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Chrienova fotbalová cesta začala v Banské Bystrici, kde vyrůstal a nastupoval za mládežnický klub Jupie Podlavice. Později zamířil do tamní Dukly, v jejímž dresu si jako teenager odbyl debut v nejvyšší slovenské soutěži. Talentovaný záložník na sebe upozornil natolik, že ho v létě 2014 získala Viktoria Plzeň.
"Jsem velmi rád, že se můj první přestup uskutečnil právě do Plzně, protože tréninkové prostředí je zde fantastické a stadion je velmi působivý," prohlásil tehdy pro klubový web. Na západě Čech však narazil na velkou konkurenci a místo pravidelného nastupování putoval po hostováních. Postupně si zahrál za České Budějovice, Zbrojovku Brno a Ružomberok.
V lednu 2017 se vrátil do Plzně s odhodláním konečně se prosadit. Jenže ani tentokrát příležitost nepřišla. Během jarní části ligové sezony odehrál pouhých 73 minut a zdálo se, že jeho další budoucnost bude opět spojena s hostováním.
Všechno ale změnilo mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Chrien se stal jednou z opor slovenského výběru Pavla Hapala, ve třech zápasech vstřelil dva góly a na další dva přihrál. Jeho výkony zaujaly také skauty Benfiky, která se rozhodla jednat. "Martin odehrál skvělý šampionát a dostal velmi zajímavou nabídku, která se prakticky nedala odmítnout," vysvětloval generální manažer Plzně Adolf Šádek.
Pro Chriena šlo o splněný sen. "Jsem nesmírně šťastný, že budu oblékat dres právě tohoto mužstva. Benfica je špičkový klub se skvělým zázemím, má fantastické fanoušky," prohlásil po podpisu smlouvy pro web Slovenského fotbalového svazu. "Podepsal jsem pětiletý kontrakt a chtěl bych tu získat co nejvíce trofejí," dodal. Zároveň si uvědomoval, jak zásadní roli sehrál povedený evropský šampionát. V Plzni totiž nedostával tolik prostoru, aby mohl své schopnosti pravidelně předvádět. Přestup do Benfiky tak představoval nečekaný kariérní skok.
Obrovský skok
Po příchodu do Lisabonu rychle poznal, jak výrazný rozdíl mezi oběma kluby existuje. Přestože byl zvyklý na vysoké nároky z Plzně, prostředí Benfiky ho ohromilo. "Přišel jsem na trénink a najednou jsem uviděl hráče, které jsem předtím jako malý kluk sledoval jen v televizi. Brankáře Júlia Césara nebo slavného brazilského reprezentanta Luisaa. Najednou s nimi sedím v jedné kabině a bavím se s nimi. První zážitky byly neuvěřitelné," vzpomínal v listopadu 2017 pro Sportnet. Nadšený byl také z podmínek, které portugalský velkoklub hráčům nabízel. "Všechno od tréninkového centra, stadionu až po fanoušky je tu skutečně skvělé," pochvaloval si.
Právě propracované zázemí a péče o fotbalisty patřily k věcem, které ho překvapily nejvíce. "I v Plzni byla obrovská konkurence a vysoké nároky. V Benfice je to ještě na vyšší úrovni, protože se tu hraje také Liga mistrů. Na můj post záložníka je nás šest. Všichni jsou reprezentanty svých zemí. Nic takového jsem předtím nezažil," popisoval. Za excelentní označil také práci trenérů, kustodů a fyzioterapeutů. Největší rozdíl však podle něj spočíval v mentalitě spoluhráčů, kteří byli mimořádně sebevědomí. Zvyknout si musel rovněž na jazykovou bariéru, protože ne všichni v kabině hovořili anglicky.
V srpnu 2017 si sice připsal soutěžní debut při ligovém vítězství 5:0 nad Belenenses, jenže dalších příležitostí mnoho nedostal. Za první tým Benfiky odehrál pouze dva soutěžní zápasy. Většinu času následně nastupoval za rezervu a sezonu 2018/19 strávil na hostování v Santa Claře.
Po letech otevřeně přiznal, že jeho angažmá nenaplnilo očekávání. "Život v Portugalsku byl krásný, ale fotbalově mi tam kariéra nevyšla podle představ. Škoda, ale jdu dál. Byl to obrovský skok ze slovenské do portugalské ligy. Asi jsem na takový krok nebyl připravený," řekl v roce 2021 deníku Šport.
S odstupem času dokázal pojmenovat také další příčiny neúspěchu. V rezervě Benfiky působila řada dalších talentovaných hráčů, kteří se stejně jako on pokoušeli probojovat do prvního mužstva. Změna trenéra mu navíc situaci zkomplikovala. Slovenský záložník v rozhovorech vysvětloval, že portugalský velkoklub výrazně sází na výchovu mladých fotbalistů, které následně prodává za vysoké částky.
Jako příklad zmiňoval Joaa Félixe, jehož Atlético Madrid získalo za 120 milionů eur. Chrien přitom první měsíce pravidelně trénoval s A-týmem a několikrát seděl na lavičce při ligových zápasech. Postupně však z plánů trenérů vypadl. Ani hostování v Santa Claře, kde nastupoval pravidelně, mu cestu zpět do prvního mužstva neotevřelo.
Portugalsko a česká liga
Chrien nebyl jediným hráčem, který z české ligy zamířil do Benfiky. V roce 2022 ho následoval Alexander Bah ze Slavie, jenž se v Lisabonu prosadil a získal několik domácích trofejí. O rok později stejnou cestu absolvoval David Jurásek, za kterého Benfica zaplatila přibližně 14 milionů eur. Český reprezentant však odehrál pouze 12 soutěžních zápasů a v lednu 2026 se vrátil do Edenu.
Úspěšnější byl chorvatský útočník Petar Musa, který se přes Boavistu propracoval ze Slavie až do Benfiky, s níž oslavil mistrovský titul. V portugalském velkoklubu působil také Karel Poborský, jenž přišel v roce 1998 z Manchesteru United a zanechal tam výraznou stopu.
Portugalsko se stalo důležitou zastávkou i pro další hráče z českého fotbalu. Lubomír Vlk zamířil z Vítkovic do Porta, Pavel Horváth ze Slavie do Sportingu a brankář Lukáš Horníček z Pardubic do Bragy, kde se postupně vypracoval mezi opory a nedávno si vysloužil přestup do Newcastlu. Tamní soutěž si vyzkoušeli také Matouš Trmal ve Vitórii Guimarães či Václav Sejk ve Famalicau. Zatímco některým pomohl přesun na Pyrenejský poloostrov nastartovat úspěšnou kariéru, jiní se podobně jako Chrien výrazněji neprosadili.
Návrat na Slovensko
Ale zpět ke Chrienovi, který po portugalském dobrodružství zamířil do maďarského Mezokövesdu a následně se vrátil na Slovensko. Přes Pohronie se dostal zpět do Ružomberku a od léta 2026 obléká dres Podbrezové, kde znovu pravidelně nastupuje a střílí góly. Na začátku listopadu například dvěma zásahy pomohl k vítězství 4:1 nad Ružomberkem.
Přestože se jeho kariéra v Benfice nevyvíjela podle představ, samotného přestupu nikdy nelitoval. "Ale chtěla mě Benfica, vy byste odolali? Na mém místě by tam šel každý," vysvětloval s odstupem času. A právě jeho příběh představuje zajímavou, dnes už trochu pozapomenutou spojitost mezi Plzní a lisabonským klubem, které se ve čtvrtek utkají v Evropské lize.