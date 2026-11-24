LA Lakers – Utah 109:94
Lakers první čtvrtinu ovládli 30:20, Jazz ale postupně srovnali krok. Favorit musel o výhru zabojovat až v závěrečné části, kterou vyhrál 31:17. V koncovce Lakers vedli až o 17 bodů a letos vyhráli doma už posedmé z devíti utkání. V tabulce jsou za San Antoniem druzí na západě i v celé soutěži.
Lídrem vítězů byl s 28 body Luka Dončič, který ale trefil jen osm střel z 24 a tři ze 14 trojek. Chuť si spravil alespoň šestkami, jichž do koše dostal devět z 10. Přidal i osm asistencí, sekundoval mu Jake LaRavia s 15 body a 10 doskoky. Za Jazz nasbíral 21 bodů a 12 doskočených míčů pivot Kyle Filipowski.
Sacramento – San Antonio 107:123
Na první příčce soutěže je San Antonio, které sice bez dvou hlavních opor ztrácelo na hřišti Sacramenta až 12 bodů, ale druhou a třetí čtvrtinu ovládlo v součtu 73:46. Vidět byli Stephon Castle s 28 body, 11 asistencemi a osmi doskoky nebo Julian Champagnie s 22 body a rovněž sedmi doskoky.
San Antonio se s Lakers v přímém souboji o první příčku utká v sobotu doma v Texasu. Kings, s bilancí 2-15 druhý nejhorší celek soutěže hned za Milwaukee, táhl proti Spurs pivot Domantas Sabonis s 20 body, 12 doskoky a osmi asistencemi, 18 bodů a šest doskoků zaznamenal Zach LaVine.
Minnesota – Brooklyn 142:116
I bez Anthonyho Edwardse potvrdila Minnesota třetí příčku západu, když doma deklasovala Brooklyn 142:116. S 34 body zářil Jaden McDaniels, 23 jich přidal Ayo Dosunmu. Hosty, kteří povolili Wolves střelbu s vysokou úspěšností 58 procent a v zápase ani jednou nevedli, táhl s 29 body Julius Randle.
Houston – LA Clippers 116:104
Stejné bilance 13-5 jako Wolves dosáhl i Houston, jenž doma porazil Clippers 116:104 díky 32 bodům Kevina Duranta. Po 20 nastříleli Alperen Sengün a Amen Thompson. Clippers vedl s 26 Darius Garland, debut v jejich dresu si po zářijovém přestupu a zranění achilovky odbyl s 16 body Brandon Ingram.
Charlotte – Memphis 111:117
Třetím celkem s bilancí 13-5 na západě je Memphis, který venku vyhrál podeváté z 10 duelů, tentokrát 117:111 nad Charlotte. Hosty bez Camerona Boozera táhli s 29 body Ty Jerome a s 24 Cam Spencer, na druhé straně se čtyři hráči dostali nejméně na 20 bodů.
Philadelphia – Portland 111:128
Jednička východu Philadelphia doma prohrála bez nemocného Joela Embiida 111:128 s Portlandem. Nestačilo jí ani 23 bodů LeBrona Jamese nebo 22 Tyrese Maxeyho, Blazers spoléhali na Deniho Avdiju s 31 body. Stále mimo hru je po operaci kotníku Vít Krejčí. Jeho stav klub znovu zhodnotí začátkem ledna.
Indiana – Oklahoma City 125:120
Zraněními zdecimovaný šampion z roku 2025 z Oklahoma City padl pošesté z posledních 10 zápasů a na západě je nyní s bilancí 10-8 desátý. Thunder nepomohl skvělý výkon Shaie Gilgeouse-Alexandera, který nastřádal 38 bodů a sedm asistencí. Indianu k vítězství 125:120 dovedl s 20 body Pascal Siakam.
Toronto – Milwaukee 111:116
Sérii 13 porážek ukončilo v Torontu překvapivě Milwaukee, jež si po výhře 116:111 upravilo bilanci na 2-16. Lídrem byl s 32 body a osmi asistencemi Tyler Herro. Phoenix se v New Orleans radoval z vítězství 123:119 až po prodloužení.