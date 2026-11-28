Fery – Alcaraz 2:6, 1:6
Ve čtvrtfinále proti Rakousku dostal hvězdný Alcaraz volno. S úspěchem ho zastoupil Daniel Mérida. A ušetřené síly se Španělovi hodily. Na Feryho vlétl ve velkém stylu. Vzal mu hned úvodní podání, brejk potvrdil čistou hrou a šel do vedení 3:0. Brit, který ve čtvrtfinálovém duelu s Německem jasně padl s Alexanderem Zverevem, těžko hledal na slavného soka zbraň.
I ve čtvrtém gamu měl na svém servisu proti výborně returnujícímu Španělovi problémy. Čelil dalším dvěma brejkbolům, tentokrát si ale dokázal poradit a připsal si první hru. Alcaraz byl ale nadále naprosto dominantní. Agresivitou i přesností úderů svého soka jasně přehrával, další čistou hrou potvrdil svůj servis a vedl už 4:1.
Španěl, který ovládl posledních 14 zápasů, jednoznačně diktoval tempo výměn. V šesté hře znovu sebral nervózně působícímu Britovi servis a měl možnost set dopodávat. Za prakticky rozhodnutého stavu si vybral slabou chvilku, o své podání přišel čistou hrou a lehce si zkomplikoval závěr úvodního dějství. Vzápětí ale znovu vzal francouzskému rodákovi servis a set dovedl k bezproblémové výhře 6:2.
David Ferrer na lavičce španělského týmu mohl dál v klidu sledovat i průběh druhého setu. Alcaraz dle vzoru z prvního setu připravil Feryho hned o jeho úvodní servis, na svém podání žádné problémy nepřipouštěl a znovu se dostal do vedení 3:0.
Fery, který je v současné době na životní 32. příčce, se trápil prakticky při každém gamu na podání. I za stavu 0:3 čelil dalším dvěma brejkbolům. Velké starosti mu dělaly především dlouhé returny Španěla k základní čáře, po kterých se dostával pod velký tlak. Čtvrtou hru však Brit přesto získal a snížil na 1:3. Tp byla ale také jeho poslední radost.
Sedminásobný grandslamový šampion s přehledem dovedl utkání k vítěznému konci a po setech 6:2, 6:1 zajistil Španělsku rozhodující druhý bod a postup do finále Davis Cupu.
"Je pro mě čest být ve finále. Tvrdě jsme bojovali, abychom se sem dostali," řekl v rozhovoru po utkání Alcaraz, který na kurtu strávil pouhých 72 minut. "Proti Itálii to nebude snadné, ale neděle bude skvělý a důležitý den," dodal bývalý první hráč světa.
Norrie – Jódar 2:6, 5:7
V roli velkého kurzového favorita vstupoval do úvodního semifinálového duelu s Norriem účastník nedávno skončeného Turnaje mistrů Jódar. Svého soka porazil v obou dosavadních zápasech v letošní sezoně v Acapulku i Barceloně s přehledem shodně 6:3, 6:2.
Jak Jódar, tak Norrie svým týmům ve čtvrtfinále pomohli výhrou k postupu. Španěl zdolal v třísetovém duelu Rakušana Jurije Rodionova, Brit také ve třech setech Němce Jana-Lennarda Struffa.
I do třetího duelu vstoupil lépe mladý Španěl. Od základní čáry byl přesnějším a aktivnějším hráčem. Udával tempo většiny výměn, méně chyboval a v páté hře se dočkal první odměny. Proměnil druhý brejkbol, brejk vzápětí hladce potvrdil a šel do vedení 4:2.
Rodák z Madridu byl výrazně úspěšnější i při delších výměnách, kdy si počkal na chyby Norrieho. V sedmé hře mu znovu prolomil podání, set následně s přehledem dopodával a získal ho za třicet minut hry 6:2.
Zkušený Brit neskládal zbraně. Neustále se snažil útočit, na o jedenáct let mladšího soupeře nebyl schopen najít zbraň. Ve velmi dlouhé třetí hře přežil čtyři brejkboly, na pátý už ale nestačil a potřetí v utkání přišel o podání. Jódar naopak na servisu žádné diskuse nepřipouštěl. Agresivní hrou s minimem chyb nedával Britovi šanci a hladce zvýšil na 3:1.
Norrie vsadil v následujících minutách na absolutní riziko a vyplatilo se mu to. Za stavu 3:4 poprvé vzal Španělovi podání, následně na svém odvrátil tři brejkboly a šel do vedení 5:4. Ani to mu ale nakonec nestačilo. Jódar se vrátil ke své aktivní a zároveň trpělivé hře. Za stavu 5:5 znovu uspěl na returnu a další drama už nepřipustil. Utkání dovedl do vítězného konce po setech 6:2, 7:5 a zajistil týmu z Pyrenejského poloostrova první bod.