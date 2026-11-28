Na velkou sílu Berdychova výběru upozornil ještě před semifinálovým duelem italský sportovní komentátor Roberto Barbacci v článku pro Virgilio Sport. V titulku použil výmluvná slova: "Tahle česká reprezentace budí strach. Berdych má obrovský výběr, Lehečka a spol. sní o překvapení na italské půdě."
Autor zdůraznil především šíři možností, které má český kapitán Tomáš Berdych k dispozici. Vyzdvihl Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka, kteří patří mezi patnáct nejlepších hráčů světového žebříčku, ale také Tomáše Macháče, jenž podle něj znovu nacházel formu. Nezapomněl ani na deblisty Patrika Rikla a Adama Pavláska.
Barbacci zároveň varoval před podceňováním českého výběru. Považovat jej za obyčejného outsidera označil za chybu a připomněl také předchozí úspěchy Berdychových svěřenců, kteří na cestě do semifinále vyřadili Spojené státy a Kanadu. Respekt k českému týmu vyjádřil po utkání také italský kapitán Volandri. V rozhovoru pro Tennis World Italia ocenil především jeho personální možnosti. "Mají neuvěřitelně silný kádr, tři hráče pro dvouhru a tři deblové varianty složené z pěti tenistů," uvedl.
Jeho slova dobře vystihují, jak náročný úkol česká reprezentace pro domácí výběr představovala. Italové sice nakonec slavili postup, k němu však potřebovali všechny tři zápasy. Po vítězství Lorenza Musettiho nad Menšíkem srovnal stav semifinále Lehečka, který porazil Flavia Cobolliho. O finalistovi tak rozhodovala až čtyřhra.
Také deník Il Secolo XIX ve svém pozápasovém hodnocení připomněl kvalitu českých hráčů. Vyzdvihl především Lehečkův výkon proti Cobollimu, při němž český tenista po prohraném prvním setu předvedl výrazné zlepšení a nakonec vybojoval vítězství ve třech sadách.
Český tým tak sice opustil Boloňu bez vytouženého finále, jeho vystoupení ale potvrdilo, že se s ním musí počítat i v dalších ročnících soutěže. Ostatně ani italští soupeři neskrývali, že proti sobě měli mimořádně kvalitního protivníka.