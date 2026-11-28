"Bylo to hrozně rychlé, z obou stran se hrozně dobře servírovalo. Nebyla vůbec mezihra," uvedl šestadvacetiletý rodák z Berouna. "První set jsme nastoupili ostře a čas šíleně ubíhal, jak jsme jeli v tempu. Ve druhém setu hráli oni dobře a my jsme ve třetí sadě měli šance na 5:3. Neudělali jsme vůbec nic špatně a to samé v tie-breaku. Makali jsme jak šroub, vedli jsme 2:0 a byly skvělé výměny. Nevím, o čem to bylo, blíž už to asi být nemohlo," podotkl.
Macháč s Lehečkou byli blízko úspěchu hlavně v osmé hře třetí sady, při vedení 4:3 měli dva brejkboly. Italové je ale odvrátili a smazali ve zkrácené hře i manko 1:3. Ačkoliv Macháč zažil v kariéře řadu těsných porážek, tahle ho strašně mrzela.
"Je to něco jiného. Tohle je Davis Cup a v takovéhle pozici jsem nikdy nebyl, že bychom hráli rozhodujícího debla o finále 7:6 ve třetím setu. To se moc nezažívá. Nějaké prohry jsem v kariéře měl, třeba na United Cupu s (Taylorem) Fritzem, ale nedá se to moc srovnat," řekl svěřenec trenéra Daniela Vacka.
"Když takhle člověk prohraje s Itálií a mohl si zahrát finále Davis Cupu, tak může mít kariéru jakoukoliv, ale vždy to extrémně zamrzí. Navíc s takovýmto skóre. Kdybychom prohráli dvakrát 4:6, tak si člověk řekne, že byli lepší. My jsme ale měli šanci na 5:3 ve třetím setu a další šance v tie-breaku," litoval.
Devětapadesátý singlista žebříčku přitom v původní nominaci na čtyřhru proti Itálii nefiguroval. Kapitán Berdych nejprve nahlásil dvojici Adam Pavlásek a Patrik Rikl. Poté však vsadil na Macháče a rozehraného Lehečku, který předtím porazil ve druhé dvouhře Flavia Cobolliho.
"Dva dny jsem se připravoval s tím, že jsem věděl, že na singl varianta nebyla. Hrál jsem tedy více deblové věci. Celou dobu jsme komunikovali a variant bylo několik. Kdyby Kuba vyhrál singla a Jirka ne, tak jsem mohl hrát s Kubou. Šly všechny kombinace nás tří singlistů, záleželo na tom, komu to líp sedne," řekl Macháč. "Myslím, že jsem předvedl maximum. Když člověk na kurtu nechá všechno, tak může být maximálně zklamaný, že to nedopadlo. Ale nemůžu si nic vyčítat," podotkl.
Dlouholetý reprezentant a olympijský vítěz ze smíšené čtyřhry z Paříže také ocenil publikum v Boloni. Vytvořilo podle něj bouřlivou, ale férovou kulisu. "Atmosféra byla neskutečná. Diváci se k nám chovali strašně slušně. A to, že skandovali, tak to dělali proto, že to byl vynikající a rozhodující debl. Nevnímal jsem to vůbec negativně," uvedl Macháč.
Přestože Češi nevyužili šanci probojovat se do prvního finále Davis Cupu od roku 2013, Macháč věří, že tým každým rokem sílí. "Máme daleko líp našlapaný tým než dřív a myslím, že vždy budeme mít šanci pomýšlet co nejdál. Když je ale člověk takhle daleko, tak je to vždy o hrozný kousek. Lorenzo zahrál dnes vynikajícího singla a Jirka pak zahrál to, co předváděl předchozí týdny, přičemž to zvládl výborně. Nakonec i toho debla jsme zvládli velice slušně. Hráli jsme s Musettim, který byl na vlně z dvouhry, a Vavassorim, který patří k nejlepším deblistům na světě. Drželi jsme s nimi krok a měli jsme i šanci. Škoda," doplnil Macháč.