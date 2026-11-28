V první řadě je důležité zmínit, že nejde o trenéra, jehož týmy by chtěly za každou cenu dominovat držením míče a soupeře dlouhodobě zamykat na vlastní polovině. Deila sice preferuje kombinační výstavbu a krátkou rozehrávku, mnohem důležitější je však způsob, jakým se jeho mužstva dokážou posouvat směrem k soupeřově brance. Klíčovými prvky jsou rychlá kombinace, progresivní přihrávky, vedení míče a individuální souboje v krajních prostorech.
Právě data od Opty ze dvou belgických angažmá nabízejí zajímavý pohled na to, jak se jeho představa projevovala v praxi. Jedním z charakteristických rysů Deilových týmů je snaha rozehrávat od vlastní branky a překonávat soupeřův tlak konstruktivním způsobem. V základním rozestavení 4-2-3-1 hraje důležitou roli dvojice středních záložníků. Jejich pohyb a vzájemné rotace pomáhají vytvářet prostor pro rozehrávku a umožňují týmu reagovat na způsob napadání soupeře.
Jeden z defenzivních záložníků může například klesnout mezi stopery nebo do prostoru vedle nich a vytvořit dočasnou trojici v poslední linii. Krajní obránci se mezitím vysouvají vysoko a široko, čímž natahují soupeřovu obranu a nabízejí další možnosti pro postup vpřed. V jiných situacích zůstávají obránci níže a aktivně se zapojují do kombinace.
Nejde přitom o nezaměnitelný způsob. Zásadní je především vytváření početní výhody v určitém prostoru, přilákání soupeřova presinku a následné využití uvolněného místa. Deilovy týmy se často snaží dostat soupeře na jednu stranu hřiště, kde si pomocí krátkých přihrávek vytvoří dostatek možností, a následně přenést hru do volnějšího prostoru na opačném křídle. Případně hledají přihrávku za obrannou linii, pokud soupeř vysune napadání příliš vysoko.
Data z Lutychu v sezoně 2022/23 tento přístup potvrzují. Tým měl průměrné držení míče pouze 51,2 %, takže rozhodně nepatřil k mimořádně dominantním mužstvům. Zároveň ale zaznamenal třetí nejvyšší podíl přihrávek na vlastní polovině v celé soutěži (50,4 %) a nejnižší podíl dlouhých míčů (12,2 %).
V Bruggách o sezonu později držení míče vzrostlo na 57 %. Podíl dlouhých přihrávek přitom zůstal nejnižší v belgické lize (11,9 %), zatímco podíl přihrávek na vlastní polovině klesl na 47,4 %. I tato čísla ukazují, že Deila preferuje postupnou výstavbu, ale zároveň se snaží dostávat hru rychleji do vyšších prostorů.
Zajímavé jsou především údaje o progresi. Ve Standardu činila průměrná vzdálenost, kterou tým překonal během jedné útočné sekvence, 13,96 metru. Šlo o druhou nejvyšší hodnotu v soutěži. V Bruggách se číslo dokonce dostalo na 14 metrů. Přechodová rychlost tam sice klesla z 1,97 na 1,82 metru za sekundu, stále však šlo o velmi svižný způsob posouvání hry. Plyne z toho tedy to, že Deila nepotřebuje, aby jeho mužstva kontrolovala míč. Kombinace má sloužit k překonání soupeřova tlaku a následnému rychlému postupu vpřed.
Ještě výrazněji se Norova filozofie projevuje v útočné fázi. Jeho týmy se snaží využívat celou šířku hřiště, vytvářet početní převahu v krajních prostorech a dostávat své hráče do situací jeden na jednoho. Významnou roli přitom mají nejen křídelníci, ale také krajní obránci a záložníci, kteří se do těchto prostorů aktivně zapojují.
Typickým principem je rychlé přenesení hry, o kterém byla řeč výše. Další možností je vytvoření přečíslení přímo na straně míče. Křídelník se může stáhnout do vnitřního prostoru, zatímco krajní obránce nabíhá podél lajny nebo naopak. Střední záložník mezitím podporuje kombinaci a hledá vhodný okamžik pro průnikovou přihrávku. Deila tak chce soupeře dostávat do situací, ve kterých musí bránit několik různých náběhů a zároveň řešit individuální kvalitu hráčů s míčem.
