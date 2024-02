Jinde bychom už jezdili na kolečkových lyžích, chválil Krčmář organizátory. Děkoval i rolbařům

Biatlonista Michal Krčmář (33) litoval po stíhacím závodě na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě dvou chyb při závěrečné položce, 18. místo ale bral. Rodák z Vrchlabí cítil, že se po úvodním nezdaru ve smíšené štafetě vrací do psychické pohody a vyhlíží ještě lepší výsledky. Pochválil také organizátory za dobře připravenou trať, která dnes čelila stejně jako fanoušci po celý den vytrvalému dešti.

"Déšť, co tady je, víceméně nevnímáme. To v závodě nehraje žádnou roli. Musím ale smeknout před organizátory. Na to, jaké jsou tu podmínky, dávají trať furt do kupy, že se na ní dá závodit. Je široká a tvrdá. Smekám před nimi," řekl Krčmář novinářům. "Včera jsem psal i klukům, co tu jezdí v rolbách, že jim moc děkujeme. Na rovinu říkám, že kdyby byl za těchto podmínek šampionát jinde, tak dneska už jsme na kolečkových lyžích," doplnil stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018.

Krčmář vyrážel do stíhačky z 19. místa a na prvních třech položkách udělal jednu chybu. Před závěrečnou stojkou byl sedmnáctý, po dalších dvou trestných kolech si o příčku pohoršil. Zaznamenal přesto nejlepší výsledek ze stíhacího závodu v sezoně a třetí nejlepší v sezoně.

"Myslím, že jsem to měl dnes pod kontrolou. Taktika nebyla špatně zvolená, postupně jsem se posouval. Před poslední stojkou se mi přibližovaly i přední pozice, ale tam jsem udělal dvě chyby. Pátá rána mě mrzí, to jsem nečekal. Přišlo mi, že to byl zásah. Ale stalo se a na kdyby se nehraje. Naštěstí mě to ve finále nestálo moc pozic dozadu," podotkl Krčmář.

Po nepovedené smíšené štafetě v úvodu šampionátu, v níž musel na trestné kolo a netajil, že byl psychicky dole, se znovu vrací do dobrého nastavení.

"Nebudu si dělat alibi, že tu chodím a plácám se po prsou s devatenáctým a osmnáctým místem. Potom, co jsem ve své kariéře zajel a dokázal, to určitě není o tom, že bych to nosil na ramenou. Ale na druhou stranu, furt jsou výsledky do dvacítky a myslím, že to má velkou kvalitu," řekl Krčmář. "Moje fyzická připravenost není vůbec špatná. Včera jsem měl osmnáctý běžák, kdy Norové a Francouzi byli odskočení s lyžemi. Myslím, že jsem připravený dobře. Trošku se jen trápím na střelnici, časově tam nechávám vteřinky," podotkl.

Věří proto, že na domácím MS zajede ještě lepší výsledky. "Máme před sebou druhý týden a mám dva dny na to, abych zkusil třeba trošičku ukrojit pár vteřin hlavně na ležce. Myslím, že stojky jsou v pořádku, tam to dopředu tlačit nemusím. Cítím to pozitivně a slibuju, že budu bojovat o to, abych ještě zajel lepší výsledek, než jsou tyhle dva," uvedl.

Ve středu ho čeká vytrvalostní závod. V něm se mu na mistrovství světa často dařilo. Třikrát byl v první desítce, vloni byl v Oberhofu osmý. "Je to tak, ale tím se nemůžu nechat svázat. Vytrvalostní závod bude tady složitý. Trať je tady náročná. Na třetí a čtvrté položce už budou docházet síly a chyby budou přicházet hlavně z únavy. Na tohle se chci hlavně připravit. Bude to chtít dobře rozvrhnout síly, dobře to takticky pojmout a uvidíme, co se dá," dodal Krčmář.

Výsledky stíhacího závodu mužů na MS v biatlonu