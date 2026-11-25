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Blážova cesta na lavičku Sparty začala už v dětství. V deseti letech se přesunul do akademie Letenských. V rudém dresu působil do šestnácti let, následně se vrátil do Příbrami. Jeho hráčskou kariéru však poznamenalo zranění kyčle, kvůli kterému se nakonec rozhodl dát přednost studiu před snahou prosadit se mezi profesionály.
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a po studiích zamířil na Nový Zéland. Strávil tam rok a půl, během kterého se kromě života v zahraničí věnoval také fotbalu. Pracoval ve fotbalové škole pro děti a sám si zahrál druhou nejvyšší soutěž. Právě tam se začala naplno rozvíjet jeho trenérská dráha.
Po návratu do České republiky se ozval Jakubu Rumlovi, tehdejšímu sekretáři sparťanských mládežnických kategorií, s dotazem, zda klub nehledá nového asistenta. Příležitost nakonec dostal u týmu U17, kde spolupracoval s tehdejším hlavním trenérem Erichem Brabcem.
Na Strahově postupně prošel několika věkovými kategoriemi. Vedl také jako hlavní trenér výběry do 16, 17 a 18 let. Sám přitom v minulosti přiznal, že původně neměl žádný konkrétní plán, jak rychle se posunout k dospělému fotbalu. Soustředil se především na každodenní práci a vlastní trenérský rozvoj.
Zásadní zlom přišel po odvolání trenéra Jana Janouška z B-týmu. Blážovi tehdy zavolal Tomáš Rosický s nabídkou, aby se stal asistentem rezervy. Nabídku přijal a po boku Tima Sparva začal novou etapu kariéry. Později spolupracoval také s Lubošem Loučkou, pod jehož vedením působil v realizačním týmu sparťanského béčka.
Právě přechod do dospělého fotbalu pro něj znamenal významnou zkušenost. Druhá liga nabízela odlišné prostředí než mládežnické kategorie. Větší důraz na taktické detaily, profesionální zázemí, práci s videem i každodenní přípravu.
"Když jsem měl v devatenáctce čas, chodil jsem se učit od nejlepších na tréninky áčka a béčka. To pro mě bylo tou největší inspirací. Nejen vidět samotná cvičení, ale i co trenéři sledují a co hráčům říkají," popsal v rozhovoru pro web Sparty v únoru 2024.
Jeho působení u sparťanské rezervy ovšem nepřineslo pouze pozitivní trenérské zkušenosti. Říká se o něm, že je velmi impulzivní typ trenéra a emoce se nestydí projevit.
V dubnu 2026 se dostal také do hledáčku disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V utkání 22. kola Chance Národní Ligy na hřišti Táborska, kde Sparta B remizovala 1:1, byl v závěru vyloučen.
Podle zápisu o utkání se krátce po vyrovnávací brance svého mužstva neudržel a směrem k asistentovi rozhodčího použil vulgární urážky. Disciplinární komise jeho chování následně vyhodnotila jako přečin pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám. Výsledkem byl zákaz výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání a pokuta ve výši 10 tisíc korun.
Ze Strahova k dospělým
Sparťanská rezerva mu nabídla možnost poznat také řadu hráčů, kteří se později prosadili v prvním mužstvu. Pod rukama mu prošli například Adam Karabec, Martin Vitík, Václav Sejk nebo Tomáš Schánělec.
V únoru 2024 mluvil také o tom, jak prožívá, když může sledovat vlastní svěřence v A-týmu Sparty. "Sledovat hráče, které jsme vedli v šestnáctce, jak hrají na Letné evropský poháry… To je pro trenéry velká odměna," líčil tehdy.
Po skončení sezony 2025/26 ovšem přišla další změna. Sparta se rozhodla upravit realizační tým rezervy a Bláža společně s Ondřejem Švejdíkem zamířil do Loko Praha. Oba předtím působili jako asistenti u sparťanského B-týmu, nyní dostali nabídku převzít třetiligový celek jako hlavní trenérské duo.
Pro Blážu šlo o další logický krok. Jak sám vysvětloval v rozhovoru pro web fotbalpraha.cz, hlavním trenérem už byl v mládežnických kategoriích Sparty, ale nyní chtěl naplno převzít odpovědnost za dospělé mužstvo.
"Teď je ale na čase si zkusit roli hlavního trenéra u dospělých, což vnímám jako další krok vzhůru. Věřím, že to přišlo ve správnou chvíli a já svoji roli zvládnu," uvedl při svém nástupu do klubu.
Na Lokádě se chtěl zaměřit především na rozvoj hráčů. Jeho představa počítala s kombinačním fotbalem, odvahou vystavovat mladé fotbalisty náročným herním situacím a postupným přenášením principů, které poznal během svého působení na Strahově.
"Pro některé kluky to budou první ostré starty v dospělém fotbale. Skok z dorosteneckého fotbalu je velký. Dále budeme chtít navazovat na principy Sparty," popisoval v létě své představy. A dařilo se mu. Loko dokonce po podzimní části udržel v ČFL před sparťanskou rezervou s náskokem šesti bodů, přičemž mladí sparťané mají zápas k dobru.
Právě znalost sparťanského prostředí může být v současné situaci důležitá. Bláža zná fungování klubu, jeho nároky i filozofii práce s mladými hráči. Navíc má osobní zkušenost s řadou fotbalistů, kteří se dnes pohybují v prvním mužstvu nebo v jeho širším kádru.
Je však zcela evidentní, že čtvrteční utkání s Alkmaarem pro něj bude zcela mimořádnou výzvou.