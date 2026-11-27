Sparta tak po konci Briana Priskeho, jenž byl odvolán zkraje týdne po ligové porážce s Libercem, pokračuje v zahraniční cestě. Nový realizační tým se na lavičce Letenských poprvé představí už v nedělním ligovém zápase ve Zlíně.
"Chtěl jsem trenéra, který má za sebou úspěchy a zvládne tlak velkého klubu. Ronny získal trofeje ve třech zemích, v Celtiku a Bruggách zároveň poznal, jaké to je v podmínkách, kde se čeká pouze vítězství," uvedl sportovní ředitel Tomáš Sivok. "Jeho fotbalová filosofie je v souladu s herním stylem, kterým se jako klub chceme prezentovat. Teď přichází do prostředí, kde je tlak samozřejmostí," dodal.
"Cítím se opravdu dobře. Je to velká čest být hlavním trenérem Sparty Praha a už se těším, až se do toho pustíme," prohlásil po podpisu víceleté smlouvy Deila. "Vyhrál jsem spoustu trofejí na různých místech po světě. Doufám, že tomu tak bude i tady. Cílem je vyhrávat. Naposledy se to povedlo před dvěma lety, mým úkolem je to vrátit zpátky," přiblížil.
Během hráčské kariéry nastupoval Deila za norské celky Odd, Viking a Strömsgodset, na jehož lavičce před 20 lety začal působit jako hrající asistent trenéra. V roce 2008 převzal tamní A-tým, s nímž o dva roky později ovládl norský pohár a v roce 2013 s ním získal první titul po 43 letech. Následně zamířil do Celtiku, se kterým dvakrát v řadě vyhrál skotskou ligu a jednou Ligový pohár.
Po návratu do Norska vedl Välerengu a poté zamířil do MLS, kde v roce 2021 vyhrál s New York City FC první MLS Cup v historii klubu. V Belgii Deila vedl Standard Lutych a Club Bruggy, posléze v Emirátech Al Wahdu a v USA Atlantu United. Naposledy působil v izraelském Maccabi Tel Aviv.
Na Letnou zamířil jako asistent trenéra Kenneth Dokken, jenž s Deilou letos spolupracoval v Tel Avivu a od září působil v HamKamu. Druhým asistentem bude minimálně do konce podzimní části Lukáš Bláža, který A-tým v posledních dnech dočasně vedl. Jako kouč standardních situací bude v realizačním týmu působit Jan Blažíček.
Sparta prožívá velmi nepovedenou podzimní část sezony, z posledních 10 soutěžních utkání vyhrála pouze jediné. V lize Letenští ztrácejí propastných 13 bodů na lídra tabulky Slavii, nedaří se jim ani v hlavní fázi Evropské ligy. Zároveň už v osmifinále vypadli z domácího poháru.