na začátku polevily. Myslely jsme si, že zápas bude probíhat v takovém tempu, ale určitě jsme na to nebyly správně připravené."

Belgičanky na úvod porazily Izrael 108:59 a sílu potvrdily i ve druhém duelu. "Věděly jsme, že jsou pomalu nejzkušenějším týmem na mistrovství Evropy a hrají strašně kolektivně. Vidí se, doskakují, jsou silné. Mají všechno, co má kvalitní tým mít. Je strašně těžké, když třeba dvacet vteřin bráníte, snažíte se zamezit každé střele a pak dostanete trojku z rohu. To je určitě demotivující, ale myslím, že jsme tam nechaly všechno," prohlásila Andělová.

Češky se těžko prosazovaly proti agresivní obraně Belgičanek. "Je to jeden z nejkvalitnějších týmů v Evropě. Na EuroBasketu míří na titul, minimálně na medailové pozice. Hrají opravdu tvrdě, moc jsme nevěděly, jak si poradit už se samotným pick and rollem s předskokem. Už tam vycházely střely z těžkých pozic a některé byly i air bally nebo lehké ztráty," konstatovala Andělová.

Belgičanky opět táhla pivotka Emma Meessemanová, která zaznamenala double double díky 24 bodům a 11 doskokům, přidala i šest asistencí. "Určitě to holky pod košem měly těžké. Je jednou z nejlepších hráček na světě, ale myslím, že jsme se s tím popraly docela dobře."

Svůj bodový příspěvek by Andělová ráda opakovala i v dalších zápasech. "Myslím, že jsem střelec, takže bych body týmu přinášet měla. Dneska mi to docela vyšlo. Mohla jsem dát možná i další dvě trojky nebo nějakou další střelu, ale myslím, že 11 bodů proti takovému týmu je kvalitní výkon. Budu se snažit pokračovat i proti Izraeli a po zbytek mistrovství Evropy."

V neděli v 17:00 se Češky pokusí navázat na úvodní výhru nad Itálií (61:58), zajistit si postup do pondělního osmifinále a pojistit si výhodnější druhou pozici ve skupině. "Dneska po zbytek dne a zítra se budeme snažit oddechnout a připravit se na Izrael, proti kterému budeme usilovat o klíčové vítězství. Já konkrétně neznám vůbec nikoho, ale myslím, že jsou rychlé, taky hrají rychlé protiútoky a střílejí za tři. Bude to hodně náročný basket na obranu, na koncentraci v obraně, různé zabíhání. Budeme se s tím muset vypořádat po svém."

V sobotu budou mít Češky jediný volný den v Tel Avivu. "Teď odpoledne půjdeme k moři nebo tak, zítra už zase tréninky. Není čas někam vycházet nebo se nedej bože válet na pláži. Budeme se připravovat na Izrael, máme dva tréninky, takže to bude v klasickém módu," uvedla vítězka slovenské extraligy s Piešťanskými Čajkami.

Proti Izraeli se může český tým těšit poprvé na zaplněnou halu pro tři a půl tisíce diváků. Dosud jeho zápasy navštívily jen desítky fanoušků. "Není to příjemný pocit. Myslím, že obecenstvo by mohlo být větší. Možná by nám to i víc pomohlo. Ale strašně děkuju našim fanouškům, kterých tu je podle mě 20 až 25. I to se cení, stejně tak, že přiletěli do Izraele," dodala Andělová.