Důležitost těchto principů potvrzují také data z jeho působení ve Standardu. Mužstvo zaznamenalo průměrně 21,7 driblinku na zápas, což bylo nejvíce v celé soutěži. Úspěšnost činila 48,2 %. Ještě zajímavější je celková progresivní vzdálenost překonaná vedením míče – 712,8 metru za utkání, jednoznačně nejvyšší hodnota v lize.
Driblink navíc nebyl pouze prostředkem k posunu do útočné poloviny. Standard z něj dokázal vytvářet konkrétní nebezpečí. Po driblinkových akcích zaznamenal nejvyšší xG (6,1) i xA (3,5) v soutěži. Jinými slovy, individuální průniky hráčů s míčem měly výrazný podíl na tvorbě střeleckých příležitostí.
V Bruggách zůstal tento prvek důležitý, byť se jeho podoba mírně změnila. Tým dosahoval druhé nejvyšší hodnoty progresivního vedení míče v lize – 752,8 metru na zápas. Zatímco ve Standardu driblink výrazně přispíval k tvorbě šancí i zakončení, v Bruggách mělo vedení míče ještě větší význam pro přípravu útočných akcí. Hráči díky němu dokázali překonávat jednotlivé linie a vytvářet prostor pro další spoluhráče.
Působení ve Spojených státech se neslo v podobném duchu. V New York City se Deila snažil dostávat krajní hráče do situací, kdy mohli postupovat proti obránci, případně využít náběh spoluhráče. Výsledkem neměly být pouze centry do pokutového území. Častým řešením byly také přihrávky pod sebe, průniky do šestnáctky a hledání hráčů nabíhajících z druhé vlny. Aktivita krajních obránců je pro Deilu zásadní. Nemají za úkol pouze zodpovědně bránit, ale představují jednu z dalších útočných zbraní.
Aktivní presink a ochota vystupovat z pozic
Deila se nespoléhá pouze na kvality ofenzivních hráčů. Jeho týmy se snaží být aktivní také bez míče a soupeři co nejvíce znepříjemňovat rozehrávku. Základní rozestavení 4-2-3-1 se v této fázi často mění na 4-4-2, kdy se ofenzivní záložník vysouvá vedle útočníka a vytváří první presující dvojici.
Jejich úkolem není jen bezhlavě běhat za balonem. Důležité je uzavírat možnosti pro přihrávky, směrovat soupeřovu rozehrávku do předem vybraných prostorů a následně společně vytvořit tlak na hráče, který míč převezme.
V některých obdobích využíval Deila také agresivnější rozestavení 4-2-4. To bylo patrné například během jeho působení v Atlantě United, kde se první presující vlna skládala ze čtyř hráčů. Takové řešení zvyšuje tlak na soupeřovy stopery, ale zároveň klade vysoké nároky na dvojici středních záložníků, která musí pokrývat velký prostor.
Důležitou součástí je rovněž ochota hráčů vystupovat ze svých pozic. Krajní obránce může agresivně napadat soupeřova hráče s míčem, zatímco spoluhráči musí okamžitě zajistit prostor, který za ním zůstane. Střední záložník nebo stoper tak musí správně vyhodnotit pohyb soupeřova hráče a převzít jeho náběh.
Tento princip umožňuje Deilovým mužstvům bránit aktivněji a získávat míč ve vyšších pozicích. Zároveň ale vyžaduje dobrou součinnost, zodpovědnost a správné načasování. Pokud jeden hráč vystoupí pozdě nebo jeho spoluhráči nezareagují, může se otevřít prostor za obrannou linií a průšvih je na světě.
Agresivní pojetí hry má i svou odvrácenou stranu. Vysunutí krajních obránců a tlak na míč mohou otevřít prostor na opačné straně hřiště. Soupeř, který dokáže překonat první vlnu presinku a rychle přenést hru, může využít volnější prostor mezi křídelníkem a krajním obráncem.
Určitou otázkou je také efektivita útočných akcí. V Bruggách se dařilo vytvářet střelecké příležitosti po dlouhých kombinačních sekvencích, ale podle dat už se to nijak zásadně nepromítalo do počtu vstřelených branek. Z těchto akcí tým vstřelil pouze dvě. Z přímých útoků pak zaznamenal jedinou branku.
To ještě neznamená, že by Deilův způsob hry nefungoval. Ukazuje to však rozdíl mezi schopností dostat se do nebezpečných prostorů a skutečnou produktivitou. Kvalitní pohyb, progresivní vedení míče nebo přečíslení na křídle ještě automaticky nezaručují úspěšné zakončení. Výsledná efektivita závisí také na kvalitě finální přihrávky, nábězích hráčů do pokutového území a schopnosti proměňovat vytvořené příležitosti.
Je to jedna z věcí, která Spartu trápí. A bylo to znát i proti Alkmaaru. Letenští si sice umí vytvořit nebezpečné střelecké situace, ale nakládají s nimi bohorovně.
Zajímavým prvkem jsou v tomto ohledu také standardní situace. V Bruggách Deila využíval propracované rohové kopy s několika hráči v předem připravených pozicích, kteří se následně rozbíhali do různých prostorů. Vedle klasických centrů pracoval také s krátkými rohy a snahou dostat míč na hráče připraveného na hranici pokutového území. Standardní situace tak představovaly další možnost, jak vytvářet nebezpečí bez nutnosti překonávat soupeřovu obranu v otevřené hře.
Jak bude pasovat do Sparty?
Při pohledu na jeho herní principy a dostupná data lze najít několik oblastí, které mohou být pro Spartu zajímavé, jelikož se o ně snaží také a má pro to částečně složený kádr. Především jde o důraz na progresi, individuální schopnosti hráčů a aktivní práci s míčem.
Deila chce, aby jeho mužstvo dokázalo překonávat soupeřovy linie nejen přihrávkami, ale také individuálním vedením míče. To klade vysoké nároky na hráče, kteří jsou schopní vyhrávat souboje jeden na jednoho, měnit tempo a dostávat se do nebezpečných prostorů.
Zároveň však potřebují spoluhráče, kteří jejich průniky správně doplňují náběhy a vytvářejí další možnosti pro kombinaci. Zde už ale současná Sparta pokulhává a je téměř jisté, že v zimě bude aktivní na přestupovém trhu a typologii hráčů pozmění.
Důležitá bude také schopnost středních záložníků pracovat pod tlakem. Musí se umět nabídnout při rozehrávce, správně rotovat a v pravý okamžik poslat míč do vyšší pozice. Deila přitom nebude chtít pouze bezpečné přihrávky do stran, které u Letenských často vídáme. Jeho strategie vyžaduje hráče, kteří dokážou rozpoznat okamžik pro progresivní přihrávku nebo individuální postup vpřed.
Zajímavou roli mohou sehrát také krajní obránci. Jejich aktivita je důležitá pro vytváření přečíslení a uvolňování prostoru pro křídelníky. Zároveň musí být připraveni na rychlý návrat a zajištění prostoru při ztrátě míče. Bez správného načasování jejich náběhů by se útočný model mohl stát příliš čitelným. I zde budou nároky na beky Pražanů velké a ne všichni je zvládnou splnit.
A pak je tu ještě jeden zásadní bod, který považují na Letné za klíčový – Deila je údajně velmi dobrý v budování týmové kultury a prostředí v kabině. "Ronny je nesmírně zapálený pro svou práci. V klubech, kde působil, dokázal skvěle budovat týmovou kulturu a vytvářet správné prostředí. Je velmi pokorný a pracovitý. V mnoha klubech, kde působil, si získal velkou oblibu fanoušků. Stojí za tím jeho pracovní nasazení i schopnost navázat s nimi vztah,” pronesl sportovní ředitel David Lee, když Deilu přiváděl do New York City FC.
To je pro současnou Spartu zřejmě nejdůležitější – vybudovat funkční tým, který bude táhnout za jeden provaz a fungující kolektiv, jenž se následně propíše i do výkonů na hřišti. Bez toho se rudí momentálně těžko někam posunou.
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